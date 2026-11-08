Entretenimiento

El ex esposo de Khloé Kardashian, Lamar Odom, revela cuánto dinero ha ganado en su primera semana en OnlyFans

El exjugador de la NBA se convirtió en el primer basquetbolista de la liga en incorporarse a la plataforma

lamar odom
Lamar Odom habla sobre su nueva faceta en OnlyFans. (AP)
Guardar

Lamar Odom, exjugador profesional de la NBA, se incorporó a OnlyFans y obtuvo más de 50 ml dólares durante sus primeros ocho días en la plataforma.

La cifra fue confirmada a la revista PEOPLE por un representante del exdeportista, de 47 años, quien se convirtió en el primer jugador de basquetbol en sumarse a este servicio de suscripción de contenido.

PUBLICIDAD

El propio Odom se refirió a la respuesta que ha recibido desde la apertura de su cuenta y explicó que su incorporación representa una nueva forma de relacionarse con sus seguidores.

En un comunicado señaló que la recepción de su perfil había superado sus expectativas y adelantó que busca ampliar su presencia en la plataforma.

Asimismo, el deportista destacó las posibilidades que ofrece este espacio para los deportistas y aseguró que considera que su proyecto se encuentra en una etapa inicial.

Lamar Odom aseguró que su incursión en OnlyFans solo es el principio de otros proyectos. (AP)
Lamar Odom aseguró que su incursión en OnlyFans solo es el principio de otros proyectos. (AP)

“La respuesta a mi OnlyFans ha sido increíble. Estoy conectando con los fans de una manera totalmente nueva, construyendo algo grande, y ahora quiero que otros atletas se unan a esta aventura. Aquí hay una verdadera oportunidad y esto es solo el comienzo”, expresó.

PUBLICIDAD

La decisión de incorporarse a OnlyFans también responde, según explicó anteriormente, a su interés por mostrar aspectos de su vida que no suelen formar parte de su exposición pública.

En declaraciones previas a PEOPLE, Lamar Odom indicó que, después de pasar gran parte de su vida bajo la atención de los medios, busca establecer una relación diferente con sus seguidores.

“He vivido gran parte de mi vida bajo la mirada pública, pero créanme, todavía hay un lado de Lamar Odom que no han visto”, comentó.

Además, explicó que la plataforma le permite comunicarse con sus admiradores de una manera más directa y sin los filtros habituales de otros espacios digitales.

Lamar Odom abrió una cuenta de OnlyFans
Lamar Odom indicó que esta plataforma le permite comunicarse con sus fans de manera más directa. (Instagram)

Antes de abrir oficialmente su cuenta, el ex esposo de Khloé Kardashian ya había adelantado algunos detalles sobre el tipo de publicaciones que podrían encontrar sus suscriptores.

En ese momento, indicó que habría “un poco de todo”, además de sorpresas y contenidos que podrían resultar inesperados para quienes siguen su trayectoria, incluso dejó abierta la posibilidad de explorar diferentes formatos de publicación.

“Todavía no voy a revelar demasiado. Tendrán que suscribirse para averiguarlo. Solo sepan que estoy siendo sincero y que no descarto nada”, declaró el mes anterior a su incorporación.

La presencia de Lamar Odom en la plataforma coincide con la llegada de su novia, Rachel Bradley, quien también abrió una cuenta propia en OnlyFans.

De acuerdo con información publicada previamente por TMZ, existe la posibilidad de que ambos produzcan contenido juntos en el futuro, aunque hasta el momento no se han anunciado detalles concretos sobre ese proyecto.

Rachel Bradley, actual novia de Lamar Odom, también lanzó una cuenta en la plataforma de suscripción
Rachel Bradley también tiene su propia cuenta de OnlyFans y podría crear contenido junto a Lamar Odom. (Instagram)

Antes de su relación con Bradley, estuvo casado con Khloé Kardashian. La pareja contrajo matrimonio en 2009, se separó en 2013 y formalizó su divorcio en 2016.

Anteriormente, el exbasquetbolista mantuvo una relación con Liza Morales, con quien tuvo dos hijos: Destiny, nacida en 1998, y LJ, nacido en 2002.

En el ámbito deportivo, Lamar Odom desarrolló una carrera en la NBA que incluyó etapas con diferentes equipos, entre ellos Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers.

Temas Relacionados

Khloé KardashianLamar OdomOnlyFansentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

Según informó Variety, el cantante canadiense alcanzó una marca histórica tras cuatro años de presentaciones en cinco continentes, con una convocatoria que lo ubicó entre los espectáculos de mayor alcance en la industria musical

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

John-Michael Dooley abandonó a la menor con una almohada y una manta frente a un Target

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

El drama de terror sobrenatural, protagonizado por Lee Jae-wook, cierra su primera temporada con un desenlace que deja varias preguntas abiertas

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Así celebró Sally Field sus 80 años

La ganadora del Oscar publicó un mensaje de humor que resumió en pocas palabras su filosofía ante el paso del tiempo

Así celebró Sally Field sus 80 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

La actriz británica reveló en sus memorias que un productor de Hollywood la descartó para el cine cuando tenía 23 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

DEPORTES

Cavani reapareció en las redes para saludar a Boca Juniors por su nuevo título: los sentidos posteos

Cavani reapareció en las redes para saludar a Boca Juniors por su nuevo título: los sentidos posteos

El enojo de Flavio Braitore por el rendimiento de Alpine en Brasil y la crítica al punto débil del monoplaza: “Decepcionante”

El encendido debate entre Colapinto y su ingeniero de carrera por la primera parada en el GP de Brasil de Fórmula 1: “Se los dije”

Las mejores maniobras de Colapinto en Interlagos: las defensas a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, y el sobrepaso a Pierre Gasly

La palabra de Colapinto tras el GP de Brasil de Fórmula 1: del mensaje a los hinchas a la sentencia sobre su sobrepaso a Gasly

TELESHOW

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos examinaron una momia egipcia de 3.000 años: qué pistas hallaron sobre su vida y su muerte

Científicos examinaron una momia egipcia de 3.000 años: qué pistas hallaron sobre su vida y su muerte

La basura bloquea calles de La Habana ante las fallas del régimen para resolver la crisis de recolección

Lluvias y tormentas podrían mantenerse en Costa Rica por una baja presión frente al Pacífico

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia