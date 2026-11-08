Cuáles son los ocho títulos por los que sigue en carrera Boca Juniors tras conquistar la Liga vía Tabla Anual

Los ocho títulos que podrá ganar Boca Juniors tras la consagración por la Tabla Anual (Fotobaires)

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Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 tras vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia en el último minuto, en un partido disputado en La Bombonera. La conquista cortó una sequía de 1.347 días sin títulos, equivalente a tres años, ocho meses y seis días, y abrió la puerta a una seguidilla de definiciones que podría multiplicar los festejos del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en los próximos dos meses.

El entrenador fue cauto tras la consagración y señaló que el plantel “no puede hacer la plancha”, en referencia a los compromisos que restan antes de que termine el año. El equipo tiene en danza otros cuatro objetivos en 2026: la final de la Copa Sudamericana, las semifinales de la Copa Argentina, los playoffs del Torneo Clausura y, de manera condicionada a estos resultados, el Trofeo de Campeones. Sumadas las competencias que se abrirían recién en 2027, Boca sigue en carrera por ocho títulos en total.

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La Copa Sudamericana representa la chance de cortar una sequía internacional de 18 años

El próximo 21 de noviembre, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El equipo llegó a esta instancia tras eliminar a O’Higgins de Chile y Recoleta de Paraguay en las rondas previas, superar a San Pablo en cuartos de final y despachar a Vasco de Gama en semifinales, en una serie que incluyó una derrota por 1 a 0 en la ida, disputada en la Bombonera, y una victoria por 3 a 1 en el Maracaná, con un gol agónico de Leandro Paredes.

Una victoria en esa final le permitiría al club recuperar un título continental después de casi dos décadas sin levantar uno. Además, ese resultado habilitaría a Boca a disputar la Recopa Sudamericana frente al ganador de la Copa Libertadores (que disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras), en lo que sería un nuevo compromiso internacional ya en 2027.

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La Copa Argentina tiene a Banfield como próximo rival

Antes de viajar a Colombia, el equipo de Arruabarrena jugará el 14 de noviembre en Mendoza ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. Boca llegó a esta instancia luego de sufrir en los penales ante Vélez en Córdoba y de eliminar a Racing en cuartos de final gracias a un triplete de Valencia.

En caso de avanzar, el Xeneize se enfrentará a Platense, que eliminó en los penales a Atlético Tucumán y ya aguarda como primer finalista. La definición del certamen está prevista para el 2 de diciembre, en una sede que todavía resta confirmar. Un triunfo en esta copa le abriría a Boca el camino hacia la Supercopa Argentina.

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El Torneo Clausura exige cuatro victorias consecutivas para llegar a la final

Boca cerró la fase regular del Torneo Clausura con el triunfo ante Defensa y Justicia, que le permitió alcanzar los 33 puntos y quedarse con el segundo puesto de la Zona A, dentro de los lugares que otorgan clasificación a los playoffs. Esa posición le garantiza disputar los octavos de final y los cuartos de final como local, mientras que las semifinales y la final se jugarán en estadio neutral.

El primer desafío de este camino será el 25 de noviembre ante Independiente Rivadavia, apenas cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana. De superar esa instancia, el equipo jugaría los cuartos de final el 29 de noviembre y la semifinal el 6 de diciembre, para llegar a la definición del campeonato el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, fecha que coincide con el Día del Hincha de Boca.

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El Trofeo de Campeones quedaría supeditado a ganar el Clausura

Si Boca se consagra campeón del Torneo Clausura, obtendría el derecho a disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, ganador del Torneo Apertura. Ese partido está programado para el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y representaría la quinta estrella posible del semestre para el club de la Ribera.

El ganador de esa final accede, a su vez, a la Supercopa Argentina, donde lo espera el campeón de la Copa Argentina. En total, Boca podría disputar hasta ocho partidos en los próximos 41 días si llega a la instancia final en todos los frentes. El equipo ya cumplió con dos de sus objetivos de la temporada: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y la conquista de la Tabla Anual.

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La Tabla Anual ya le asegura a Boca un lugar en la Supercopa Internacional

A diferencia de las demás competencias, el cupo de Boca en la Supercopa Internacional no depende de ningún resultado futuro: el título de la Tabla Anual, ya conseguido, le garantiza al club un lugar en esa final frente al ganador del Trofeo de Campeones. Esa definición constituye, junto con la Supercopa Argentina, uno de los dos caminos que conducen a la Recopa de Campeones, la nueva competencia que reunirá en 2027 a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional en un formato de triangular, con definición por penales en caso de igualdad.

De esta manera, el esquema completo de títulos en carrera para Boca incluye la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional, la Recopa de Campeones y la Recopa Sudamericana, ocho competencias que se despliegan entre lo que resta de 2026 y el arranque de 2027.

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Boca Juniors está en carrera por ocho títulos (2 internacionales)

Tras la Liga obtenida por la Tabla Anual, Boca Juniors aún puede seguir sumando títulos. Estos son los ocho trofeos que puede conquistar (Imagen Ilustrativa Infobae)