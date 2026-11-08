Cinco monjas sobrevivieron a un vuelco en la Ruta 188 cuando se dirigían a ver al papa León XIV en Luján

El rodado perdió el control en General Pinto y dos ocupantes fueron hospitalizadas con cortes leves

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Cinco monjas que se dirigían a Luján para asistir a la visita del papa León XIV protagonizaron un vuelco sobre la ruta 188, en el partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Ninguna perdió la vida, pero el accidente dejó a todas con politraumatismos y obligó al traslado de dos de ellas a un centro de salud.

La causa fue una falla mecánica. Según confirmó la Zona Vial Operativa VIII de Junín en su informe oficial, la rotura de uno de los neumáticos desencadenó la pérdida de control del vehículo.

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La conductora, Silvia Susana Berronda, de 52 años, manejaba una Renault Kangoo blanca por el kilómetro 238 cuando el rodado cedió y el utilitario terminó volcado sobre el pavimento, apoyado sobre su flanco derecho.

Dentro del vehículo viajaban, además de Berronda, otras cuatro mujeres: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Las revisiones médicas en el lugar constataron politraumatismos de distinta consideración en las cinco ocupantes; sin embargo, ninguna presentó lesiones de carácter grave. Dos de ellas, con todo, debieron ser derivadas a un centro asistencial por heridas cortantes que requerían evaluación profesional.

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La conductora tenía 52 años y perdió el control del vehículo tras la rotura de un neumático, según confirmó la Zona Vial Operativa VIII de Junín

El operativo de asistencia fue coordinado por personal policial de Coronel Granada junto a efectivos del Destacamento Vial de General Pinto, que organizaron el tránsito en la zona mientras se desarrollaban los peritajes de rigor. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo del Destacamento policial de Coronel Granada, con la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

Hasta el cierre de esta nota, las fuentes oficiales no precisaron la congregación a la que pertenecen las religiosas ni la localidad desde la que partieron.

El accidente ocurrió días antes de la visita programada de León XIV a Luján, que tendrá lugar este miércoles y marcará su primera llegada oficial a la Argentina dentro de una gira sudamericana que también contempla paradas en Uruguay y Perú.

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Una familia que viajaba en la Ruta 3 chocó de frente contra un camión: un hombre y un niño de 8 años murieron

Una familia de González Chaves viajaba en una camioneta 4x4 cuando chocó contra un camión de cargas en el kilómetro 429 de la Ruta 3

La Ruta Nacional N° 3 fue escenario, en la madrugada del jueves, de un accidente fatal que cobró la vida de dos personas: un hombre adulto y un niño de apenas 8 años. Ocurrió cerca del kilómetro 429, en jurisdicción de Benito Juárez, cuando el silencio de la madrugada fue interrumpido por una colisión que enlutó a una familia entera.

Alrededor de la 1:00, una camioneta 4x4 de color gris en la que viajaba un grupo familiar —que, según los primeros reportes policiales, residía en la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves— chocó violentamente contra un camión de cargas generales de la empresa Andreani. El impacto fue devastador: dos de los ocupantes de la camioneta, el adulto y el menor de 8 años, murieron en el lugar.

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Los demás integrantes de la familia que viajaban en el vehículo menor sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Benito Juárez para recibir atención médica. El conductor del camión de Andreani también fue derivado al mismo centro asistencial.

En el lugar del siniestro trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Estación de Policía Comunal y agentes del área de Seguridad municipal, entre ellos el secretario de Seguridad Gustavo Infantino.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3 permaneció con circulación asistida e interrupciones intermitentes, mientras peritos viales realizaban las mediciones de rigor para establecer las circunstancias del choque. Las causas del hecho son materia de investigación.

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