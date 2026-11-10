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La hija de Bruce Willis estalla contra quien habría filtrado información sobre su padre: “Aléjate de mi familia”

Tallulah Willis publicó un contundente mensaje en redes sociales y exigió respeto por la intimidad de su familia

Tallulah Willis - Bruce Willis
La joven reaccionó a un informe de Daily Mail que describió los cambios en el comportamiento de Bruce Willis.(Instagram/@buuski)
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Tallulah Willis expresó su indignación luego de conocer un reporte sobre el estado de salud de su padre, Bruce Willis. La hija del protagonista de Duro de matar (71) cuestionó públicamente a una persona que habría compartido información privada sobre la evolución de su enfermedad y puso en duda que alguien del círculo cercano de la familia pudiera hacer semejantes declaraciones.

El episodio comenzó con una publicación de Daily Mail, que recogió el testimonio de una fuente no identificada sobre los cambios que habría experimentado el actor a raíz de la demencia frontotemporal que padece. Según el informante, Bruce “ahora actúa como un bebé”, una descripción que provocó el rechazo de su hija.

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A través de una historia de Instagram publicada el lunes 9 de noviembre, Tallulah cuestionó que alguien que conoce a su familia exponga públicamente aspectos tan personales de la salud de su padre.

“Me llamó la atención porque las personas que lo quieren en todo el mundo me han expresado, cuando he compartido fotos, que debería existir una verdadera y clara consideración sobre lo que se publica”, escribió.

Tallulah Willis
La hija de Bruce Willis rechazó que alguien cercano a su familia divulgue información tan íntima sobre el actor.(Captura de Instagram)

La joven también se dirigió directamente a quien habría proporcionado la información, sin confirmar si realmente se trata de algún amigo o familiar.

“Entonces, ¿el ‘amigo’, ‘familiar’ o fuente que compartió que él ‘ahora actúa como un bebé’? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién eres?”, cuestionó. “Aléjate de mi familia”.

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La enfermedad de Bruce Willis y los cambios en su vida familiar

El actor fue diagnosticado inicialmente con afasia en marzo de 2022, una condición que afecta la capacidad de comunicarse. A raíz de ese problema, anunció su retiro de la actuación. Sin embargo, en febrero de 2023, su familia comunicó que los médicos habían identificado una enfermedad más específica: demencia frontotemporal (FTD).

Este trastorno neurológico progresivo puede afectar el comportamiento, la personalidad y el lenguaje. Desde entonces, sus seres queridos han compartido algunos aspectos de su vida cotidiana, aunque también han procurado proteger su intimidad.

Emma Heming Willis y Bruce Willis
Emma Heming Willis ha compartido públicamente las dificultades emocionales que enfrenta al acompañar a su esposo.(Instagram/@emmahemingwillis)

En septiembre de 2026, Emma Heming Willis habló sobre el impacto emocional que supone acompañar a su esposo durante el avance de la enfermedad.

“Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y que sean la persona que siempre fueron. Pero la FTD es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”, señaló en una entrevista con Hello! Magazine.

La esposa del astro de Hollywood también buscó aclarar algunas ideas equivocadas sobre su diagnóstico. Ante las preguntas frecuentes sobre si Bruce todavía la reconoce, respondió: “Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta una parte completamente diferente del cerebro”.

La familia también ha procurado mantenerlo rodeado de sus cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, y Mabel y Evelyn, de su relación con Emma. Según contó Heming, cada una tiene un vínculo particular con su padre y todas comparten una misma base afectiva.

En agosto, Bruce asistió a la boda de Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada en Idaho. Un mes después, la joven publicó una fotografía en la que aparecía besándolo en la frente.

La controversia actual también recuerda que Tallulah ya había defendido su decisión de compartir imágenes de su padre en redes sociales. En junio de 2025, elgunos usuarios cuestionaron que expusiera imágenes de Bruce Willis debido a su estado de salud y a la vulnerabilidad que podía mostrar a raíz de la demencia. En respuesta, la joven explicó que había elegido esas fotografías porque retrataban un día feliz con recuerdos bonitos para ambos.

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