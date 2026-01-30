Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La estrella del esquí se lesionó la rodilla durante la prueba femenina de descenso y fue retirada en helicóptero

Lindsey Vonn sufrió un accidente durante la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Crans Montana, apenas una semana antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La jornada, que prometía ser la última gran cita antes del evento olímpico, terminó abruptamente luego de una seguidilla de caídas que involucraron a varias figuras del circuito, incluida la estadounidense.

El descenso suizo se vio marcado por el impacto de tres caídas en solo seis participantes: la austriaca Nina Ortlieb, la noruega Marte Monsen y la legendaria Lindsey Vonn, que a los 41 años había decidido retornar a la actividad tras una serie de problemas físicos. La organización optó por suspender la prueba, una decisión que provocó opiniones encontradas entre las esquiadoras y dejó en duda la programación del súper gigante previsto para el día siguiente.

El golpe más preocupante fue el de Vonn, quien tras un salto perdió el control y terminó estrellándose contra las redes de protección al costado de la pista, por lo que rápidamente fue asistida por los médicos presentes. Pese a la gravedad de la caída, la atleta logró reincorporarse, terminó la carrera adolorida y cruzó la meta por sus propios medios, con visibles muestras de molestias en la rodilla izquierda.

Vonn fue retirada en helicóptero del lugar (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

A medida que la atención médica se intensificó en el lugar, la noticia de la lesión generó inquietud en el equipo estadounidense. Todavía no existía un parte médico oficial, pero la proximidad de los Juegos Olímpicos aumentó la preocupación por el estado físico de la esquiadora. El entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal explicó: “Tiene algo de dolor, así que es mejor hacerle algunas revisiones. El fisioterapeuta hizo algunas revisiones y parecía que estaba bien, pero había cosas que no estaban al 100% seguro”.

El desarrollo de la jornada en Crans Montana cobró mayor dramatismo cuando, tras la caída, Lindsey Vonn fue retirada de la pista de nieve en helicóptero. La evacuación aérea se llevó a cabo para trasladar a la atleta a un hospital con la urgencia de realizarse estudios que permitan determinar el alcance real de la lesión.

Horas después del accidente, la deportista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento y esperanza: “Hoy he sufrido una caída en la carrera de descenso en Suiza y me he lesionado la rodilla izquierda. Estoy hablando de la situación con mis médicos y mi equipo, y me someteré a más pruebas. Es un resultado muy difícil una semana antes de los Juegos Olímpicos... pero si hay algo que sé hacer es volver”.

En su comunicado, la propia Lindsey Vonn manifestó: “Mi sueño olímpico no ha terminado”. Incluso la deportista agradeció por el cariño y el apoyo que recibió y la atención por parte del cuerpo médico, aseguró también que volverá a brindar información luego. En el mismo posteo extendió unas palabras de ánimo a Marte Monsen, quien también fue evacuada en el evento: “Mis mejores deseos para Marte, que también ha sufrido hoy una grave caída y una lesión. No se acaba hasta que se termina”.

"Hoy he sufrido una caída en la carrera de descenso en Suiza y me he lesionado la rodilla izquierda", confirmó (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

El incidente ocurrió en un momento clave para la leyenda estadounidense, quien se prepara para su quinta participación olímpica tras regresar de una larga pausa, múltiples operaciones y una reconstrucción total de su rodilla derecha. Con 41 años, Vonn volvió esta temporada a la élite, actualmente acumula cinco podios y se posiciona como una de las grandes aspirantes al oro en las pruebas de velocidad.

La trayectoria de Lindsey Vonn es sinónimo de superación: suma 84 victorias en la Copa del Mundo, además de un oro en Vancouver 2010 y dos bronces olímpicos. Su carrera estuvo marcada por lesiones graves, como la rotura del ligamento cruzado en 2013 y la reciente reconstrucción con titanio en la rodilla derecha, pero siempre regresó al máximo nivel.

El incidente encendió las alarmas por la participación de la estrella en los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Denis Balibouse)

El primer entrenamiento del descenso olímpico está fijado para el miércoles, y la carrera principal para el día 8 de febrero. El entorno de Vonn y el mundo del esquí aguardan los resultados médicos que definirán si la veterana de Minnesota podrá disputar una nueva medalla y seguir haciendo historia en el deporte blanco.

El comunicado que compartió Lindsey Vonn en sus redes sociales