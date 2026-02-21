La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

La radiografía que compartió Lindsey Vonn en sus redes sociales

La recuperación de Lindsey Vonn tras el impacto sufrido en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina reveló imágenes que parecen irreales: una radiografía de su pierna izquierda con varios tornillos metálicos y placas que ahora forman parte de su anatomía. La propia Vonn se refirió a su condición con ironía: “Soy biónica de verdad ahora”, expresó y subrayó el impacto físico y mental de esta etapa.

La reciente intervención quirúrgica a la que se sometió representó un nuevo desafío en su extenso proceso de recuperación. La propia atleta compartió detalles sobre el procedimiento y su estado actual mediante un mensaje dirigido a sus seguidores: “Solo una actualización rápida… mi última cirugía salió bien. Duró poco más de 6 horas. Me he estado recuperando de la cirugía, pero el dolor ha sido difícil de controlar. Estoy progresando lentamente, pero espero poder salir del hospital pronto. Gracias a todos por el apoyo”, explicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Ya en su perfil de Instagram, profundizó en sus sensaciones y lo acompañó de un video de ella en la camilla y una imagen de la radiografía en cuestión: “Como pueden ver han sido necesarias muchas placas y tornillos para recomponerlo todo. Debido a la gravedad del traumatismo, he tenido algunas dificultades después de la operación y aún no me han dado el alta del hospital... pero ya casi estoy lista. Pasito a pasito. Pronto explicaré la lesión y lo que significa todo esto”.

La atleta estadounidense atravesó 5 cirugías en menos de dos semanas

El calvario de la esquiadora comenzó luego de una caída en la final de descenso femenino, cuando intentó competir con un ligamento cruzado anterior roto. El accidente, registrado en directo y ampliamente difundido por medios internacionales, mostró cómo la deportista perdió el control a gran velocidad y terminó recostada sobre la nieve. Los servicios médicos actuaron de inmediato: la trasladaron en camilla y fue evacuada en helicóptero a un hospital en Italia. Según el equipo estadounidense, la decisión de internarla en cuidados intensivos respondió a motivos de privacidad, dada la notoriedad de la atleta.

La mujer de 41 años fue sometida a cinco cirugías en menos de dos semanas, cuatro de ellas en Italia y una más en Estados Unidos tras lograr el alta médica y regresar a su país. La complejidad de la fractura en la tibia izquierda, combinada con el antecedente de múltiples lesiones previas y la existencia de implantes de titanio en su rodilla derecha, pone de relieve la magnitud de la situación. En palabras de la propia deportista: “Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna. Sigo asimilando lo que significa y el camino que tengo por delante”, escribió en redes sociales.

El doctor Bertrand Sonnery-Cottet, referente en ortopedia y cirugía de rodilla, advirtió en una entrevista con RMC Sports sobre el riesgo real que afrontan pacientes con lesiones tan graves: “Algunas lesiones como la suya pueden acabar en amputación”, aunque aclaró que el caso de Vonn no llegó a ese punto. El procedimiento más reciente, que duró más de seis horas, implicó la utilización de numerosas placas y tornillos para estabilizar la fractura. La atleta agradeció al equipo médico y relató que el dolor fue intenso, lo que dificulta su recuperación inmediata.

La dimensión del desafío físico se ve reflejada en cada actualización que ella comparte con sus seguidores. Videos publicados en sus redes documentan tanto el proceso de evacuación desde Italia como la llegada a una clínica estadounidense, donde la deportista continúa con su rehabilitación. El uso de un fijador externo en la pierna izquierda enfatiza la gravedad de la lesión y el largo camino que queda por delante.

En el medio de su recuperación la leyenda despidió a su mascota Leo

Al peso de la recuperación médica se suma el duelo emocional por la pérdida de Leo, su perro adoptado en 2014, quien la acompañó en sus etapas más difíciles. Leo, superviviente de linfoma y diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón, sufrió una descompensación el mismo día del accidente olímpico de su dueña. “Mientras yacía en mi cama del hospital al día siguiente de mi accidente, nos despedimos de mi gran chico. Perdí mucho en muy poco tiempo. No lo puedo creer”, escribió Vonn.

Este doble golpe, tanto físico como emocional, marcó uno de los momentos más complejos en la trayectoria de una de las figuras más reconocidas del esquí alpino. Con 84 victorias en la Copa del Mundo, 11 medallas en grandes eventos y un oro olímpico, Lindsey Vonn protagonizó innumerables regresos. El entorno del esquí internacional y sus seguidores permanecen atentos a una recuperación que será larga y exigente.