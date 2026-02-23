El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

Lindsey Vonn publicó una actualización de su estado de salud

La figura del esquí Lindsey Vonn compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de permanecer internada tras la grave fractura que sufrió durante la final de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. A través de una extensa publicación en sus redes sociales, la esquiadora relató la magnitud de sus lesiones y los procedimientos médicos a los que fue sometida, así como los desafíos que enfrenta en su recuperación. En su publicación, la atleta de 41 años reveló que los médicos lograron evitar la amputación de su pierna tras el accidente.

En el video difundido desde su residencia en Colorado, Vonn explicó: “Tuve una fractura compleja de tibia y de peroné, y la razón de su complejidad fue el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se produce cuando un traumatismo en una zona es tan fuerte que la sangre se acumula. Básicamente, lo aplasta todo: músculos, nervios, tendones, y muere”.

La esquiadora detalló que el doctor Tom Hackett realizó una fasciotomía para salvarle la pierna. “Abrió ambos lados de mi pierna, la dejó respirar y me salvó de ser amputada”, expresó. La operación, que duró más de seis horas, fue clave para estabilizar la zona afectada y evitar consecuencias más graves.

Durante su mensaje, Lindsey Vonn confirmó que se encuentra en silla de ruedas y que deberá permanecer en esa condición por un periodo prolongado. “Estoy en silla de ruedas ahora mismo, estoy muy inmóvil y tendré que estar en silla de ruedas un tiempo porque también me rompí el tobillo derecho”, señaló la deportista estadounidense. Además, informó que necesitará aproximadamente un año para que los huesos sanen, y que en el futuro decidirá si retira el material de metal implantado, antes de afrontar una nueva intervención para reparar el ligamento cruzado anterior.

La esquiadora durante su traslado de Italia a los EEUU para seguir el tratamiento

El accidente de Vonn ocurrió durante la final de descenso femenino el 8 de febrero, cuando la deportista perdió el control a gran velocidad y cayó sobre la nieve. Las imágenes del incidente, transmitidas en vivo y reproducidas por medios internacionales, mostraron el momento en que fue asistida por personal médico y evacuada en helicóptero a un hospital en Italia. De acuerdo con Reuters, el equipo estadounidense decidió internarla en cuidados intensivos por motivos de privacidad, debido a la notoriedad de la atleta.

La propia Vonn relató que fue sometida a cinco cirugías en menos de dos semanas, cuatro de ellas en Italia y una más en Estados Unidos, tras recibir el alta y regresar a su país. “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna. Sigo asimilando lo que significa y el camino que tengo por delante”, escribió en redes sociales. La deportista también agradeció al doctor Tom Hackett por intervenir en el momento crítico: “Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, lo cual me habría ocurrido de todos modos en este accidente, el doctor Tom Hackett no habría estado allí. No habría podido salvarme la pierna”.

En su mensaje, Vonn confesó que necesitó una transfusión de sangre tras una de sus cirugías debido a la baja hemoglobina causada por la pérdida de sangre. “Estuve en el hospital un poco más de lo esperado porque tenía la hemoglobina muy baja. Estaba sufriendo mucho, el dolor estaba un poco fuera de control y tuve que recibir una transfusión de sangre. Eso me ayudó mucho, superé la etapa y ahora estoy fuera”, afirmó.

Lindsey Vonn mostró las radiografías de su pierna tras el accidente

La recuperación de la ex campeona olímpica se presenta compleja. El doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en ortopedia y cirugía de rodilla, advirtió en declaraciones a RMC Sports que lesiones de esta naturaleza pueden derivar en amputación, aunque aclaró que en este caso se logró evitar ese desenlace. En imágenes compartidas por Vonn en sus redes sociales, se observan numerosas placas y tornillos en la pierna intervenida, acompañadas por el mensaje: “Ahora soy biónica de verdad”, en tono irónico.

La trayectoria de Lindsey Vonn está marcada por un historial de lesiones y cirugías. Tras someterse en 2024 a una reconstrucción en su rodilla derecha, la atleta regresó a la competencia y consiguió una victoria en la Copa del Mundo de Esquí Alpino FIS 2025-2026, resultado que la motivó a buscar una medalla olímpica. Sin embargo, una semana antes del inicio de los Juegos, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en un accidente en Crans-Montana (Suiza). A pesar de la gravedad de la lesión, intentó competir en la prueba de descenso, donde se produjo la caída que derivó en su actual situación.

La esquiadora suma 84 victorias en la Copa del Mundo, 11 medallas en grandes certámenes y un oro olímpico, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del esquí alpino internacional.