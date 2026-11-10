El posteo de Colón tras la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: el recuerdo de su actuación en la final de la Sudamericana

Las canciones que tocó el grupo en representación de Colón de Santa Fe

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El Club Atlético Colón se despidió este martes de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, quien murió a los 76 años en su estudio de grabación en Santa Fe. La entidad santafesina, de la que el músico era reconocido hincha, publicó un mensaje en sus redes sociales.

“El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero”, expresó el club en una publicación que acompañó con una fotografía en blanco y negro del músico, acordeón en mano, junto a la leyenda “1950-2026”. “Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, agregó la institución.

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El mensaje de Colón remite a un lazo que fue más allá de lo artístico. Camino no solo lideró durante más de cinco décadas la banda de cumbia santafesina más popular del país, sino que mantuvo una identificación pública con el club de sus afectos, un vínculo que se hizo visible en distintas presentaciones a lo largo de los años.

El mensaje de Colón tras la muerte de Marcos Camino

El episodio más recordado de esa relación ocurrió el 9 de noviembre de 2019, en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, disputada en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Esa noche, Los Palmeras subieron al escenario para interpretar temas como Soy Sabalero y Bombón asesino ante miles de hinchas sabaleros que colmaron las tribunas. La presentación quedó registrada como uno de los shows previos a un partido de fútbol más recordados en la historia reciente del certamen, pese a que esa final terminó con triunfo del elenco ecuatoriano por 3 a 1.

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La propia organización de la Copa Sudamericana recordó ese momento en sus redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento. “¡Que en paz descanses, Marcos Camino!”, publicó la cuenta oficial del torneo en Instagram, junto con un video de aquella actuación en la capital paraguaya.

Según las primeras informaciones de la Policía de Santa Fe, el cuerpo sin vida de Camino fue hallado este martes a las 16:11 horas en el estudio de grabación de la banda. De acuerdo con una comunicación policial preliminar, su cuñada alertó a las autoridades al advertir que el músico había ingresado al lugar y no había vuelto a salir. La investigación del hecho quedó a cargo de las autoridades competentes.

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El acordeonista había comunicado este año su retiro de los escenarios, después de más de 50 años de trayectoria al frente de Los Palmeras. En ese momento, explicó que la decisión estaba vinculada con cuestiones de edad y de salud. Su salida se produjo un año después de la desvinculación del cantante Rubén “Cacho” Deicas, con quien había compartido el liderazgo artístico de la agrupación durante décadas.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, había afirmado Camino sobre aquella ruptura, en declaraciones al programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública. En esa misma entrevista, sostuvo que la continuidad de la banda, ya con Pablo López como nuevo vocalista principal, respondía a una responsabilidad con el equipo de trabajo: “Nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

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