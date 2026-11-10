“Mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, el reclamo de una madre cubana por el asesinato de su hijo

Denia Fernández Rey exige desde Miami justicia por el asesinato de su hijo Jesús Alberto Martínez Fernández en Palma Soriano. (Cortesía: Telemundo 51 Miami)

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Denia Fernández Rey reclama justicia por la muerte de su único hijo, Jesús Alberto Martínez Fernández, quien falleció tras un ataque con arma blanca en Palma Soriano, Santiago de Cuba. La mujer, que ahora se encuentra en Miami, aseguró en una entrevista con Telemundo 51 que mantendrá su denuncia hasta que exista una resolución judicial sobre el caso.

“Era mi único hijo. No tenía más nada. Justicia es lo único que estoy pidiendo”, expresó la mujer al citado medio. Según relató, el joven tenía 26 años, era licenciado en Geografía y trabajaba en un taller de reparación de motocicletas.

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“Es mi corazón lo que habla. Es el dolor de una madre”, afirmó. También recordó que en junio colocó fotografías de su hijo en las calles de Palma Soriano para denunciar el crimen y reclamar avances en la investigación.

El joven acostumbraba a salir por las noches a jugar al billar mientras esperaba el regreso del servicio eléctrico en su zona. La noche del 13 de junio, un amigo llegó hasta su casa con una noticia fatal. “Vamos rápido, que pincharon a Jesús”, les avisó a sus familiares.

Jesús fue trasladado a un hospital tras recibir heridas provocadas por un arma blanca. “Cuando llegamos al hospital aún estaba vivo. Lograron sacarlo del primer paro y lo intubaron. Ya luego no se pudo. Falleció. De ahí se me fue el mundo”, relató la mujer.

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El ataque con arma blanca ocurrió la noche del 13 de junio cuando el joven salió a jugar al billar. (Cortesía: Telemundo 51 Miami)

La madre denunció presuntas deficiencias durante la atención médica de emergencia. “No había corriente, no había médicos suficientes para eso”, afirmó.

Denia lo describió como “un hijo bueno de los que pocos hoy existen en Cuba” y sostuvo que su muerte dejó a la familia sin respuestas. Según dijo, no existió una discusión previa que permitiera explicar el ataque.

La madre denuncia que los implicados siguen libres

El caso también tiene una dimensión política señalada por la familia. Diez días antes de su muerte, Jesús había publicado un video en el que se identificaba como líder del movimiento opositor Impacto Juvenil Republicano.

La madre vinculó esa circunstancia con la necesidad de esclarecer lo sucedido. “Mi hijo es asesinado sin motivo aparente, sin una discusión. Los implicados siguen en las calles”, denunció.

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Jesús Alberto Martínez Fernández difundió un video diez días antes de su muerte donde asumió el liderazgo del grupo opositor Impacto Juvenil Republicano. (Cortesía: Telemundo 51)

Durante la entrevista, la mujer evitó pedir represalias y centró su reclamo en una investigación judicial. “No vengo para juzgar, no vengo para buscar venganza”, dijo desde Estados Unidos. “Que se haga justicia por mi hijo, porque mi hijo tenía una vida, mi hijo tenía sueños, mi hijo tenía un futuro”.

El reportaje de Telemundo 51 ubicó el crimen dentro de un escenario de violencia que preocupa a familias cubanas. El canal indicó que, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, los asesinatos documentados en Cuba aumentaron casi 43% durante el primer semestre de este año frente al mismo período de 2025.

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Denia atribuyó parte de ese contexto a las dificultades sociales que atraviesa la isla. “Detrás de todo esto está el hambre, la miseria, la necesidad”, sostuvo.

La mujer regresará próximamente a la isla porque espera estar presente en el juicio.

La madre confirmó su regreso a Cuba para presenciar el juicio contra los responsables del crimen. (Cortesía: Telemundo 51 Miami)

“El dolor que hoy estamos atravesando no quisiera que nadie nunca lo atravesara”, manifestó Denia. “Con todo el dolor de mi alma, con la tristeza que tengo, mientras tenga voz y fuerzas, lo voy a denunciar”, agregó.

Su pedido se mantiene en un punto concreto: que la muerte de Jesús Alberto Martínez Fernández no quede impune.