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Video: el eufórico festejo del padre de una atleta argentina de 16 años que tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La joven Zoe Gorski continúa su escala ascendente, luego de terminar en el cuarto lugar de los 3.000 metros llanos, solo por debajo de tres atletas africanas

La deportista finalizó en el cuarto lugar en los 3.000 metros llanos de los Juegos Olímpicos de la Juventud
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Zoe Gorski tuvo un notable rendimiento en Senegal y cruzó la meta en el cuarto lugar en los 3.000 metros llanos de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La atleta de 16 años tuvo la compañía de su padre desde las tribunas del recinto en Dakar y, mientras se llevaba a cabo la prueba, él se destacó por sus eufóricos gritos de aliento para su hija en un video publicado por la Comisión de Atletas Argentinos en Instagram, que en pocas horas se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada del lunes 9 de noviembre.

“¡Dale, Zoe, es hoy! ¡No falta nada, Zoe, dale! ¡Ya está, dale, bestia!”, se escucha en la grabación. Después, con la voz todavía entrecortada, él mismo escribió al pie: “Soy el papá de Zoe. Es una genia para la Argentina. La amo y las cosas que me está haciendo vivir son una locura”.

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La joven nacida el 25 de marzo de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compite representando a la Municipalidad de La Matanza, bajo la guía técnica de Ariana Urfini, y cerró su actuación con un tiempo final de 9:47.83, por detrás de la keniana Faith Rono (9:15.47), la etíope Yordanos Tsigab (9:15.71) y la ugandesa Keren Chelimo (9:32.41). Su cronómetro permanece lejos de su propio récord argentino sub-18, que había establecido el 8 de febrero de 2026 en Mar del Plata (9:34.31). Aun así, el cuarto puesto en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, compitiendo contra atletas de todo el mundo y siendo la mejor después de las africanas, la ubica como una de las fondistas más prometedoras del continente.

Al término de su participación, Gorski analizó su performance en declaraciones brindadas a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA): “Me sentí bastante bien. La carrera salió un poco lenta. Yo esperaba venir a buscar el récord, no llegué a ser la marca que quería. Igual, así quedé en el cuarto lugar. Estoy súper conforme con el puesto y muy contenta por haber podido participar. Un saludo a todos y muchísimas gracias por alentarme”.

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La joven de 16 años habló después de terminar cuarta en los 3.000 metros llanos de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La historia de Zoe con el atletismo empezó casi de casualidad. Su deporte de base era el hockey —lo practicaba desde los tres años— y antes de llegar a la pista también pasó por la gimnasia. Pero en 2022, Urfini, que por entonces era su profesora de Educación Física, organizó pruebas para seleccionar atletas para los Juegos Bonaerenses. “Me vio condiciones para el medio fondo y clasifiqué. No me fue tan bien esa primera vez, pero seguí entrenando. Al año siguiente ya pude clasificar mejor y ahí empecé a meterle más en serio”, contó Gorski en una entrevista con el sitio Mendoza Corre en marzo pasado.

Lo que vino después fue una escalada sostenida. En 2025 estableció los mejores registros nacionales sub-16 en 1.500 metros (4:31.60, en Asunción) y en 3.000 metros (9:40.80, en Mar del Plata), y ese mismo año sumó dos bronces en el Iberoamericano sub-18, también en la capital paraguaya. Ya en 2026, antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ganó el título de los 3.000 metros y fue subcampeona de los 1.500 en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá. Según el ranking de World Athletics, ocupa el puesto 863 del mundo en la categoría de 1.500 metros femeninos, una cifra que, para una atleta de 16 años, dice bastante sobre la dimensión real de su proyección.

La conexión con su padre siempre estuvo en el centro de su vínculo con el deporte. “De chiquita corría con mi papá en carreras de 5 kilómetros, pero tranquilo. A veces hacía partes con él y después caminábamos. Me gustaba mucho ir a verlo y quedarnos con mi familia en el pasto mirando la carrera”, recordó en la misma entrevista. El video de Dakar cerró ese círculo de una manera que pocas imágenes deportivas logran: el hombre que le enseñó a moverse entre largos y postas, ahora desgañitándose al borde de la pista de un evento olímpico para que su hija no afloje en los últimos metros.

Cuando le preguntan por el futuro, Gorski no titubea: “Ir a los Juegos Olímpicos es mi mayor sueño. Y ganar una medalla sería increíble”. Lo dice convencida, con la claridad de quien ya sabe que el camino es largo y que el talento, por sí solo, no alcanza.

Por el momento, Argentina ocupa el 42° lugar del medallero con un total de cinco medallas. Cecilia Dieleke se llevó tres preseas: ganó el oro en los 200 metros espalda femenino, mientras que obtuvo el bronce en los 50 y 100 metros de la misma especialidad. Además, Thiago Carvallo se quedó con la medalla de bronce en judo (66 kilos) y el rugby seven le dio otro bronce a la delegación argentina compuesta por 42 representantes. La cita arrancó el 31 de octubre y se prolongará hasta el 13 de noviembre.

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