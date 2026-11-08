Luisito Comunica se suma al Festival de la Pupusa y recorre los comales salvadoreños

Luisito Comunica llegó a Olocuilta para celebrar el Día Nacional de la Pupusa (Composición fotográfica Infobae)

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Luisito Comunica llegó este domingo 8 de noviembre a Olocuilta, en el municipio de La Paz Oeste, para participar de las actividades por el Día Nacional de la Pupusa, una celebración que tuvo como uno de sus principales atractivos la preparación de una pupusa gigante de 5,5 metros de diámetro.

El youtuber recorrió el festival, se acercó a las pupuseras y grabó parte de la elaboración del plato típico de El Salvador. Su presencia también quedó registrada en fotografías distribuidas por Que Chivo Aquí, portal salvadoreño, que difundió imágenes de la jornada.

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La visita del creador de contenido coincidió con la edición número 22 del Festival de la Pupusa, que reunió a familias, comerciantes y turistas en los distintos pupusódromos del distrito. El programa incluyó música, desfiles, concursos, actividades culturales y la tradicional competencia para comer la mayor cantidad de pupusas en tres minutos.

Olocuilta prepara una pupusa de 5,5 metros con cuatro sabores

La elaboración de la pupusa gigante concentra cada año buena parte de la atención en Olocuilta, localidad reconocida como la cuna de la pupusa de arroz. Para esta edición, las pupuseras prepararon una versión dividida en cuatro partes, con rellenos de frijol con queso, revuelta, pollo con queso y pupusa loca.

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Día Nacional de la Pupusa en El Salvador, la elaboración del comestible más grande del mundo se elabora y reparte en Olocuilta.

La preparación requirió 500 libras de harina de arroz, 300 libras de quesillo, 200 libras de frijoles, 100 libras de chicharrón y 70 libras de pollo, de acuerdo con datos difundidos antes del festival. Tras su cocción en un megacomal, la pupusa se repartiría entre los asistentes.

Olocuilta mantiene el récord por la pupusa más grande del mundo desde 2015. Ese año, el platillo alcanzó 4,5 metros de diámetro. En 2022, la localidad elevó la marca a 5,5 metros. La pieza de 2026 conservó esa medida, aunque incorporó por primera vez los cuatro sabores. Los organizadores prevén intentar una pupusa de seis metros en 2027.

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El festival se desarrolla en los pupusódromos El Manguito, Buena Vista, El Triángulo y La Esquina, puntos que concentran parte de la oferta gastronómica de Olocuilta. El distrito se ubica en la ruta entre San Salvador y el Aeropuerto Internacional de El Salvador, por lo que suele ser una parada para viajeros nacionales y extranjeros.

La pupusa como plato nacional desde 2005

La celebración del segundo domingo de noviembre responde al Decreto Legislativo 665, aprobado el 1 de abril de 2005. La norma declaró a la pupusa como plato nacional de El Salvador y estableció el Día Nacional de la Pupusa como una fecha dedicada a este alimento de origen autóctono y amplia presencia en la vida cotidiana del país.

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El youtuber mexicano asistió a la jornada que reunió a turistas y familias en La Paz Oeste, con actividades culturales, concursos y preparaciones tradicionales al comal. Video cortesía ciudadana.

El Salvador Travel, portal oficial de turismo del país, define a la pupusa como un ícono gastronómico y un símbolo de identidad que ha trascendido generaciones y fronteras. Su preparación más habitual incluye frijoles, queso y chicharrón, aunque la oferta se expandió hacia combinaciones con pollo, aguacate, camarones, birria y curil, un molusco propio de la costa salvadoreña.

La diversidad también cambia según la región. En Olocuilta predominan las pupusas de arroz; en Puerto El Triunfo, en Usulután, se destaca la variante con curil; y en Conchagua, La Unión, existe otro pupusódromo con opciones para visitantes. El platillo también forma parte de la oferta gastronómica en los Planes de Renderos, Antiguo Cuscatlán, el volcán de San Salvador, la Ruta de las Flores y el pupusódromo de Izalco.

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La llegada del creador mexicano sumó un elemento de interés a una jornada que ya convoca a miles de personas en torno a la cocina salvadoreña. Luisito Comunica recorrió los sectores donde se preparaba la pupusa gigante y compartió con asistentes y representantes de la actividad gastronómica local.