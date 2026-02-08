Deportes

Una figura del esquí sufrió una grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: sus espeluznantes gritos de dolor

La estrella de los EEUU Lindsey Vonn, quien compitió con una severa lesión en una de sus rodillas, tuvo que ser retirada en helicóptero de la pista

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, múltiple campeona y figura indiscutida del esquí alpino mundial, sufrió una grave caída durante la prueba de descenso en el segundo día de acción durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Su presencia en la competencia, a los 41 años, marcó un regreso para la historia tras ganar la medalla dorada en Vancouver hace 16 años. Sin embargo, su participación terminó abruptamente y tuvo que ser evacuada en helicóptero, un desenlace dramático que conmocionó a los aficionados y dejó en suspenso la continuidad de la carrera.

Mientras lideraba la prueba con el dorsal 13 y apenas cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, Vonn perdió el control tras enganchar su bastón derecho con una bandera en la parte alta de la pista Tofana, en los Dolomitas. El accidente se produjo en el primero de los cinco sectores del recorrido. La imagen de la esquiadora de los Estados Unidos tendida sobre la nieve capturó la atención del mundo del deporte invernal antes de lo que fue su evacuación en helicóptero. Los fanáticos guardaron silencio absoluto mientras los equipos de emergencia acudían en su auxilio.

Minutos después del accidente, los organizadores pusieron música de fondo para enmascarar los gritos de dolor de Vonn, quien permanecía en el suelo con las botas aún enganchadas a los esquís tras su aparatosa caída.

Lindsey Vonn fue retirada en
Lindsey Vonn fue retirada en helicóptero tras su dura caída (Michael Kappeler/dpa)

En medio de la transmisión de la BBC recogió la conmoción de la ex esquiadora y actual comentarista Chemmy Alcott, que expresó su tristeza en vivo por lo sucedido con su colega: “Siento culpa por estar tan afectada. Jamás creí que esto terminaría con ella inmóvil a un lado de la pista, sin moverse. El riesgo era altísimo, y cuando una caída así ocurre, el impacto para su cuerpo se duplica. Es brutal”, valoró Alcott. En los instantes posteriores al accidente, la también competidora de Estados Unidos Breezy Johnson se cubrió el rostro al ver la repetición del impacto en las pantallas del estadio, incapaz de contener la angustia.

Este episodio fue especialmente dramático por las condiciones físicas en las que Vonn afrontaba la competencia. La esquiadora cuenta con una rodilla derecha de titanio y hace apenas una semana había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la rodilla izquierda tras una caída en la prueba de descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana (Suiza). A pesar del diagnóstico, el pasado martes anunció su decisión de competir en las pruebas olímpicas. Esta determinación generó sorpresa y admiración luego de que, cinco temporadas después de anunciar su retiro, regresara a lo más alto del esquí mundial.

La deportista de St. Paul, Minnesota, suma 84 victorias en la Copa del Mundo, de las cuales 45 corresponden a la disciplina de descenso, incluyendo dos triunfos obtenidos en la temporada actual. En los días previos a la competición olímpica, logró el undécimo mejor tiempo en el entrenamiento del viernes y fue tercera en los ensayos del sábado. La expectativa por verla alcanzar una nueva proeza movilizó a equipos y seguidores en Cortina d’Ampezzo.

Vonn recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019 y ostenta 11 medallas en grandes eventos, entre ellas un oro olímpico y dos doradas en Mundiales. Su caída en los Juegos Olímpicos 2026 no sólo puso fin a su participación, sino que se convirtió en el punto de inflexión dramático de la jornada. La suspensión momentánea de la final y la retirada momentánea de las competidoras del inicio del descenso reflejaron el golpe psicológico de la caída. Posteriormente, la austríaca Nina Ortleib también sufrió una dura caída tras un salto, deslizándose unos diez metros por la pendiente. En su caso, pudo incorporarse y descender esquiando por sus propios medios.

Vonn es una estrella del
Vonn es una estrella del esqui alpino olímpico (REUTERS/Lisi Niesner)

