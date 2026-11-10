La cumbia, de luto por Marcos Camino de Los Palmeras: la tristeza de los músicos, Pasión de sábado y Tropitango

Las redes del histórico ciclo de América TV dedicada a la cumbia puso imágenes de la nota que dio el músico antes de retirarse del grupo (Video: Pasión de sábado/ América TV)

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La trágica muerte de Marcos Camino de Los Palmeras, que se confirmó en la tarde de hoy en medio de las investigaciones policiales de Santa Fe sobre un suicidio, convirtieron las redes sociales en un espacio para volcar el dolor por el fallecimiento de “un referente fundamental” de la música argentina y de la cumbia santafesina en particular. Músicos, bandas, figuras de la televisión y espacios de la cumbia expresaron sus condolencias a la familia del acordeonista santafesin, quein tenía 76 años y fue fundador de la agrupación.

Según las primeras actuaciones de la Policía de Santa Fe, Camino fue hallado sin vida este martes en el estudio de grabación de Los Palmeras, luego de que su cuñada alertara a las autoridades. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.

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Pasión de sábado homanejeó a Marcos Camino: "Los recordamos con emoción y alegría" (Instagram)

Los primeros en confirmar la triste noticia fueron Los Palmeras al publicar una imagen en blanco y negro del músico, con las fechas “1950-2026”, y difundió un comunicado de duelo. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, expresó el grupo. Luego, agregó: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

El dolor de La Mona Jiménez por la muerte de Marcos Camino (Instagram)

Los Palmeras también acompañaron a los seres queridos de Camino y solicitaron respeto por la intimidad de la familia, además de prudencia en la difusión de información sobre el caso. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, señalaron.

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Las palabras de Amar Azul por la muerte de Marcos Camino

La Mona Jiménez manifestó desde sus redes sociales el dolor por la noticia. “Qué descanses en paz, querido Marcos Camino. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió el artista cordobés, conmovido por el fallecimiento del músico.

Pasión de sábado, el histico ciclo de América TV dedicado a la cumbia, recordó la última visita de Camino al programa junto a su hijo. “Se fue nuestro gran amigo Marcos Camino. Nuestras condolencias para toda su familia, sus amigos y compañeros. En este momento tan triste, lo recordamos con esa emoción y alegría de cuando estuvo compartiendo con su hijo en el programa. ¡Pasión de sábado y la familia Serantoni te queremos eternamente, Marcos!”, publicó el envío.

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La cantante Magui Olave escribió: “Mis condolencias a toda la familia y todas mis fuerzas !”. El grupo de cumbia colombiana Jimmy y su Combo Negro sumó: “Nuestras condolencias y abrazo grande a la familia”. Por su parte, el músico Gaby Mikelovich sostuvo: “Que cagada, ojalá descanse en paz. Se fue una recontra verdadera leyenda”.

La despedida de Pablo Serantoni, productor de Pasión de sábado a Marcos Camino

La banda Amar Azul destacó el lugar de Camino en la música argentina: “Si hay personas que marcaron la música Argentina, sin dudas una de ellas fue el señor Marcos Camino. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”. Mientras que desde Tropitango Bailable, el famoso boliche de cumbia y música tropical de zona norte, tuvieron sentidas palabras: “Que en paz descanse. Historia de la cumbia. La cumbia está de luto”.

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Axel, Germán Tripel, Jey Mammon y Daniel Ambrosino también expresaron su tristeza. Nico Mattioli publicó en representación de su familia: “¡De parte de toda la familia Mattioli acompañamos a toda la familia Camino, en este difícil momento muchas fuerzas y todo nuestro cariño siempre! Nuestras condolencias”. Además, compartió una foto del recuerdo de Marcos junto a su padre, Leo Mattioli.

Leo Mattioli junto a Marcos Camino

El periodista Leo Gabes escribió: “¡Abrazo al cielo Maestro!”. La cantante Azul Zaita manifestó: “Que triste noticia. por siempre en nosotros, que siga la cumbia desde donde estés”. El influencer Federico Tuñón también se sumó a las despedidas: “Gracias por tu arte! Mis condolencias a la familia”.

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El músico santafesino había comunicado este año que se alejaba de los escenarios luego de más de 50 años de carrera con Los Palmeras. Entonces explicó que la decisión estaba relacionada con cuestiones de edad y salud.

Las palabras de la reconocida banda Grupo Cali

Su salida ocurrió un año después de la desvinculación del cantante Rubén “Cacho” Deicas, con quien compartió el liderazgo artístico de la formación. Camino fue una de las figuras centrales de la cumbia santafesina y contribuyó a la proyección nacional e internacional de la banda.