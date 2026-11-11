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Universidad peruana consolida alianza con la Fundación Real Madrid para formación en deporte, liderazgo y valores

La Universidad César Vallejo dio a conocer los alcances del acuerdo durante un evento en Lima que contó con la participación del exfutbolista argentino Santiago Solari. El actual director de Fútbol del Real Madrid abordó el deporte como espacio de aprendizaje y su relación con la excelencia, la humildad y la mejora continua

Foto: Infobae Perú
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La Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid renovaron por otros tres años su alianza educativa, que contempla programas y contenidos orientados al desarrollo de habilidades de liderazgo, valores y competencias personales vinculadas al deporte.

La colaboración comenzó en 2024 e incluyó el acceso a Sport Values Academy, una plataforma virtual con contenidos de deporte y valores basados en la metodología de la Fundación Real Madrid. De acuerdo con información de la UCV, sus cursos forman parte de la propuesta de formación dirigida a estudiantes de sus diferentes carreras.

La renovación fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en Lima, con la participación de representantes de ambas instituciones. Por la Fundación Real Madrid asistieron Adrián Silla, director del Área de Formación, y Santiago Solari, director de Fútbol del Real Madrid C.F. Por la universidad participaron, entre otras autoridades, su fundador, César Acuña; la presidenta ejecutiva, Kelly Acuña Núñez; y la gerenta general, Karina Cárdenas.

Foto: Infobae Perú
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Formación a través del deporte y el liderazgo

Uno de los componentes desarrollados durante las actividades fue Leader Academy, programa presentado por Silla y orientado al trabajo de ocho dimensiones: empoderar, emocionar, comunicar, relacionarse, cooperar, liderar, reenfocarse y dejar huella.

El representante de la Fundación Real Madrid explicó que el programa aborda aspectos como la comunicación, las emociones y la cooperación, con el objetivo de desarrollar un perfil de liderazgo que incorpore tanto capacidades racionales como emocionales. La propuesta busca trasladar experiencias asociadas al deporte al desarrollo de competencias aplicables también en otros ámbitos.

“El deporte no es solo rendimiento físico; es un entorno de aprendizaje que nos acompaña durante toda la vida”, sostuvo Silla durante una actividad posterior realizada en el campus Los Olivos.

Silla señaló además que la renovación permitirá continuar por otros tres años con el componente virtual de la colaboración y con una formación que considere dimensiones académicas, sociales y personales.

Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid. Foto: Infobae Perú
Adrián Silla, director del Área de Formación de la Fundación Real Madrid. Foto: Infobae Perú

Por su parte, Solari señaló que el acceso de estudiantes y docentes peruanos a la metodología de la Fundación Real Madrid representa una oportunidad para promover una formación que trascienda el ámbito estrictamente académico.

El exfutbolista argentino también relacionó la práctica deportiva con la búsqueda de la excelencia, la humildad y la capacidad de aprender de los resultados. Como ejemplo, explicó que una derrota puede obligar a un jugador o a un equipo a reconocer errores y revisar su desempeño.

“El deporte es fantástico en ayudarte a ser humilde, porque te pone en tu sitio todo el tiempo”, afirmó.

Tras la conferencia de prensa, la delegación de la Fundación Real Madrid participó en actividades con estudiantes, docentes y autoridades. En el campus Los Olivos se desarrolló la conferencia “Educación en valores a través de la práctica del deporte y la vida saludable”, mientras que la agenda también comprendió una visita al campus Ate.

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IA, habilidades humanas y alcance

Durante la presentación, César Acuña vinculó la formación de nuevos profesionales con los cambios producidos por el avance de la inteligencia artificial y planteó la necesidad de complementar las capacidades académicas y tecnológicas con habilidades humanas.

“Tenemos que formar profesionales que lideren en la época de la IA”, señaló el fundador de la UCV.

Acuña sostuvo que este escenario requiere profesionales con valores y habilidades blandas, en un contexto en el que, según indicó, la inteligencia artificial ha modificado los modelos existentes y plantea nuevos desafíos para las universidades.

Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV, señaló por su parte que la capacitación vinculada a la alianza está disponible gratuitamente para la comunidad universitaria y que las actividades también alcanzan a jóvenes en etapa escolar.

Según Acuña, la colaboración permite extender estas iniciativas a distintas regiones del país y ha alcanzado a más de 80.000 personas.

“Las aptitudes y las ganas de salir adelante están en todos lados, pero las oportunidades no”, manifestó al explicar el objetivo de ampliar el acceso a este tipo de programas educativos.

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