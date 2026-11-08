El golazo de Gianluca Prestianni para el Benfica antes de sumarse a la Selección: “¿Qué más se puede decir?”

El golazo de Prestianni para el Benfica

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Gianluca Prestianni es la sensación en Portugal. El volante ofensivo de la selección argentina es la máxima figura del Benfica y volvió a destacarse con un auténtico golazo para extender su notable arranque de temporada. En un partido que terminó con un triunfo agónico por 3-2 ante Estrela Amadora, por la Primeira Liga, el jugador albiceleste acaparó los flashes en el Estádio José Gomes.

“Monumental. Resulta difícil describir los goles de Prestianni”, escribió el portal portugués A Bola sobre el tanto del ex Vélez Sarsfield. El tanto llegó a los 26 minutos, cuando Claudio Echeverri recuperó la posición al interceptar un pase rival en la mitad de la cancha. El joven con pasado en River Plate limpió la jugada para que Clément Lenglet metiera un pase entre líneas para Gianluca.

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Luego de un resbalón, el Diablito Echeverri tocó de primera para su compatriota, quien enganchó hacia el medio y sacó un potente remate desde unos metros antes del área que ingresó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Léo Linck. “Un disparo perfectamente colocado que se coló por la escuadra izquierda. ¿Qué más se puede decir?”, escribió el medio citado. Fue el tercer pase gol del ex Manchester City con el cuadro portugués.

Gianluca Prestianni convirtió 12 goles y brindó seis asistencias con el Benfica (@SLBenfica)

El arranque estelar de Prestianni ya tiene 12 conversiones y seis asistencias en 20 partidos oficiales con el Benfica en la temporada. Para reflejar el impacto del volante ofensivo en el equipo de Marco Silva, tuvo injerencia en el resultado de 13 partidos gracias a sus contribuciones a la hora de marcar o brindar un pase que terminó en gol.

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En la reciente fecha FIFA de septiembre y octubre también convirtió por primera vez con la selección argentina, en la goleada 7-0 sobre Burkina Faso. El joven de 20 años es uno de los flamantes jugadores que forman parte de la nueva camada que impulsa Lionel Scaloni en el plantel. Gracias a su rendimiento en Europa, Prestianni estuvo incluido entre los 25 nominados al premio Golden Boy de 2026.

El jueves, el ex Vélez también había marcado en el triunfo 3-1 de Benfica sobre Lech Poznan por la UEFA Europa League. Ingresó en el segundo tiempo, avanzó desde la izquierda tras recibir cerca de la mitad de la cancha y definió de zurda para anotar el segundo gol de su equipo. Con esa victoria, el cuadro de Portugal alcanzó 12 puntos en cuatro partidos y quedó como líder de la Fase Liga, igualado con el Bournemouth de Inglaterra y el Ferencvaros de Hungría.

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Claudio Echeverri brindó tres asistencias en ocho partidos con el Benfica (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Más allá de que Prestianni abrió el marcador contra el Estrela Amadora, Benfica tuvo que trabajar para quedarse con los tres puntos en la fecha 11 de la Primeira Liga. El cuadro local igualó el trámite en el arranque del complemento de la mano de Lovro Zvonarek, mientras que el elenco de Lisboa volvió a ponerse en ventaja por el gol en propia puerta de Bernardo Schappo.

Sin embargo, Leandro Antonetti estampó el 2-2 para el Estrela Amadora a los 76 minutos del enfrentamiento. Prestianni estrelló un tiro en el poste un puñado de minutos después y, cuando el duelo se encaminaba a terminar en igualdad, Vangelis Pavlidis irrumpió en el área contraria en el tiempo compensatorio para marcar el 3-2 definitivo.

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La victoria fue clave para que el Benfica se mantuviera en los primeros puestos de la primera división de Portugal. Con 28 unidades, quedó a cinco de distancia del líder Porto, que lidera con un paso perfecto: ganó los 11 partidos que disputó para alcanzar la línea de 33 puntos. En el tercer escalón se encuentra el Sporting de Lisboa con 24.