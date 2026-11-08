Deportes

El golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica antes de sumarse a la Selección: “¿Qué más se puede decir?”

Con una asistencia del Diablito Echeverri, el volante ofensivo convirtió en el triunfo 3-2 contra el Estrela Amadora y aumentó sus impactantes cifras en el arranque de la temporada

El golazo de Prestianni para el Benfica

Guardar

Gianluca Prestianni es la sensación en Portugal. El volante ofensivo de la selección argentina es la máxima figura del Benfica y volvió a destacarse con un auténtico golazo para extender su notable arranque de temporada. En un partido que terminó con un triunfo agónico por 3-2 ante Estrela Amadora, por la Primeira Liga, el jugador albiceleste acaparó los flashes en el Estádio José Gomes.

Monumental. Resulta difícil describir los goles de Prestianni”, escribió el portal portugués A Bola sobre el tanto del ex Vélez Sarsfield. El tanto llegó a los 26 minutos, cuando Claudio Echeverri recuperó la posición al interceptar un pase rival en la mitad de la cancha. El joven con pasado en River Plate limpió la jugada para que Clément Lenglet metiera un pase entre líneas para Gianluca.

PUBLICIDAD

Luego de un resbalón, el Diablito Echeverri tocó de primera para su compatriota, quien enganchó hacia el medio y sacó un potente remate desde unos metros antes del área que ingresó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Léo Linck. “Un disparo perfectamente colocado que se coló por la escuadra izquierda. ¿Qué más se puede decir?”, escribió el medio citado. Fue el tercer pase gol del ex Manchester City con el cuadro portugués.

Gianluca Prestianni convirtió 12 goles y brindó seis asistencias con el Benfica (@SLBenfica)
Gianluca Prestianni convirtió 12 goles y brindó seis asistencias con el Benfica (@SLBenfica)

El arranque estelar de Prestianni ya tiene 12 conversiones y seis asistencias en 20 partidos oficiales con el Benfica en la temporada. Para reflejar el impacto del volante ofensivo en el equipo de Marco Silva, tuvo injerencia en el resultado de 13 partidos gracias a sus contribuciones a la hora de marcar o brindar un pase que terminó en gol.

PUBLICIDAD

En la reciente fecha FIFA de septiembre y octubre también convirtió por primera vez con la selección argentina, en la goleada 7-0 sobre Burkina Faso. El joven de 20 años es uno de los flamantes jugadores que forman parte de la nueva camada que impulsa Lionel Scaloni en el plantel. Gracias a su rendimiento en Europa, Prestianni estuvo incluido entre los 25 nominados al premio Golden Boy de 2026.

El jueves, el ex Vélez también había marcado en el triunfo 3-1 de Benfica sobre Lech Poznan por la UEFA Europa League. Ingresó en el segundo tiempo, avanzó desde la izquierda tras recibir cerca de la mitad de la cancha y definió de zurda para anotar el segundo gol de su equipo. Con esa victoria, el cuadro de Portugal alcanzó 12 puntos en cuatro partidos y quedó como líder de la Fase Liga, igualado con el Bournemouth de Inglaterra y el Ferencvaros de Hungría.

Claudio Echeverri brindó tres asistencias en ocho partidos con el Benfica (REUTERS/Rodrigo Antunes)
Claudio Echeverri brindó tres asistencias en ocho partidos con el Benfica (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Más allá de que Prestianni abrió el marcador contra el Estrela Amadora, Benfica tuvo que trabajar para quedarse con los tres puntos en la fecha 11 de la Primeira Liga. El cuadro local igualó el trámite en el arranque del complemento de la mano de Lovro Zvonarek, mientras que el elenco de Lisboa volvió a ponerse en ventaja por el gol en propia puerta de Bernardo Schappo.

Sin embargo, Leandro Antonetti estampó el 2-2 para el Estrela Amadora a los 76 minutos del enfrentamiento. Prestianni estrelló un tiro en el poste un puñado de minutos después y, cuando el duelo se encaminaba a terminar en igualdad, Vangelis Pavlidis irrumpió en el área contraria en el tiempo compensatorio para marcar el 3-2 definitivo.

La victoria fue clave para que el Benfica se mantuviera en los primeros puestos de la primera división de Portugal. Con 28 unidades, quedó a cinco de distancia del líder Porto, que lidera con un paso perfecto: ganó los 11 partidos que disputó para alcanzar la línea de 33 puntos. En el tercer escalón se encuentra el Sporting de Lisboa con 24.

Temas Relacionados

Gianluca PrestianniBenficaPrimeira LigaClaudio Diablito EcheverriEstrela Amadoradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

El porteño superó al local Elias Ymer por 6-1 y 7-6 (4), mientras que el platense venció al español Jaume Munar por 7-6 (3) y 6-3. Este lunes será el turno de Tomás Etcheverry, quien se medirá con el sueco Max Dahlin

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Cristian “Kily” González, el entrenador de Las Garzas, indicó que “es una posibilidad muy fuerte” el duelo frente al Millonario

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

El hijo menor del capitán argentino gritó por duplicado para el triunfo de su categoría, que logró el título en la Legends Cup

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá

Cuáles son los ocho títulos por los que sigue en carrera Boca Juniors tras conquistar la Liga vía Tabla Anual

El Xeneize ya se aseguró un cupo en la Supercopa Internacional y todavía disputa la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Clausura, con la posibilidad de sumar hasta cuatro trofeos más antes de que termine el año

Cuáles son los ocho títulos por los que sigue en carrera Boca Juniors tras conquistar la Liga vía Tabla Anual

Asistencia de Julián Álvarez y definición de Giuliano Simeone: el gol del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barcelona

El Colchonero se había puesto en ventaja con una acción conjunta de los argentinos, pero el Culé se recuperó y se quedó con el triunfo

Asistencia de Julián Álvarez y definición de Giuliano Simeone: el gol del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barcelona

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

ENTRETENIMIENTO

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

INFOBAE AMÉRICA

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

En Panamá buscan garantizar la protección social y el acceso a servicios de salud para pacientes con enfermedades raras

ICE capturó a un pandillero buscado por múltiples delitos en El Salvador

Noel Cruz, el cubano que lleva años intentando vivir del parkour sin conseguir apoyo oficial ni ingresos por sus videos

Cómo una infidelidad en Guatemala derivó en un asesinato, un plagio simulado y la caída de cinco presuntos integrantes de una banda criminal