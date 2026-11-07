El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

Jesús de Miguel. (REUTERS/Murad Sezer)

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Una vez más, el fútbol y las personas han demostrado ese poder de unión y empatía que sí que existe en España. Un crowdfunding impulsado por Fran Sol, delantero del Hércules, que ya ha logrado alcanzar la cifra de 114.164 euros en menos de 48 horas.

“Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”, explica en la introducción. Y es que Fran Sol quería hacer algo que tuviera un efecto directo en los seres queridos del delantero. “Yo y mi familia queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram”, sostiene.

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Lo hizo, según recalca EFE, pese a no haber conocido personalmente a De Miguel. “Nos sentimos muy identificados con él y su familia, así que este es un fondo para ayudarles”, señala en la campaña. El objetivo es que el dinero llegue directamente a ellos.

Tras la muerte de Jesús de Miguel, se analizan las posibles consecuencias penales para el portero Jesús Owono.

Pedro Porro, Remiro, Borja Iglesias o Morata, entre los donantes

La campaña ha reunido aportaciones de numerosos futbolistas de Primera y Segunda División. Entre las más destacadas figuran las de Pedro Porro, que ha donado 3.500 euros; Álex Remiro y Marc Bartra, con 3.000 cada uno; y Borja Iglesias, con 2.500.

También han querido sumarse Yeremy Pino (1.500 euros), Álvaro Morata y Diego Llorente (1.000 cada uno), además de Álex Baena, Carles Aleñá, Álvaro Fidalgo, Peter Federico, Luis Pérez, Antonio Sivera, Abel Ruiz y José Ángel Jurado, entre otros.

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El respaldo también ha llegado desde los despachos. El presidente del Cádiz, Christian Septien, ha realizado la mayor aportación individual conocida entre los nombres del mundo del fútbol, con 15.000 euros. El máximo dirigente de la AD Ceuta, Luhay Hamido, ha contribuido con 3.500, y el del Real Valladolid, Gabriel Solares, con 2.000. A estas cantidades se suma una donación anónima de 10.000 euros. LaLiga también ha respaldado públicamente la iniciativa a través de sus redes sociales.

Ofrenda de flores en el estadio del Tenerife en honor a De Miguel. (Europa Press)

“El dinero no dará consuelo”

Fran Sol es consciente de que ninguna cantidad puede reparar una pérdida de estas características. Así lo reconoce en el mensaje con el que presentó la campaña: “El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol”.

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El delantero explica que buscaba una manera de transformar las muestras de cariño en una ayuda concreta. “Creo que con algo tangible se les podrá ayudar más que con publicaciones de su foto, aunque sea un 0,00000000000001%”, se puede leer.

Los jugadores del Tenerife llevan el ataúd de Jesús de Miguel. (Europa Press)

Los clubes también se suman

La ayuda no se limita a la campaña. El Burgos destinará íntegramente la taquilla del partido que jugará ante el Tenerife en El Plantío, previsto para el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027. Del mismo modo, la UD Almería, por iniciativa de su presidente, Mohammed Al Khereiji, donará todos los ingresos por venta de entradas de su partido como local frente al conjunto tinerfeño, el de la jornada 34.

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Entre el 6 y el 9 de noviembre, LaLiga, la RFEF y Liga F rinden además un homenaje conjunto: los jugadores saltan al campo con camisetas con el dorsal 9 y el lema “Siempre en nuestro recuerdo”, con minuto de silencio y una interrupción en el minuto 9. La UD Las Palmas jugará este domingo ante el Eldense con su tercera equipación, blanca y azul, los mismos colores que el Tenerife, y el conjunto alicantino vestirá de negro. Este sábado, el Tenerife celebra un acto de homenaje abierto a su afición en el Heliodoro Rodríguez López.