El grande del fútbol argentino en el que Rodrigo De Paul estaría dispuesto a jugar si no vuelve a Racing: “Se pondría la camiseta”

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Rodrigo De Paul es uno de los referentes de La Scaloneta que genera la ilusión entre los hinchas de verlo una vez más en el fútbol argentino. A sus 32 años, el mediocampista lidera junto a Lionel Messi al Inter Miami, que volvió a clasificar a los playoffs de la MLS. Ante su gran rendimiento en los últimos años, en el programa F90 de ESPN valoraron que el Motorcito sería un jugador clave para varios equipos, e insinuaron que Boca Juniors tendría una prioridad por detrás de Racing.

En medio de un debate sobre el impacto de los jugadores con pasado en Argentina en el campeonato local, Óscar Ruggeri aseguró que “yo traigo a De Paul a River”. Ante la respuesta del resto del panel, que subrayó que debe volver a la Academia, el Cabezón agregó: “¿Cada uno tiene que volver a su equipo? Lo dije porque se me ocurrió. Cero información. Lo traigo porque te habla y te maneja todo. River necesita un tipo ahí”.

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Daniel Arcucci interrumpió a Ruggeri para brindar su punto de vista sobre la situación. “Si no vuelve a Racing, que es donde debería volver, porque Racing necesita casi una refundación alrededor de un jugador, a River no vuelve. Pero hay otro club al que... De otro club se pondría la camiseta”, aseguró.

A pesar del misterio inicial, el periodista respondió afirmativamente ante los comentarios de “para comer caramelos”, en referencia a la cábala que tiene con Leandro Paredes en la Selección. “Te digo, para mí tiene que volver a Racing. Tiene que ayudar a reconstruir a Racing y para mí va a volver a Racing. Ahora, si vuelve, no es a River. Es imposible”, completó Arcucci.

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Rodrigo De Paul tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2029 (Elsa/Getty Images/AFP)

Vale destacar que Rodrigo De Paul tiene contrato hasta diciembre de 2029 con el Inter Miami, que pagó cerca de 15 millones de euros por su pase desde el Atlético de Madrid. La particularidad en la MLS para el 2027 se centra en el ajuste del formato. La liga estadounidense prevé ajustar su calendario al modelo europeo con un torneo intermedio denominado Sprint Season.

Cada equipo disputará 14 partidos y los ocho mejores avanzarán a una fase de eliminación directa, antes del comienzo formal de la competencia en agosto. Ese esquema abrió la posibilidad de que algunos futbolistas dejen temporalmente sus clubes para mantener ritmo de juego y luego regresen.

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Pese a que el Motorcito en ningún momento se pronunció sobre su presente, la cercanía con el mercado de pases y el flojo año de Racing pusieron su nombre en los reflectores. De Paul se formó en las divisiones inferiores de la Academia y debutó en Primera División el 10 de febrero de 2013 frente a Atlético de Rafaela, por el Torneo Final. En esa primera etapa se desempeñó como volante ofensivo, usó la camiseta número 10 y convirtió ante San Martín de San Juan, San Lorenzo y Tigre.

El último ciclo de Rodrigo De Paul en Racing fue mediante un préstamo en 2016 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Antes de ser transferido al Valencia de España en 2014, el mediocampista ya había ganado continuidad en el equipo principal. Regresó a la Academia a préstamo durante el primer semestre de 2016, disputó la Copa Libertadores y marcó un gol ante Bolívar. Entre sus dos ciclos en Racing, acumuló 72 partidos, siete goles y siete asistencias. Su breve retorno precedió a su consolidación en el fútbol europeo.

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El paso por Valencia incluyó 44 encuentros oficiales y dos tantos. Ese mismo 2016 fue transferido al Udinese, donde permaneció cinco temporadas y alcanzó 184 partidos en todas las competencias, con 34 goles.

En julio de 2021, pocos días después de conquistar la Copa América con Argentina, firmó con el Atlético de Madrid. Bajo la dirección de Diego Simeone disputó 187 partidos oficiales antes de continuar su carrera en Inter Miami, club al que llegó en 2025 y que lo adquirió definitivamente al año siguiente. Con la selección argentina integró los planteles campeones de las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar 2022.

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