La frase de Gasly sobre una “anomalía” en el monoplaza que generó preocupación en Alpine: “Nos afectó”

Alpine sufrió con la lluvia durante el Gran Premio de Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

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Alpine dejó una preocupante imagen en un fin de semana atravesado por la lluvia en el Gran Premio de Brasil. La escudería francesa no mostró un buen rendimiento en condiciones de piso mojado y tanto los pilotos como Flavio Briatore expresaron su malestar por la situación. Franco Colapinto (13°) explicó los problemas del monoplaza, mientras que Pierre Gasly (14°) mencionó una “anomalía” que hizo encender las alarmas en la Fórmula 1.

Como es costumbre en el mítico trazado de San Pablo, Interlagos presentó condiciones cambiantes por las lluvias constantes e intermitentes. El sábado, que estuvo marcado por una tormenta torrencial, fue el primer aviso para el equipo francés: los dos pilotos quedaron eliminados en la Q1, pese a que el A526 mostró un sólido rendimiento con piso seco. El declive se acentuó en la carrera del domingo. Tanto Gasly como Colapinto perdieron múltiples posiciones en la largada y tuvieron problemas para realizar adelantamientos a coches que tienen un desempeño inferior, como los Williams.

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El contraste entre el rendimiento con neumáticos de piso seco con los intermedios para mojado fue considerable, al punto de que los Alpine lograron pelear de igual a igual con la Ferrari de Charles Leclerc con las gomas blandas. “Tenemos mucho que analizar, sobre todo en lo que respecta a nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre era muy pobre tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema. Tras la frustración de ayer en la clasificación, observamos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor”, explicó Pierre Gasly en el comunicado oficial de Alpine después de la carrera.

Alpine mostró un rendimiento considerablemente inferior en condiciones de asfalto mojado en Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

El corredor francés puntualizó sobre el contraste del rendimiento del monoplaza. “Me sentí bastante a gusto con los neumáticos blandos en la carrera de hoy y estuvimos entre los coches más rápidos de la pista durante la parte en seco de la carrera. Es decepcionante no haber sumado puntos otra vez, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones impredecibles”, explicó.

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Flavio Briatore fue en la misma línea que Gasly y, además de reflejar su malestar por la situación, aseguró que el rendimiento con lluvia representa un punto débil para el monoplaza. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, no hemos rendido al nivel esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en mojado, ya que ha sido uno de nuestros puntos débiles este fin de semana. Estábamos entre los más rápidos con los neumáticos blandos en la fase de la carrera en la que todo el mundo cambió a neumáticos de seco, pero eso pronto dejó de ser así cuando volvió a llover”, argumentó el jefe del equipo.

De igual manera, Colapinto expuso las falencias del vehículo en el primer fin de semana del calendario que estuvo marcado por condiciones tan adversas. “Ha sido una carrera complicada para nosotros, sobre todo porque las condiciones meteorológicas han hecho que conducir resultara muy difícil. Nuestro ritmo con los intermedios no fue muy bueno y eso nos afectó hoy; sé que el equipo está analizando por qué nos costó tanto el sábado como el domingo en condiciones de lluvia”, detalló en el comunicado oficial de Alpine.

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“Fui al límite toda la carrera. Intenté lo máximo que pude. No sé qué pasó en la largada. Fue la peor del año. No tenía grip ni potencia. No salimos para adelante, me quedé parado. Ahí perdimos puestos que fueron difíciles de recuperar. Hicimos lo que pudimos en una carrera dura, con circunstancias complicadas. No teníamos grip con la lluvia. Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias. Hay que entender la razón para mejorar eso y estar mejor la próxima”, comentó en ESPN.

En diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1, confesó: “Con los neumáticos intermedios y los de lluvia extrema no fuimos lo suficientemente rápidos. No teníamos agarre ni balance. No entendimos por qué pasó eso. Pero en general, en seco, fuimos rápidos”.

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La mala jornada y el séptimo lugar que consiguió Liam Lawson truncaron las expectativas de Alpine de terminar en el quinto puesto del Campeonato de Constructores: Racing Bulls alcanzó los 114 puntos contra los 69 del team francés. La diferencia de 45 unidades —quedan 129 en disputa— es prácticamente imposible de remontar para un equipo que pelea en la mitad de tabla.

El calendario de la Fórmula 1 se terminará con un último triplete de carreras que iniciará el fin de semana del 19 al 22 de noviembre en Las Vegas, con la atracción principal pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo. Las últimas dos citas de la temporada 2026 serán en Medio Oriente, con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

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