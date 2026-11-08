El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

Lamar Odom habla sobre su nueva faceta en OnlyFans. (AP)

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Lamar Odom, exjugador profesional de la NBA, se incorporó a OnlyFans y obtuvo más de 50 ml dólares durante sus primeros ocho días en la plataforma.

La cifra fue confirmada a la revista PEOPLE por un representante del exdeportista, de 47 años, quien se convirtió en el primer jugador de basquetbol en sumarse a este servicio de suscripción de contenido.

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El propio Odom se refirió a la respuesta que ha recibido desde la apertura de su cuenta y explicó que su incorporación representa una nueva forma de relacionarse con sus seguidores.

En un comunicado señaló que la recepción de su perfil había superado sus expectativas y adelantó que busca ampliar su presencia en la plataforma.

Asimismo, el deportista destacó las posibilidades que ofrece este espacio para los deportistas y aseguró que considera que su proyecto se encuentra en una etapa inicial.

Lamar Odom aseguró que su incursión en OnlyFans solo es el principio de otros proyectos. (AP)

“La respuesta a mi OnlyFans ha sido increíble. Estoy conectando con los fans de una manera totalmente nueva, construyendo algo grande, y ahora quiero que otros atletas se unan a esta aventura. Aquí hay una verdadera oportunidad y esto es solo el comienzo”, expresó.

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La decisión de incorporarse a OnlyFans también responde, según explicó anteriormente, a su interés por mostrar aspectos de su vida que no suelen formar parte de su exposición pública.

En declaraciones previas a PEOPLE, Lamar Odom indicó que, después de pasar gran parte de su vida bajo la atención de los medios, busca establecer una relación diferente con sus seguidores.

“He vivido gran parte de mi vida bajo la mirada pública, pero créanme, todavía hay un lado de Lamar Odom que no han visto”, comentó.

Además, explicó que la plataforma le permite comunicarse con sus admiradores de una manera más directa y sin los filtros habituales de otros espacios digitales.

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Lamar Odom indicó que esta plataforma le permite comunicarse con sus fans de manera más directa. (Instagram)

Antes de abrir oficialmente su cuenta, el ex esposo de Khloé Kardashian ya había adelantado algunos detalles sobre el tipo de publicaciones que podrían encontrar sus suscriptores.

En ese momento, indicó que habría “un poco de todo”, además de sorpresas y contenidos que podrían resultar inesperados para quienes siguen su trayectoria, incluso dejó abierta la posibilidad de explorar diferentes formatos de publicación.

“Todavía no voy a revelar demasiado. Tendrán que suscribirse para averiguarlo. Solo sepan que estoy siendo sincero y que no descarto nada”, declaró el mes anterior a su incorporación.

La presencia de Lamar Odom en la plataforma coincide con la llegada de su novia, Rachel Bradley, quien también abrió una cuenta propia en OnlyFans.

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De acuerdo con información publicada previamente por TMZ, existe la posibilidad de que ambos produzcan contenido juntos en el futuro, aunque hasta el momento no se han anunciado detalles concretos sobre ese proyecto.

Rachel Bradley también tiene su propia cuenta de OnlyFans y podría crear contenido junto a Lamar Odom. (Instagram)

Antes de su relación con Bradley, estuvo casado con Khloé Kardashian. La pareja contrajo matrimonio en 2009, se separó en 2013 y formalizó su divorcio en 2016.

Anteriormente, el exbasquetbolista mantuvo una relación con Liza Morales, con quien tuvo dos hijos: Destiny, nacida en 1998, y LJ, nacido en 2002.

En el ámbito deportivo, Lamar Odom desarrolló una carrera en la NBA que incluyó etapas con diferentes equipos, entre ellos Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers.

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