Sylvester Stallone revela el momento en que comenzó su competencia con Arnold Schwarzenegger: “Me gusta desafiar”

Sylvester Stallone cuenta cómo compitió durante años con Arnold Schwarzenegger. (FilmMagic)

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Sylvester Stallone habló sobre la rivalidad que mantuvo durante años con Arnold Schwarzenegger, una competencia que marcó sus respectivas trayectorias en el cine de acción y que, según explicó, influyó en la manera en que ambos desarrollaron sus carreras en Hollywood.

En una reciente entrevista para el pódcast The Rest Is Entertainment, el actor recordó algunos de los episodios que definieron su relación con el también intérprete y exgobernador de California.

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Durante la conversación, Stallone, de 80 años, fue cuestionado sobre si la competencia con Schwarzenegger, de 79 años, había tenido un impacto en su carrera profesional.

El protagonista de Rocky y Rambo respondió afirmativamente y describió la relación que existía entre ambos durante los primeros años de su consolidación en el cine de acción.

“Sí, lo hizo. Ya sabes, éramos muy confrontativos. Porque tenemos a dos personas que llegan al comienzo de un género diferente y ambos queremos estar al mando de ese género. Vi a este tipo y enseguida supe que iba a ser un problema”, señaló.

Sylvester Stallone aseguró que él y Arnold Schwarzenegger querían liderar el cine de acción. (REUTERS)

De acuerdo con el artista, inicialmente no tenía la intención de convertirse en una figura asociada exclusivamente con las películas de acción.

Sin embargo, tras su participación en First Blood, estrenada en 1982 y conocida por presentar al personaje de John Rambo, modificó su perspectiva sobre este tipo de producciones.

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“Nunca quise ser un actor de acción, pero hice First Blood y dije: ‘Esto es interesante porque las películas de acción, si se hacen bien, son mitología moderna. Es como lo que solían hacer con La Ilíada, La Odisea, Hércules y Aquiles’”, comentó.

Al recordar sus primeros encuentros con Schwarzenegger, Sylvester Stallone mencionó una ceremonia de los Globos de Oro en la que ambos coincidieron.

Según su relato, percibió una actitud competitiva por parte del actor austríaco-estadounidense, especialmente cuando este recibió el premio al Mejor Debutante por su participación en el documental Pumping Iron, de 1977.

Sylvester Stallone recordó las miradas desafiantes de Arnold Schwarzenegger antes de ganar su primer Globo de Oro. (AP)

“Él estaba sentado allí mirándome fijamente, y —a eso le llamamos mirada de desprecio— le dije: ‘Vale, de acuerdo. Lo tengo, colega’. Y entonces ganó”. recordó.

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Stallone también dijo que, cuando Rocky obtuvo un reconocimiento en la misma ceremonia, realizó un gesto dirigido a Arnold Schwarzenegger al arrojarle flores mientras simulaba estar celebrando.

El intérprete describió aquel momento como el inicio de una competencia que se prolongaría durante varios años.

“Y entonces ganamos para Rocky y él me mira, y le tiro flores, como un cuenco de flores. Fue como si estuviera celebrando, como diciendo: ‘¡Hurra!’. Y el desafío estaba lanzado y empezó la batalla”, contó.

Con el paso del tiempo, la rivalidad se trasladó a sus respectivos proyectos cinematográficos. Sylvester Stallone protagonizó películas como Rambo, mientras Arnold Schwarzenegger participó en producciones como Commando.

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Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger protagonizaban las franquicias más importantes del género de acción de la época.

Ambos buscaban destacar dentro del género mediante escenas de acción cada vez más elaboradas, armamento de mayor tamaño y escenarios más amplios.

“Le gusta desafiar, a mí me gusta desafiar, y los dos somos físicos. Entonces, ¿Quién va a ser el referente, el líder de ese género? Yo hago Rambo, él hace Commando, y así fue, una y otra vez, dentro y fuera de la pantalla”, relató.

El actor también señaló que la competencia continuó incluso cuando ambos participaron en Planet Hollywood, la cadena de restaurantes temáticos de cine que comenzó sus operaciones en 1991.

Según recordó, durante esa etapa tenían dificultades para compartir el escenario en presentaciones y discursos. La relación entre ambos comenzó a cambiar en 2003, cuando Arnold Schwarzenegger anunció su candidatura a gobernador de California.

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Sylvester Stallone contó que coincidieron en un establecimiento al que ambos acudían para comprar cigarros y que aprovechó el encuentro para plantear el fin de la rivalidad, al considerar que ya no competían directamente en las películas.

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger arreglaron sus diferencias con el tiempo. (Instagram)

En una entrevista concedida a PEOPLE en octubre, Stallone confirmó que actualmente mantienen una amistad. “Ahora somos buenos amigos”, afirmó.

También explicó que ambos han moderado su actitud con el paso de los años y reconoció que aquella competencia contribuyó a impulsar sus respectivas carreras cinematográficas.