Deportes

Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La leyenda estadounidense Lindsey Vonn protagonizó un accidente que generó gran preocupación y derivó en la cancelación de la actividad

Guardar
La estrella del esquí se lesionó la rodilla durante la prueba femenina de descenso y fue retirada en helicóptero

Lindsey Vonn sufrió un accidente durante la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Crans Montana, apenas una semana antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La jornada, que prometía ser la última gran cita antes del evento olímpico, terminó abruptamente luego de una seguidilla de caídas que involucraron a varias figuras del circuito, incluida la estadounidense.

El descenso suizo se vio marcado por el impacto de tres caídas en solo seis participantes: la austriaca Nina Ortlieb, la noruega Marte Monsen y la legendaria Lindsey Vonn, que a los 41 años había decidido retornar a la actividad tras una serie de problemas físicos. La organización optó por suspender la prueba, una decisión que provocó opiniones encontradas entre las esquiadoras y dejó en duda la programación del súper gigante previsto para el día siguiente.

El golpe más preocupante fue el de Vonn, quien tras un salto perdió el control y terminó estrellándose contra las redes de protección al costado de la pista, por lo que rápidamente fue asistida por los médicos presentes. Pese a la gravedad de la caída, la atleta logró reincorporarse, terminó la carrera adolorida y cruzó la meta por sus propios medios, con visibles muestras de molestias en la rodilla izquierda.

Vonn fue retirada en helicóptero
Vonn fue retirada en helicóptero del lugar (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

A medida que la atención médica se intensificó en el lugar, la noticia de la lesión generó inquietud en el equipo estadounidense. Todavía no existía un parte médico oficial, pero la proximidad de los Juegos Olímpicos aumentó la preocupación por el estado físico de la esquiadora. El entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal explicó: “Tiene algo de dolor, así que es mejor hacerle algunas revisiones. El fisioterapeuta hizo algunas revisiones y parecía que estaba bien, pero había cosas que no estaban al 100% seguro”.

El desarrollo de la jornada en Crans Montana cobró mayor dramatismo cuando, tras la caída, Lindsey Vonn fue retirada de la pista de nieve en helicóptero. La evacuación aérea se llevó a cabo para trasladar a la atleta a un hospital con la urgencia de realizarse estudios que permitan determinar el alcance real de la lesión.

Horas después del accidente, la deportista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento y esperanza: “Hoy he sufrido una caída en la carrera de descenso en Suiza y me he lesionado la rodilla izquierda. Estoy hablando de la situación con mis médicos y mi equipo, y me someteré a más pruebas. Es un resultado muy difícil una semana antes de los Juegos Olímpicos... pero si hay algo que sé hacer es volver”.

En su comunicado, la propia Lindsey Vonn manifestó: “Mi sueño olímpico no ha terminado”. Incluso la deportista agradeció por el cariño y el apoyo que recibió y la atención por parte del cuerpo médico, aseguró también que volverá a brindar información luego. En el mismo posteo extendió unas palabras de ánimo a Marte Monsen, quien también fue evacuada en el evento: “Mis mejores deseos para Marte, que también ha sufrido hoy una grave caída y una lesión. No se acaba hasta que se termina”.

"Hoy he sufrido una caída
"Hoy he sufrido una caída en la carrera de descenso en Suiza y me he lesionado la rodilla izquierda", confirmó (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

El incidente ocurrió en un momento clave para la leyenda estadounidense, quien se prepara para su quinta participación olímpica tras regresar de una larga pausa, múltiples operaciones y una reconstrucción total de su rodilla derecha. Con 41 años, Vonn volvió esta temporada a la élite, actualmente acumula cinco podios y se posiciona como una de las grandes aspirantes al oro en las pruebas de velocidad.

La trayectoria de Lindsey Vonn es sinónimo de superación: suma 84 victorias en la Copa del Mundo, además de un oro en Vancouver 2010 y dos bronces olímpicos. Su carrera estuvo marcada por lesiones graves, como la rotura del ligamento cruzado en 2013 y la reciente reconstrucción con titanio en la rodilla derecha, pero siempre regresó al máximo nivel.

El incidente encendió las alarmas
El incidente encendió las alarmas por la participación de la estrella en los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Denis Balibouse)

El primer entrenamiento del descenso olímpico está fijado para el miércoles, y la carrera principal para el día 8 de febrero. El entorno de Vonn y el mundo del esquí aguardan los resultados médicos que definirán si la veterana de Minnesota podrá disputar una nueva medalla y seguir haciendo historia en el deporte blanco.

El comunicado que compartió Lindsey
El comunicado que compartió Lindsey Vonn en sus redes sociales

Temas Relacionados

Lindsey VonnCopa del Mundo de EsquíCrans MontanaJuegos Olímpicos de Invierno de Milán-CortinaDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Jesús Méndez casi pasa desapercibido en un bar de Brasil. El insólito video que se hizo viral

Jugó en River y Boca,

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

El Cabezón disparó contra el trabajo del entrenador xeneize, que afrontará otra prueba este domingo ante Newell’s

La fuerte crítica de Oscar

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Anatoliy Trubin sorprendió al marcar un agónico gol clave que le dio la clasificación al Benfica a los playoffs. A su vez, inscribió su nombre en una lista adonde solo se encuentran unos pocos

Los arqueros que marcarron goles

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

Santiago Ascacíbar y Ángel Romero irían de arranque ante la Lepra el domingo

Claudio Úbeda pondría de titulares

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

Una travesura en el vestuario del Rangers terminó con una sanción inesperada, marcando así uno de los episodios más recordados y costosos en su carrera profesional

La pesada broma que le
DEPORTES
Jugó en River y Boca,

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

TELESHOW
Así vive Rocío Marengo sus

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Afluencia de cruceros posiciona a

Afluencia de cruceros posiciona a Sonsonate Norte como destino turístico destacado en El Salvador

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Ian McEwan: “Empiezo a desear que internet no existiera”

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”