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Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

La actriz que interpretó a Daisy Duke comparte nuevos detalles sobre el padecimiento que la llevó al hospital en octubre de 2025

Catherine Bach habla sobre su recuperación. (Shutterstock)
Catherine Bach habla sobre su recuperación. (Shutterstock)
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Catherine Bach, reconocida por interpretar a Daisy Duke en la serie de televisión Los Dukes de Hazzard, informó que se encuentra recuperada y con una evolución favorable después de haber sido hospitalizada en octubre de 2025 debido a una embolia.

La intérprete, de 72 años, compartió detalles sobre su estado de salud durante una entrevista con la revista People, realizada el lunes en la tercera edición de la velada de recaudación de fondos de Cure Addiction Now, celebrada en Beverly Hills, California.

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Durante el encuentro, Bach confirmó que el episodio que atravesó el año pasado fue delicado. Al ser consultada sobre su recuperación, señaló que actualmente se encuentra bien y que su condición continúa mejorando.

Sin embargo, al recordar lo sucedido, reiteró la gravedad de la situación: “Fue muy serio”, expresó la actriz, quien también describió el episodio como una circunstancia médica de consideración.

Catherine Bach destacó la gravedad del incidente. (Shutterstock)
Catherine Bach destacó la gravedad del incidente. (Shutterstock)

A la famosa la acompañó su hija, Laura Lopez, quien también habló sobre su recuperación y señaló que su madre se encuentra nuevamente en buenas condiciones.

“Está de vuelta y mejor que nunca”, comentó Lopez durante el evento. Por su parte, Catherine Bach reconoció el apoyo que recibió de su hija durante el periodo en el que estuvo enferma y destacó que fue ella quien se encargó de cuidarla mientras atravesaba el problema de salud.

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La hospitalización de la artista se conoció públicamente en octubre de 2025, cuando medios estadounidense informaron que había sido ingresada a un centro médico debido a una embolia.

Esta condición ocurre cuando un vaso sanguíneo queda obstruido, lo que puede interrumpir el flujo de sangre y reducir el suministro de oxígeno a los tejidos cercanos, de acuerdo con información de la Clínica Mayo.

Como consecuencia de su estado de salud, la actriz tuvo que cancelar una aparición programada para el 1 y 2 de noviembre de 2025 en Cooter’s Place, un museo y tienda de recuerdos ubicado en Nashville, Tennessee, relacionado con la historia de Los Dukes de Hazzard.

Catherine Bach tuvo que cancelar su participación en un eventos de 'The Dukes of Hazzard' debido a la lesión. (Shutterstock)
Catherine Bach tuvo que cancelar su participación en un eventos de 'The Dukes of Hazzard' debido a la lesión. (Shutterstock)

El establecimiento, propiedad de Ben Jones, quien interpretó a Cooter en la producción, comunicó la cancelación mediante una publicación en Facebook.

“Debido a circunstancias imprevistas, la aparición de Catherine Bach en Cooter’s Place, en Nashville, los días 1 y 2 de noviembre de 2025, ha sido cancelada”, informó el establecimiento en aquel momento. Asimismo, ofreció disculpas a los asistentes por los inconvenientes ocasionados por el cambio en la programación.

La noticia de su hospitalización también generó mensajes de apoyo por parte de algunos de sus antiguos compañeros de reparto.

John Schneider, quien dio vida a Bo Duke en la serie, informó a través de sus redes sociales que había mantenido contacto con Catherine Bach mediante mensajes de texto y confirmó que la actriz se encontraba hospitalizada.

“¡Atención, familia de ‘Los Dukes de Hazzard’! Le acabo de enviar un mensaje a Catherine y, por suerte, me respondió enseguida. Sí, está en el hospital, pero me asegura que se va a recuperar. Agradece todas nuestras oraciones y nuestro apoyo, y está muy decepcionada por no poder viajar este fin de semana”, dijo.

John Schneider dio a conocer que Catherine Bach se comunicó con él al poco tiempo de ser hospitalizada.
John Schneider dio a conocer que Catherine Bach se comunicó con él al poco tiempo de ser hospitalizada.

Ben Jones, quien falleció en agosto de 2025 a los 84 años a causa de un ataque cardíaco, también se pronunció sobre la ausencia de su compañera.

En su mensaje, pidió a los seguidores de la serie que la mantuvieran presente en sus pensamientos y aseguró que Bach compartiría los detalles de lo sucedido una vez que se recuperara.

Catherine Bach alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Los Dukes de Hazzard, serie que comenzó a emitirse en 1979 y concluyó en 1985.

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