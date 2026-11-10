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Un regreso inesperado, dos figuras cuidadas y una sorpresa: las perlitas de la vuelta de Boca a las prácticas tras el título

El plantel retomó los trabajos en Ezeiza de cara a la semifinal ante Banfield

plantel boca juniors
El plantel de Boca Juniors
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Boca Juniors volvió a los entrenamientos este martes en el Predio de Ezeiza, apenas días después de consagrarse campeón de la Tabla Anual, con la vista puesta en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. La práctica se realizó a puertas abiertas y dejó dos novedades centrales para Rodolfo Arruabarrena: el regreso de Adam Bareiro, tras casi seis meses de inactividad, y la posible reaparición de Rodrigo Battaglia entre los convocados.

El delantero paraguayo completó todos los trabajos junto al resto del plantel durante las últimas semanas y quedó en condiciones de integrar la delegación que viajará a Mendoza. Bareiro no había podido estar a disposición del cuerpo técnico en lo que va del semestre, tras atravesar una hernia de disco que requirió una intervención quirúrgica. Su reincorporación amplía las variantes ofensivas del equipo, aunque su lugar en el once inicial dependerá de que recupere ritmo de competencia.

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Battaglia también aparece como una alternativa para el mediocampo, aunque su presencia en la lista de convocados quedará supeditada a la evolución de las molestias en la zona del tendón de Aquiles, donde fue operado. Esa dolencia lo mantuvo al margen de los últimos compromisos y el cuerpo técnico seguirá de cerca su respuesta física durante los entrenamientos de esta semana antes de confirmar su inclusión.

Leandro Paredes y Lautaro Blanco Boca Juniors
Leandro Paredes y Lautaro Blanco se entrenaron diferenciado en la vuelta de Boca Juniors a las prácticas

La situación de Leandro Paredes también generó atención después de que el capitán pidiera el cambio durante el segundo tiempo ante Defensa y Justicia por una molestia muscular. Los estudios posteriores descartaron una lesión de gravedad y el volante realizó la práctica de este martes en zapatillas, sin utilizar botines, como medida de precaución. El cuerpo técnico confirmó que Paredes estará en condiciones de disputar la semifinal, aunque seguirá de cerca sus cargas de trabajo durante la semana.

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Lautaro Blanco atravesó un cuadro similar y también se movió con cautela, sin calzado habitual, por cargas acumuladas. Tanto él como Paredes avanzarán de manera progresiva hasta el sábado, día en el que el cuerpo técnico espera contar con ambos sin inconvenientes.

*La sorpresa de los futbolistas infantiles al plantel profesional de Boca Juniors

La práctica tuvo además un momento poco habitual, producto del horario en el que se desarrolló. Como Boca entrena por las mañanas, los jugadores de las divisiones infantiles del club no suelen coincidir con el plantel profesional en el predio. Este martes, sin embargo, un grupo de chicos de las inferiores se acercó hasta el alambrado que bordea la cancha donde trabajaba la Primera para saludar a los futbolistas que acababan de consagrarse campeones del fútbol argentino. Los jóvenes celebraron el título, golpearon el alambrado en señal de festejo y, tras el breve cruce con los jugadores, continuaron con su propio entrenamiento.

Mientras la base del equipo se mantendría sin modificaciones, el sector ofensivo representa la mayor duda para Arruabarrena de cara al armado del once titular. Leonel Flores y Tomás Aranda aparecen como alternativas para ingresar en el tridente de ataque, en caso de que el entrenador decida introducir algún cambio respecto del equipo que jugó ante Defensa y Justicia.

Vasco Arruabarrena Boca Juniors
Vasco Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors

Si Arruabarrena opta por una variante, Aranda tendría posibilidades de reemplazar a Alan Velasco. El juvenil surgido de Boca Predio sumó sus primeros minutos en más de dos meses durante el último partido en La Bombonera y busca recuperar protagonismo. Flores, por su parte, disputa un lugar con Sebastián Villa, aunque el colombiano llevaría ventaja para retener la titularidad tras su destacada actuación en el partido anterior. Miguel Merentiel y Enner Valencia se perfilan como las alternativas principales en la ofensiva, con la posible incorporación de Bareiro como variante adicional.

Boca partirá este viernes al mediodía rumbo a Mendoza, donde se alojará en el hotel Hilton, en el departamento de Guaymallén, hasta el desarrollo del encuentro. La semifinal ante Banfield se disputará el sábado a las 20:00 horas en el estadio Malvinas Argentinas, con la definición de un lugar en la final de la Copa Argentina en juego. El entrenador dispondrá de los próximos entrenamientos para resolver las últimas dudas antes de confirmar la formación.

OTRAS FOTOS DE LA PRÁCTICA DE BOCA JUNIORS:

Miguel Merentiel Boca Juniors
Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors
leones flores práctica boca juniors
Leones Flores en la práctica de Boca Juniors

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