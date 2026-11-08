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Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

John-Michael Dooley abandonó a la menor con una almohada y una manta frente a un Target

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de seis años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon
El padre dejó a su hija de seis años con una manta y una almohada en la fila antes de retirarse a su domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un padre de Carolina del Sur fue detenido por abandonar a su hija de seis años sola y dormida en la fila de un supermercado en plena madrugada, mientras esperaba el turno para comprar cartas del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon.

John-Michael Dooley, de 35 años y residente de Johns Island, Carolina del Sur, llegó junto a su hija a la tienda Target del barrio West Ashley, en Charleston, en las primeras horas del viernes 7 de noviembre.

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Allí, una multitud aguardaba desde la noche anterior el lanzamiento de nuevas colecciones del Pokémon Trading Card Game (TCG).

Poco después de la 1 de la madrugada, Dooley le entregó a la menor una almohada y una manta, la dejó ocupando su lugar en la fila y se retiró del lugar sin comunicarle a nadie su intención de marcharse.

Transcurrió más de una hora sin que el hombre diera señales de regreso.

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de seis años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon
John-Michael Dooley acudió a una tienda Target en Charleston para adquirir productos de Pokémon. (Cahrleston County Sheriff’s Department)

Al ver que no volvía, otros clientes que aguardaban en la fila llamaron a las autoridades. La Policía de Charleston llegó al lugar alrededor de las 2:30 de la madrugada ante el aviso de una menor desatendida.

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Los oficiales encontraron a la niña dormida sobre la almohada, sola entre los compradores que esperaban el inicio de la jornada comercial.

Cuando Dooley finalmente regresó a la tienda, los testigos presentes lo identificaron ante los agentes, que procedieron a detenerlo en el acto.

El hombre confesó a los investigadores que había regresado a su domicilio, pero que dejó a su hija en la fila “para mantener su lugar y no perder la oportunidad de comprar las cartas”, según consta en un comunicado del Departamento de Policía de Charleston.

Cartas Pokémon
La Policía de Charleston halló a la menor dormida tras el aviso de los clientes que aguardaban en el lugar. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Dooley fue trasladado al Centro de Detención Al Cannon, donde quedó bajo arresto con cargos por conducta ilícita hacia un menor.

Su fianza fue fijada en USD 40.000 y deberá presentarse ante la justicia el 12 de diciembre, de acuerdo con los registros judiciales publicados en línea.

La menor, que no sufrió daños físicos, fue puesta bajo custodia de emergencia del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur (DSS), informó la policía.

El episodio se produjo en el marco del lanzamiento simultáneo de varios sets del Pokémon TCG: las colecciones Mega Evolution – Delta Reign y 30th Celebration, que convocaron a cientos de coleccionistas en distintos puntos de Estados Unidos durante esa jornada.

Cartas Pokémon
El valor comercial de las cartas de Pokémon depende de la rareza de cada pieza, la demanda y su estado de conservación. (Creative Commons)

¿Qué son las cartas Pokémon?

Las cartas Pokémon funcionan tanto como piezas de un juego de estrategia competitivo —en el que dos jugadores se enfrentan con barajas de 60 cartas cada uno— como objetos de colección cuyo valor de mercado varía según la rareza del ejemplar, su estado de conservación y la demanda del momento.

Existen tres categorías principales: cartas de Pokémon, que representan a las criaturas del universo de la franquicia; cartas de Energía, necesarias para que los Pokémon ejecuten sus ataques; y cartas de Entrenador, que otorgan ventajas tácticas durante la partida.

Los sobres de las nuevas ediciones se comercializan desde aproximadamente USD 5, aunque determinadas cartas de ediciones anteriores o de primera impresión pueden alcanzar precios muy superiores en el mercado secundario de coleccionismo.

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