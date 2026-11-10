El duro descargo de Emily Ceco contra una usuaria que la atacó en redes: "Es indignante"

Emily Ceco denunció en redes sociales los comentarios de una usuaria que minimizó el intento de femicidio que sufrió (Video: Instagram)

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Casi dos años después del intento de femicidio que la dejó al borde de la muerte, Emily Ceco volvió a alzar la voz, esta vez para denunciar públicamente los comentarios que una usuaria de Instagram le dedicó en redes sociales. La influencer y exparticipante de Love is Blind (Netflix) expresó su indignación a través de un video en sus stories, donde apuntó especialmente contra lo que consideró una falta de empatía inaceptable por parte de otra mujer.

“No puede ser que casi dos años después de que un ser nefasto haya intentado quitarme la vida, yo tenga que estar tolerando este tipo de comentarios”, disparó Ceco en el clip, con la voz cargada de bronca. La joven relató que la situación le resultó especialmente dolorosa porque la agresión llegó desde una mujer. “Es indignante que venga de parte de una mujer, que ni siquiera tenga empatía, ni siquiera un filtro para estar comentando esto a través de Instagram. Y menos en el tipo de video en el que yo lo había comentado”, agregó.

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Emily no evitó mencionar a la autora de los comentarios. “Esa chica, Malena, tiene que seguir educándose, mínimamente aprender que hay cosas que no se dicen, que hay cosas que no se comentan en redes sociales ni en la vida pública. Lo pensás, listo, no lo digas. No seas tan nefasta de decirlo”, le dijo de frente, sin rodeos. El comentario que desencadenó el descargo fue publicado por una usuaria en Instagram: en respuesta a un posteo ajeno, escribió “Sí, Emi, como vos digas. Tené un hijo con el que te faja. Besos”, minimizando con esa frase la violencia que Ceco había sufrido.

La exparticipante del programa Love is Blind cuestionó la falta de empatía en las redes sociales

El episodio se produce en un contexto de enorme fragilidad para la joven, que lleva más de un año y medio conviviendo con el miedo y el hostigamiento permanente. Santiago Martínez, su exmarido y también exparticipante del reality de Netflix, fue condenado en marzo de 2026 a 15 años de prisión por tentativa de femicidio. Sin embargo, la sentencia no trajo la paz que Ceco esperaba. “Pensé que una vez que estuviera con la condena él iba a estar tranquilo, no me iba a molestar y yo iba a poder seguir con mi vida. Pero pareciera que no, la violencia sigue siendo constante”, declaró la joven en una entrevista con Desayuno americano (América TV).

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La historia entre Emily Ceco y Martínez comenzó frente a las cámaras de Netflix. Dentro del programa, él se presentó como una persona afectuosa y equilibrada, pero ese perfil duró poco. Ceco describió el deterioro de la relación con precisión: “Se presentó como una buena persona… y le duró tan poco tiempo. Se convirtió en un monstruo”. Los episodios de celos y descalificaciones comenzaron de forma temprana. En una reunión con otros participantes del reality, Martínez la insultó frente a otros porque ella había interactuado con compañeros del programa. “Me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

La noche más violenta llegó cuando la familia de Emily la sorprendió con una salida al espectáculo SEX, de José María Muscari. Según su testimonio, Martínez comenzó la noche de buen humor, pero al regresar a casa cambió de actitud de forma abrupta. La acusó de haber bailado “con chongos” en el escenario y le impidió salir de la habitación. Cuando ella intentó llamar a su madre para que la buscara, él le sacó el teléfono de la mano. Lo que siguió fue una escalada de violencia física que incluyó golpes en la cabeza y la espalda, inmovilización sobre la cama y episodios de estrangulamiento. “Me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara”, relató entre lágrimas en una entrevista con El ejército de la mañana (Bondi Live).

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Martínez atacó con golpes e intentos de estrangulamiento a Ceco tras asistir a la obra SEX

Emily logró escapar al día siguiente, cuando Martínez salió a tirar la basura. Le envió una foto a su hermana para mostrarle cómo estaba, y ella le mandó un auto. La denuncia fue radicada en la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano, el 11 de febrero de 2025. Desde entonces, Ceco convive con el botón antipánico y la restricción perimetral.

El juicio tuvo lugar en Morón y el tribunal consideró probada la tentativa de femicidio sobre la base de los testimonios de Ceco y de otras mujeres que señalaron conductas violentas similares por parte del acusado. Tras la lectura de la sentencia, Emily expresó: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina, por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez”. La abogada de la víctima, Roberto Castillo, había solicitado esa misma pena durante los alegatos.

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Sin embargo, el caso aún no está cerrado. Martínez ya apeló la sentencia y la resolución sigue pendiente. Mientras tanto, Ceco continúa exponiendo cada nuevo episodio de hostigamiento que enfrenta, con la misma determinación con la que denunció desde el primer momento: sin filtros y sin silencio.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.