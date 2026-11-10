El llamativo mensaje de Esteban Ocon tras su repentina salida de Haas en la Fórmula 1: el equipo al que podría llegar

Esteban Ocon se expresó tras su salida de Haas (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Esteban Ocon publicó un comunicado en sus redes sociales tras la salida abrupta del equipo Haas en el Gran Premio de México. El corredor agradeció el respaldo recibido durante las últimas semanas sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. “Hola a todos, quería darles un sincero agradecimiento por todos sus mensajes. Su apoyo significa mucho para mí”, escribió el piloto francés, de 29 años, junto a una serie de fotografías de su trayectoria en el automovilismo, desde la infancia hasta su paso por la Fórmula 1.

“A los aficionados, colegas y ex colegas que se han tomado el tiempo de contactarme también, les estoy verdaderamente agradecido”, agregó el ex Alpine y Force India. El mensaje incluyó también una reflexión sobre su vínculo con el automovilismo. “Mi amor por este deporte sigue siendo tan fuerte como siempre, y estoy agradecido de compartir esa pasión con tantos de ustedes”, cerró, sin hacer referencia directa a lo ocurrido en México ni a su futuro inmediato en la categoría.

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La decisión de prescindir de Ocon no respondió a un hecho aislado, sino a un proceso que se extendió a lo largo de varios meses. Según trascendió, Ayao Komatsu, jefe del equipo, le había comunicado al francés tras las vacaciones del verano boreal que era poco probable que continuara en 2027, aunque en ese momento no cerró la puerta de manera definitiva. Haas contaba con una opción contractual para retenerlo y decidió no ejercerla.

El comunicado de Esteban Ocon

Cuando el equipo estadounidense incorporó a Ocon para la temporada 2025, nadie discutía la calidad del piloto: desde el debut de Romain Grosjean en 2016, con 10 podios en su historial, la escudería no había contado con un corredor de ese nivel. Komatsu confiaba en que el vínculo personal forjado con el francés, cuando era ingeniero senior en la etapa Lotus F1 de lo que hoy es Alpine, ayudaría a contener cualquier tensión. Ese cálculo funcionó en un aspecto: la relación con su compañero Oliver Bearman se mantuvo sólida durante toda su etapa en Haas, incluso tras incidentes en pista como la colisión en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 y otra en Spa-Francorchamps este año.

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Lo que Komatsu no anticipó fue el efecto del contexto previo sobre el rendimiento de Ocon. El jefe de equipo atribuía las dificultades que el piloto arrastraba a una gestión deficiente por parte de Alpine, escudería que lo había apartado antes de la última carrera de 2024 para dar paso a Jack Doohan, en medio de una transición profunda entre las gestiones de Cyril Abiteboul y Flavio Briatore. Haas trabajó a comienzos de 2025 para revertir esa carga psicológica, pero surgió un patrón que preocupó a la estructura: cuando los resultados no acompañaban, Ocon adoptaba una postura defensiva, las tensiones en los boxes aumentaban y, según fuentes del equipo, no asumía responsabilidad suficiente por sus propios errores.

A medida que la diferencia de puntos con Bearman se amplió durante 2025, el francés intensificó sus quejas públicas sobre el auto, en particular sobre los frenos. A comienzos de 2026, Haas impulsó un esfuerzo conjunto para mejorar la coordinación entre el piloto y su lado del box, pero las tensiones volvieron a crecer conforme se hicieron evidentes problemas técnicos más profundos.

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Un episodio señalado por fuentes de Haas ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: Ocon clasificó decimotercero pero remontó hasta la octava posición en carrera, por delante de Bearman. Pese al resultado, el equipo no quedó conforme con su reacción a la eliminación en la Q2, ya que no reconoció un error propio en su primera vuelta rápida y respondió con molestia a una bandera amarilla que interrumpió su segundo intento, a diferencia de Bearman, eliminado en circunstancias similares pero con una gestión distinta de la situación.

Luego, un primer informe del diario francés L’Equipe desde México advertía un “posible altercado físico con su jefe” y una “tensa discusión con su ingeniera”, con quien había tenido un desencuentro por la radio en plena segunda práctica. Esteban Ocon habló del tema sólo una vez y fue para desmentir esto: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

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En este escenario, desde la cadena británica BBC el periodista Andrew Benson planteó que hubo un “desencuentro” del francés con Komatsu, aunque reafirmó el blindaje existente: “Se desconocen las razones exactas de su despido. Nadie habla al respecto, ni siquiera extraoficialmente, y los abogados ya están involucrados”.

El componente económico también influyó de manera indirecta: Haas consideró que el rendimiento de Ocon no justificaba el salario que percibía, descrito como una cifra multimillonaria. Komatsu reconoció que, ante un rendimiento similar entre candidatos, “las afiliaciones o los paquetes que tienen importan”. En ese contexto se definió el ascenso de Rafael Camara, piloto respaldado por Ferrari, cuyo ritmo en las pruebas de evaluación en el circuito de Portimao superó incluso al de Bearman en esa sesión específica y también al de Leonardo Fornaroli, junior de McLaren. El brasileño también fue mejor que Ryo Hirakawa, japonés que ocupó la butaca en el Gran Premio de México.

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En tanto, Camara, que iba a sumarse al equipo recién en 2027, adelantó su estreno oficial para correr junto a Bearman en suelo natal. Komatsu remarcó que decisiones de ese tipo “nunca se toman a la ligera”, pero sostuvo que el equipo considera que la salida del francés es lo mejor de cara al futuro de la estructura.

De cara a lo que viene, el nombre de Ocon aparece como firme candidato para sumarse a Aston Martin en 2027, aunque en un rol de piloto de reserva, detrás de la dupla titular que ya integran Fernando Alonso y Lance Stroll.

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