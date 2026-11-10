Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Slime Rancher 2, de Monomi Park.

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Monomi Park anunció que Slime Rancher 2 llegará a Nintendo Switch 2 en enero de 2027. Esta edición incluirá un objeto exclusivo dentro del juego: el juguete Glo Glo Squiggle. El estudio todavía no informó el día exacto del estreno ni su precio.

Un recorrido iniciado en acceso anticipado

Slime Rancher 2 debutó en acceso anticipado el 22 de septiembre de 2022 para Xbox Series y PC, con versiones distribuidas mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store. El acceso anticipado permite publicar un juego antes de que esté terminado para incorporar contenido y ajustes durante su desarrollo.

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La secuela llegó después a PlayStation 5, el 11 de junio de 2024. Su lanzamiento completo se produjo el 23 de septiembre de 2025, tres años después del comienzo de aquella etapa inicial. La edición para Nintendo Switch 2 ampliará esa lista en enero de 2027, más de cuatro años después del primer estreno.

Durante el acceso anticipado, Monomi Park publicó varias actualizaciones. Entre ellas estuvieron nuevas zonas como Powderfall Bluffs y el amplio Grey Labyrinth, cuya incorporación duplicó el tamaño del mapa disponible. El estudio también agregó slimes, herramientas creativas, dispositivos, fenómenos climáticos y nuevos fragmentos de la historia.

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El juego recibió el premio al mejor lanzamiento en acceso anticipado en los Golden Joystick Awards de 2022. Un año después obtuvo el reconocimiento a los mejores gráficos 3D en los Unity Awards de 2023. La entrega original, Slime Rancher, fue jugada por más de 10 millones de personas, según la información difundida por el desarrollador.

Slime Rancher 2, de Monomi Park.

Qué propone Slime Rancher 2

La aventura vuelve a seguir a Beatrix LeBeau, quien viaja a Rainbow Island, una isla con tecnología antigua, recursos naturales desconocidos y nuevas especies de slimes. La protagonista debe investigar los secretos del lugar mientras construye, administra y amplía un conservatorio con paredes de cristal.

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La estructura combina exploración, crianza y recolección de recursos. Los jugadores obtienen plorts de los slimes y los convierten en newbucks, la moneda utilizada para mejorar el equipo, fabricar dispositivos y ampliar las instalaciones. Entre las herramientas centrales está el vacpack, un dispositivo similar a una aspiradora que sirve para recoger criaturas y materiales.

Rainbow Island presenta slimes que no aparecían en las entregas anteriores. La lista incluye al Cotton Slime, de comportamiento saltarín; el acuático Angler Slime; el dormilón Sloomber Slime; y el Twin Slime, una criatura vinculada con alteraciones de la realidad. Cada nueva especie forma parte del ciclo de captura, cuidado y producción de recursos.

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La historia revela que la amenaza investigada por Beatrix afecta tanto a Rainbow Island como a Far, Far Range. Para avanzar, la protagonista encuentra mensajes ocultos, trabaja con sus amigos y estudia los misterios de la isla. Parte de esa investigación conduce al Grey Labyrinth, una zona formada por varios subbiomas, espacios secretos y rompecabezas.

El contenido de la edición para Nintendo Switch 2

El principal añadido confirmado para Nintendo Switch 2 es Glo Glo Squiggle, un juguete exclusivo dentro del juego. Monomi Park todavía no explicó cómo se obtiene, qué función cumple o si estará disponible desde el comienzo de la partida. Tampoco indicó si otras plataformas podrán recibirlo más adelante.

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La versión incorporará la experiencia desarrollada durante las actualizaciones y el lanzamiento completo. Entre sus sistemas figura un clima dinámico con lluvia, viento, tormentas eléctricas y rayos. Estas condiciones pueden alterar el entorno y el comportamiento de los slimes, además de producir fenómenos como tornados y enredaderas conocidas como tangle vines.

La exploración permite encontrar cápsulas de tesoro ocultas, dispositivos y recursos repartidos por Rainbow Island. Esos objetos sirven para mejorar la interacción con los escenarios, abrir nuevas opciones de construcción y continuar las investigaciones en áreas como el Grey Labyrinth.

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