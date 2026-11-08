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Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

El hijo menor del capitán argentino gritó por duplicado para el triunfo de su categoría, que logró el título en la Legends Cup

Ciro Messi fue autor de un doblete para el triunfo del Inter Miami y disparó comparaciones con Lionel Messi

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Ciro Messi brilló con dos goles en la categoría Sub 10 del Inter Miami y volvió a captar la atención en las redes sociales por sus actuaciones en las divisiones formativas del club. El hijo menor de Lionel Messi, de ocho años, continúa su recorrido en la Academia de las Garzas, donde sus jugadas suelen recibir elogios entre los usuarios que siguen los videos compartidos por la institución. El pequeño utiliza la camiseta número 10 y, partido tras partido, suma momentos que generan repercusión.

En esta ocasión, Ciro convirtió dos goles que ayudaron a su equipo a quedarse con el título de la Legends Cup. El primero fue el tanto que más comentarios provocó. El juvenil estaba bloqueado por dos defensores, pero enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo a colocar para vencer al arquero. Después de la definición, el niño celebró junto a sus compañeros una jugada que concentró buena parte de las reacciones que circularon tras el encuentro.

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El segundo gol llegó tras una acción en la que Ciro se estiró para conectar la pelota y envió el remate abajo, al costado derecho del arquero, que no alcanzó a despejarla. El Inter Miami se impuso por 10-3 ante Athletum FC y se consagró campeón de la Legends Cup. Lauti Suárez, hijo de Luis Suárez, también aportó para el triunfo del conjunto juvenil y compartió los festejos con el menor de los Messi después de la consagración.

Ciro Messi se consagró campeón de la Legends Cup con un doblete (@InterMiamiAcad)
Ciro Messi se consagró campeón de la Legends Cup con un doblete (@InterMiamiAcad)

El video con los dos tantos de Ciro se difundió rápidamente en las redes sociales y varios usuarios compararon, sobre todo, su primera definición con el primer gol que Lionel Messi convirtió con la selección argentina. Ese tipo de paralelismos se repite por las características del niño y su manera de desenvolverse dentro del campo. El mismo gol se vinculó con la jugada que terminó con un tanto de Nico Paz en la despedida del capitán argentino, durante el amistoso frente a Benín, cuando el mediocampista definió con un zurdazo tras una asistencia del rosarino.

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Más allá de esas comparaciones, Ciro avanza con su propio recorrido futbolístico en las inferiores del Inter Miami, el club en el que juega su padre y en el que también participan sus hermanos mayores, Thiago y Mateo. Incluso, no fue la primera vez que levantó un trofeo con las Garzas. Antes había celebrado un campeonato con el equipo Sub 8 de la academia, cuando fue una de las figuras de la Dreams Cup, recibió el premio MVP al jugador más valioso y llevó la copa al podio para festejar con el resto del plantel.

Ciro Messi en el Inter Miami
El hijo menor del capitán del Inter Miami, levantó la Legends Cup y recibió elogios por su zurdazo

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi suelen acompañar a sus hijos en partidos y entrenamientos. Después de aquel campeonato, Ciro relató con sus propias palabras cómo había sido el partido decisivo y su explicación generó reacciones entre los usuarios de las redes. “¿Por qué jugaron tan bien?“, le preguntó el periodista. ”Porque pasamos y le hicimos caso al entrenador", respondió el menor de los Messi, quien luego, con una sonrisa en la cara, admitió estar agradecido por ser campeón del certamen.

En las últimas semanas, Ciro también había protagonizado otra situación que involucró a Nico Paz. El joven apareció junto a su padre con la camiseta del Como, el club italiano en el que juega el volante de 22 años. La imagen llegó al futbolista, nacido en España y representante de la Albiceleste desde las categorías juveniles, quien expresó: “Es un honor que el hijo del mejor jugador de la historia lleve nuestra camiseta. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien”.

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