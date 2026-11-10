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La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura”

El periodista Rama Pantorotto reveló un cruce entre el volante y el capitán

La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura” (REUTERS/Rodrigo Valle)
La increíble historia que develó la devoción de Franco Mastantuono por Lionel Messi: “Amor con locura” (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Franco Mastantuono conoce la carrera de Lionel Messi al detalle, al punto de haberle corregido al propio capitán un dato sobre uno de sus goles. El periodista Rama Pantorotto contó, en el stream de Solo Fútbol, un episodio ocurrido durante un viaje con la selección argentina, en el que Messi recordó una jugada reciente y la comparó con otra anotada años atrás, aunque se equivocó en el rival y fue el propio juvenil quien le señaló con exactitud el dato correcto, la fecha y el estadio.

Según el relato de Pantorotto, todo ocurrió en una conversación informal entre jugadores. Messi hablaba sobre un gol reciente y mencionó que le recordaba a otro anotado en una etapa anterior de su carrera en la liga española. En ese momento, Mastantuono intervino para señalar con precisión los detalles del encuentro al que Messi había hecho referencia.

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De acuerdo con la versión del periodista, Messi ubicó aquel gol frente a un equipo determinado, pero Mastantuono le indicó que la jugada había sido contra otro rival. El capitán insistió con su versión inicial y el intercambio se sostuvo durante varios segundos, hasta que terminó por reconocer que el más joven tenía razón.

“Tenés razón, es verdad, tenés razón”, le dijo Messi a Mastantuono, de acuerdo con la reconstrucción que hizo Pantorotto del cruce entre ambos futbolistas. El conductor remarcó que la escena generó sorpresa entre quienes presenciaron el momento, dado el nivel de detalle con el que el juvenil describió un partido disputado años antes de su debut profesional. “Amor con locura”, fue la descripción del periodista resaltando la admiración del juvenil por La Pulga.

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El periodista deportivo contó la tremenda admiración que tiene el juvenil por La Pulga y lo ejemplificó con un diálogo que tuvieron los futbolistas sobre un gol del rosarino

El episodio se suma a declaraciones previas del propio Mastantuono sobre su relación con Messi. En una entrevista con TyC Sports tras un partido de Eliminatorias ante Venezuela, el volante había definido como “el sueño de mi vida” la posibilidad de compartir cancha con el capitán. También contó, en diálogo con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, que de adolescente le enviaba mensajes de agradecimiento a Messi a través de Instagram, sin saber si alguna vez fueron leídos.

El vínculo entre ambos futbolistas atraviesa un nuevo capítulo. Mastantuono fue incluido en la nómina de Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA del año, la primera convocatoria de la Albiceleste tras el retiro de Messi, que se despidió de la Selección el 6 de octubre pasado ante Benín en el estadio Monumental. El volante de la Fiorentina llegó este lunes al predio de Ezeiza, donde arrancó la concentración junto al resto de los citados, de cara a los amistosos ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, y ante Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La lista de Scaloni, que también incluyó a Nico Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Santiago Castro entre los nombres jóvenes, presenta además la ausencia de Lautaro Martínez, de baja por una distensión muscular, y de Cristian Romero y Nico González, que continúan sus procesos de recuperación en sus clubes. En ese contexto, crece la expectativa sobre quién heredará la camiseta número 10 que dejó vacante Messi. Mastantuono había lucido ese dorsal en un amistoso disputado durante las Eliminatorias, aunque perdió terreno en la consideración tras no ser convocado al último Mundial, mientras las miradas se concentran ahora en Nico Paz como principal candidato a portarla de manera definitiva.

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