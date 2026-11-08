“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Rybakina se sentía mal y se retiró de una entrevista en vivo

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La número uno del mundo, Elena Rybakina, anunció su retiro de las WTA Finals 2026 por motivos médicos, a horas del inicio del torneo en Indian Wells, Estados Unidos. La kazaja, que llegaba como defensora del título, fue reemplazada por la ucraniana Marta Kostyuk.

La baja de Rybakina alteró el cuadro de las Finales de la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Kostyuk debutará ante la checa Linda Noskova en el partido inaugural, previsto para las 17 horas (Argentina). La organización comunicó la decisión en un mensaje breve: “Elena Rybakina se ha retirado de las Finales de la WTA de 2026 por motivos médicos”. El aviso confirmó que Kostyuk ocupará su lugar en la competencia.

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Rybakina, de 27 años, afrontaba el torneo después de una temporada en la que ganó el Abierto de Australia y el US Open, además de alcanzar el primer puesto del ranking mundial. La tenista había terminado con dos años de dominio de la bielorrusa Aryna Sabalenka en la cima de la clasificación.

Horas antes del comunicado oficial, la condición física de Rybakina había generado preocupación durante una entrevista con Canal+ Sport. La jugadora se mostró sin energía y decidió detener la conversación después de que la periodista le ofreciera esa posibilidad. “¿Está todo bien? Si quieres parar, podemos hacerlo”, le planteó la entrevistadora.

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La tenista Elena Rybakina debió retirarse de la transmisión por problemas de salud.

La número uno del mundo respondió: “Sí, por favor”. Consultada sobre su estado de salud, Rybakina fue directa: “No, no me encuentro bien”. La entrevista concluyó mientras ella se levantaba de su silla y abandonaba el lugar.

Antes de esa aparición televisiva, la tenista ya había postergado del viernes al sábado la conferencia de prensa obligatoria previa al torneo. Fue la única de las ocho clasificadas a las WTA Finals que no participó de la rueda de prensa prevista para el viernes.

La confirmación de su ausencia llegó después de esos episodios. Según la información difundida, la jugadora atraviesa un proceso vírico que le impide competir en Indian Wells.

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En su declaración, Rybakina expresó su pesar por no poder disputar el certamen que reúne a las mejores jugadoras de la temporada y explicó que necesita detener su actividad para recuperarse.

“Me entristece mucho informar a todos mis aficionados y seguidores de que, por desgracia, tengo que retirarme de las WTA Finals este año. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está físicamente preparado para competir”, afirmó. También indicó que la pausa tendrá como objetivo recuperar sus condiciones antes del próximo calendario: “Voy a pasar un tiempo descansando y recuperándome en casa, y preparándome para la temporada 2027”.

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Elena Rybakina no pudo disputar la WTA Finals (AP)

Rybakina cerró su declaración con un mensaje para las demás participantes y una referencia a su regreso a California: “Las WTA Finals son un torneo muy especial y deseo mucha suerte a todos esta semana. ¡Estoy deseando volver a Indian Wells en marzo!”.

La salida de Elena Rybakina abre una plaza para Marta Kostyuk, quien ingresará en uno de los dos grupos del torneo. La ucraniana enfrentará a Linda Noskova este domingo en el primer partido de las Finales.

Kostyuk y Noskova compartirán zona con las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff. El resultado de ese grupo definirá a una de las semifinalistas de la competencia que cierra la temporada del circuito femenino.

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Rybakina había llegado a Indian Wells con la condición de campeona de la edición 2025 y como líder del ranking. Su retiro deja al torneo sin la jugadora que dominó buena parte de la temporada y que pretendía defender el título obtenido el año pasado.