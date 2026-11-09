Un referente de Uruguay dio detalles de la convivencia con Bielsa: “Por momentos no estábamos cómodos”

José María Giménez habló sobre los problemas del ciclo anterior en la selección uruguaya (REUTERS/Bernadett Szabo)

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En la previa del amistoso de la selección de Uruguay ante Argentina, previsto para este viernes 13 en el estadio de Boca Juniors, los futbolistas uruguayos comenzaron a llegar para iniciar los entrenamientos de la fecha FIFA. El plantel trabajará bajo la conducción interina de Diego Forlán, en medio de un proceso de reconstrucción tras la Copa del Mundo 2026. Entre los primeros en presentarse estuvo José María Giménez, quien arribó este lunes al aeropuerto de Carrasco y habló sobre el reciente ciclo de Marcelo Bielsa.

“La última vez que estuvimos acá veníamos con una ilusión tremenda y no supimos estar a la altura de la Copa del Mundo, lamentándolo muchísimo, pero con las ganas de revertir todo eso para llevar a la selección donde merece estar”, manifestó el defensor. Las palabras del capitán reflejaron el impacto que dejó la despedida prematura del equipo en el torneo y la intención de recuperar la competitividad del seleccionado en los encuentros que tendrá por delante durante esta nueva etapa.

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Durante la charla con los periodistas, Giménez se detuvo en la convivencia que existió durante la conducción de Marcelo Bielsa. “Es verdad que por momentos no estábamos cómodos, pero por la situación de que no acompañaban los resultados. Fuimos al Mundial con ilusión y a competir, pero cuando no se da genera incomodidad futbolística”, indicó. El defensor profundizó su evaluación sobre aquel escenario: “Éramos los primeros que queríamos revertir la situación, era inviable estar contentos por lo que estábamos viviendo. Somos conscientes de que no estuvimos a un buen nivel”.

El capitán uruguayo se refirió al deseo de fortalecer la unión alrededor del combinado nacional (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 después de perder por 1-0 ante España. La campaña de la Celeste estuvo atravesada por la tensión entre el cuerpo técnico que encabezaba Bielsa y los jugadores, dentro de un vestuario que conservaba un ambiente conflictivo desde 2024. Tras la caída frente a la Roja, la Asociación Uruguaya de Fútbol canceló el vuelo chárter que debía llevar a los futbolistas a Montevideo. El grupo regresó en vuelos comerciales y la entidad resolvió que cada integrante dejara la cita mundialista por sus propios medios.

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La derrota ante España también significó el final del vínculo de Bielsa con la selección, ya que su contrato contemplaba su permanencia hasta la participación uruguaya en la Copa del Mundo. Después de la eliminación, Giménez publicó un mensaje en sus redes sociales para describir el golpe que recibió el plantel. “Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser... Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso”, describió el defensor.

Uruguay se prepara para otra fecha FIFA al mando de Diego Forlán (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

El comienzo de Forlán como técnico interino tampoco tuvo el resultado esperado, ya que Uruguay perdió por 3-1 frente a Japón y luego venció 6-1 a India. Giménez se refirió a la forma de trabajo del actual entrenador y marcó una diferencia con la relación que mantenían los jugadores con el ciclo anterior. El capitán sostuvo que el exfutbolista es “más cercano” al plantel. “Tampoco venimos a comer asado, nosotros queremos representar a Uruguay de la mejor manera y tener una convivencia sana y a partir de ahí crecer”, agregó.

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Por último, Giménez admitió que el vínculo entre la selección y los hinchas uruguayos “se perdió un poco”. “Es una realidad y hay que asumirlo. Decidimos jugar en Uruguay para conectarnos con la gente. No quisimos jugar en los estadios de los grandes para no dividir. Queremos estar unidos, juntos”, apuntó. La Celeste también enfrentará a República Dominicana en el Campus de Maldonado el martes 17 de noviembre. “Los jugadores eligieron jugar acá. No nos interesa el dinero, venimos a representar a la selección porque queremos que esto sea una unión”, continuó.