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El sentido agradecimiento de Christian Cueva a Sport Boys: “Feliz de haber estado este tiempo acá”

El mediocampista peruano no confirmó su continuidad en el club rosado para la siguiente temporada ya que actualmente mantiene un vínculo contractual con Juan Pablo II

Christian Cueva – Sport Boys – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
El mediocampista no ocultó el afecto que desarrolló por la institución rosada ni por su gente, pero fue claro al señalar que cualquier decisión sobre su futuro está condicionada por el vínculo que mantiene con Juan Pablo II. (Liga 1)
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Suena a despedida. Christian Cueva va poniendo punto final a su paso por Sport Boys del Callao y lo hizo con el pecho caliente. El volante peruano habló ante la prensa tras el duelo ante UTC de Cajamarca y dejó en claro que su experiencia en el puerto fue positiva, pese a que los resultados no siempre acompañaron.

“Muy contento de haber llegado acá al Boys, al Callao”, afirmó el futbolista, quien también precisó que su contrato vigente pertenece al club Juan Pablo II, por lo que descartó hablar de una posible continuidad en la institución rosada para la temporada 2027.

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Una experiencia que dejó huella en el jugador

Christian Cueva – Sport Boys – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
Aunque los resultados no siempre reflejaron el esfuerzo realizado, el volante se quedó con los buenos momentos vividos en el puerto. Su balance estuvo marcado por el reconocimiento al trabajo colectivo y la experiencia compartida. (Jax Latin Media)

El mediocampista describió su etapa en el Callao como un proceso de crecimiento colectivo. Según sus propias palabras, el equipo fue construyendo su rendimiento de menor a mayor a lo largo de las fechas disputadas, aunque reconoció que en algunos compromisos la pelota simplemente no quiso entrar. “Fueron partidos lindos, fuimos de menos a más. Se hizo todo el esfuerzo”, señaló Cueva ante los periodistas presentes en la zona mixta.

El atacante hizo referencia a uno de esos encuentros donde el marcador no reflejó el trabajo del plantel. “Son de esos típicos partidos que a veces no quiere entrar la pelota”, explicó, con la calma de quien acepta los vaivenes propios del fútbol. A pesar de eso, su balance personal fue ampliamente positivo y así lo transmitió con cada respuesta.

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La calidez con la que describió su estadía en el puerto chalaco fue notoria. No hubo reproches ni medias tintas: Cueva eligió el agradecimiento como tono dominante de su despedida, algo que los hinchas de Sport Boys no tardaron en valorar en las tribunas y fuera de ellas.

Contrato con Juan Pablo II: el freno a cualquier especulación

Christian Cueva – Sport Boys – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
El volante prefirió no alimentar versiones sobre una eventual permanencia en el Callao. Cueva recordó que tiene contrato con otra institución y dejó claro que cualquier conversación sobre su continuidad debe considerar esa situación (Liga 1)

Cuando la prensa lo consultó sobre una posible renovación de cara a la próxima temporada, Cueva fue directo y no dejó margen para interpretaciones. “Yo en realidad tengo contrato con Juan Pablo, así que esas cosas no hablo”, respondió el volante, cortando de raíz cualquier rumor sobre una extensión de su vínculo con el club del Callao.

La aclaración fue breve pero contundente. El jugador no esquivó la pregunta, sino que la respondió con precisión: su situación contractual está atada a otra institución y, por esa razón, prefirió no avanzar sobre un terreno que no le corresponde resolver en este momento. La transparencia con la que manejó el tema dejó poco espacio para la especulación.

Los periodistas insistieron con la consulta y quisieron saber si, más allá de los contratos, el deseo personal del futbolista era permanecer en el Callao. Cueva no esquivó la pregunta, pero tampoco la respondió de forma directa: volvió a refugiarse en el agradecimiento y en los buenos recuerdos de su paso por la institución.

Gratitud hacia el club, los dirigentes y la hinchada

Christian Cueva – Sport Boys – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
Más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, el mediocampista destacó el recibimiento que encontró desde su llegada al puerto. La hinchada, los dirigentes y el entorno del club ocuparon un lugar especial en sus palabras de despedida (Liga 1)

El cierre de la entrevista fue el momento más emotivo. Cueva dedicó palabras de afecto hacia cada uno de los actores que formaron parte de su experiencia en Sport Boys. “Estoy muy contento de haber llegado al Boys, feliz cómo me recibieron, el hincha, el Callao, el club, ni qué decir, maravilloso”, expresó el mediocampista con visible emoción.

El trato recibido desde su llegada al puerto fue, según él mismo indicó, uno de los aspectos que más valoró de toda la experiencia. La bienvenida de la hinchada rosada y el respaldo de los dirigentes fueron factores que el futbolista destacó de manera explícita, sin que nadie se lo pidiera.

“Feliz de haber estado este tiempo acá y acabar de la mejor manera”, completó Cueva, con una frase que funcionó como cierre natural de una etapa que, aunque breve, dejó una impresión duradera en él. El volante no ocultó el afecto que desarrolló por el club y por la ciudad que lo albergó durante este período.

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