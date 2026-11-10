De “Bombón asesino” a “Soy Sabalero”, los éxitos más populares de Los Palmeras con el acordeón de Marcos Camino

Los Palmeras hicieron vibrar Concepción del Uruguay con Bombón Asesino

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CHAN! Para bara bara baaaaaaaaaaaaaammmmm! Que levante la mano quién no sale a bailar en cuanto suenas esas notas en el acordeón de Marcos Camino. Acaso porque, como dicen los más fanas en Santa Fe, el comienzo de “Bombón asesino” es como cuando los Rolling Stones disparan la sprimeras notas de “Satisfaction”: i-rre-sis-ti-ble.

La Policía de Santa Fe confirmó este martes 10 de noviembre el fallecimiento de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras. El músico santafesino tenía 76 años. Según las primeras actuaciones policiales citadas por Teleshow, se trató de un suicidio y la investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

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La discografía de Los Palmeras reúne canciones que ayudaron a expandir la cumbia santafesina desde los bailes de Santa Fe hacia el resto del país. Entre los temas asociados a esa trayectoria aparecen “La Suavecita”, “El Bombón Asesino”, “Soy Sabalero” y “El parrandero”, cada uno ligado a un momento distinto de la historia del grupo fundado por Cacho Deicas junto a Marcos Camino.

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino (Instagram)

El acordeonista integró la formación inicial, que comenzó en 1972 bajo el nombre Sexteto Palmeras. Con el paso de las décadas, el conjunto consolidó un repertorio que combinó canciones románticas, piezas bailables e himnos vinculados a la identidad de su ciudad.

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Junto a Cacho Deicas, socio fundador del grupo, antes de los conflictos que terminarían separándolos

Los Palmeras, emblema de la cumbia santefecina

“La Suavecita” abrió nuevos espacios para la cumbia santafesina

Homenaje por la muerte de Marcos Camino

Editada en 1986, “La Suavecita” marcó un punto de inflexión en la carrera de Los Palmeras. La canción amplió la circulación de la banda en los boliches bailables, en un período en el que la cumbia enfrentaba resistencias para ingresar a ciertos circuitos de difusión y entretenimiento.

Su recepción permitió que el conjunto llegara a públicos por fuera de Santa Fe y reforzó un estilo musical que, con el acordeón como uno de sus rasgos centrales, se convirtió en referencia de la música tropical argentina.

“El Bombón Asesino” llevó al grupo a públicos de otros países

Años después, “El Bombón Asesino” multiplicó la popularidad de Los Palmeras. El estribillo y el ritmo de la canción impulsaron su presencia en fiestas, radios y escenarios de distintos países, y la ubicaron entre las composiciones más reconocibles de la banda.

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El tema representó una etapa de alcance masivo para el grupo, luego de décadas de actividad y una extensa producción discográfica. Camino identificaba a esta canción como uno de los momentos de mayor repercusión de su carrera.

“El parrandero” y otros clásicos vigentes en bailes y reuniones familiares

Homenaje por la muerte de Marcos Camino

El repertorio de Los Palmeras también incluye canciones que conservaron presencia en celebraciones populares y encuentros familiares. “Olvídala” se instaló como uno de sus temas románticos más difundidos, mientras que “El Parrandero” quedó asociado al costado festivo del conjunto.

A esa lista se suman “Qué quiere la Chola”, “Doble Vida”, “Asesina” y “El Embrujo”. Estas composiciones sostuvieron la vigencia del grupo a través de distintas generaciones y acompañaron la expansión de la cumbia santafesina en escenarios de todo el país.

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“Soy Sabalero” unió a Los Palmeras con la hinchada de Colón

Homenaje por la muerte de Marcos Camino

La adaptación de “El Parrandero” dio origen a “Soy Sabalero”, la canción que selló el vínculo de la banda con el Club Atlético Colón. Su difusión excedió el ámbito futbolístico santafesino y alcanzó una dimensión nacional durante la final de la Copa Sudamericana de 2019.

Ese partido se disputó en Asunción, Paraguay, ante Independiente del Valle. Miles de simpatizantes rojinegros viajaron para acompañar al equipo y Los Palmeras actuaron antes del encuentro. La interpretación de “Soy Sabalero” quedó entre las imágenes más recordadas de aquella final, pese a la derrota de Colón.

Una trayectoria de más de medio siglo

Marcos Camino habló de Los Palmeras

Los Palmeras superaron las cinco décadas de actividad con decenas de producciones y reconocimientos. En 2002, sus integrantes fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Santa Fe; en 2015 recibieron el Konex de Platino en la categoría Música Tropical y Cuarteto.

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La banda también amplió su repertorio con proyectos como la presentación junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe en 2017 y el álbum Sean eternos Los Palmeras, publicado en 2019 con colaboraciones de artistas de distintos géneros. Las canciones que atravesaron esas etapas mantienen a la agrupación como una referencia central de la música popular santafesina.