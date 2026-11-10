Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood

Johnny Depp vuelve a la pantalla grande con Ebenezer tras años alejado de Hollywood. (Reuters)

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Johnny Depp se refirió a su regreso a las producciones cinematográficas de Hollywood después de permanecer ocho años sin protagonizar una película respaldada por una importante distribuidora estadounidense.

El intérprete de 63 años habló sobre esta nueva etapa de su carrera durante la alfombra roja del estreno mundial de Ebenezer, celebrado el lunes 9 de noviembre en Londres, Inglaterra.

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En una entrevista con Associated Press, Depp fue cuestionado sobre cómo se sentía al regresar a Hollywood después de varios años trabajando principalmente en proyectos cinematográficos fuera de Estados Unidos.

El actor respondió que no encontraba una diferencia específica entre participar en una película de Hollywood, una producción francesa o una inglesa.

“No lo sé. ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película francesa? ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película inglesa?”, preguntó.

Johnny Depp aseguró que no encuentra diferencia entre una producción de Hollywood y de Europa. (REUTERS/Toby Melville)

Posteriormente, añadió entre risas que la principal diferencia era que había tenido “unas pequeñas vacaciones”, en referencia al periodo en el que estuvo alejado de las grandes producciones estadounidenses.

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La película Ebenezer representa su regreso a una producción con el respaldo de una importante distribuidora de Estados Unidos.

En esta nueva adaptación del clásico literario A Christmas Carol, publicado por Charles Dickens en 1843, Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge, el protagonista de la historia.

El proyecto también marca su primera película con una distribuidora estadounidense de gran alcance desde Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, estrenada en 2018.

Johnny Depp tuvo su última aparición importante en "Animales fantásticos".

En el nuevo largometraje comparte créditos con Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

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La pausa de Johnny Depp en Hollywood ocurrió después de que concluyera el proceso judicial por difamación que enfrentó en 2022 con su exesposa, la actriz Amber Heard.

El juicio, que recibió amplia cobertura mediática, terminó en junio de ese año con un veredicto en el que Heard fue considerada responsable de difamación en los tres cargos relacionados con una columna de opinión publicada en 2018.

Por su parte, el artista también fue declarado responsable de difamación en uno de los cargos de la contrademanda presentada por Heard.

Después de ese proceso, el actor participó en proyectos cinematográficos realizados fuera de la industria estadounidense. En 2023 protagonizó Jeanne du Barry, una producción francesa que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Cannes. En esa película interpretó al rey Luis XV.

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Johnny Depp protagonizó "Jeanne du Barry" . (Créditos: Why Not Productions)

Además de continuar con su trabajo frente a las cámaras, Johnny Depp retomó la dirección cinematográfica con Modi: Three Days on the Wing of Madness, largometraje de 2024 que aborda la vida del artista italiano Amedeo Modigliani.

La producción se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, y hasta el momento de la información proporcionada no había sido estrenada en Estados Unidos.

Su regreso a las producciones estadounidenses continuará con Day Drinker, un thriller en el que compartirá protagonismo con Penélope Cruz.

Será la cuarta ocasión en que ambos actores trabajen juntos. Madelyn Cline también forma parte del elenco. El estreno de la película está programado para el 26 de marzo de 2027.

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Durante una proyección de Ebenezer realizada en Nueva York el 1 de noviembre, Johnny Depp también habló sobre la construcción de su personaje.

Explicó que su interpretación surgió de manera espontánea durante el proceso de preparación y señaló que el vestuario le ayudó a encontrar la identidad del protagonista.

Johnny Depp aseguró que el vestuario de Ebenezer fue importante. (Paramount Pictures)

Otro de los temas relacionados con su futuro profesional es un posible regreso a la franquicia Piratas del Caribe, en la que interpretó al capitán Jack Sparrow.

Aunque no existe un anuncio confirmado sobre su participación en una nueva entrega, Depp ha expresado su disposición a trabajar nuevamente con el productor Jerry Bruckheimer.

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En declaraciones a Entertainment Tonight, el actor señaló que estaría dispuesto a colaborar con Bruckheimer y que le interesaría participar si el proyecto consigue ofrecer un cierre adecuado a la saga.