Cómo una infidelidad en Guatemala derivó en un asesinato, un plagio simulado y la caída de cinco presuntos integrantes de una banda criminal

El Comando Antisecuestros y la Fiscalía coordinaron cinco allanamientos simultáneos en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa que permitió la detención de varias personas. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) atribuyó a una presunta relación extramarital el origen de un asesinato y un falso secuestro que derivaron en la captura de cinco supuestos integrantes de la estructura denominada “Los Infieles”.

El caso se remonta al 9 de agosto, cuando un hombre de 59 años desapareció en la ruta entre Escuintla y Taxisco, en el departamento de Santa Rosa.

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Según la investigación policial, la víctima, identificada como Manuel de Jesús Morales López, descubrió que su pareja, Juana María Ba Pop, mantenía una relación con Gilberto de Jesús Carrera Aldana.

Las autoridades sostienen que, tras quedar expuestos, ambos habrían participado en el crimen y habrían simulado un plagio para ocultarlo.

Los presuntos responsables exigieron Q150 mil, cerca de USD 19.621, a cambio de la liberación del hombre. La Policía indicó que no hubo pago y que Morales López fue asesinado; luego, su cuerpo habría sido ocultado en una zona montañosa de la región.

El Comando Antisecuestros y la Fiscalía coordinaron cinco allanamientos simultáneos en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa. (PNC de Guatemala)

La Policía vincula el falso secuestro con el asesinato de la víctima

La versión oficial señala que la estructura adoptó el nombre de “Los Infieles” por la supuesta relación entre Ba Pop y Carrera Aldana, quienes, de acuerdo con la PNC, comenzaron a convivir como pareja después de la muerte de Morales López.

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La investigación quedó a cargo del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal, que coordinó las diligencias con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. El domingo 8 de noviembre, los investigadores realizaron cinco allanamientos en inmuebles de Escuintla y Santa Rosa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas seis personas. Cinco quedaron señaladas por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato, mientras que una sexta fue arrestada debido a una orden de captura pendiente por negación de asistencia económica.

Entre los capturados está Pedro de Jesús Chitic Sutuj, de 32 años, conocido como “El Choky”, a quien las autoridades identifican como supuesto líder de la organización. También fueron detenidos Carrera Aldana, de 51 años; Ba Pop, de 43; Yasmín Mayari Paredes Hernández, de 36, alias “La Colocha”, y Walter León Jaco Seija, de 23 años.

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Los presuntos responsables exigieron un rescate de 150 mil quetzales antes de ocultar el cuerpo de la víctima en una zona montañosa. (PNC de Guatemala)

La PNC informó que Paredes Hernández enfrenta señalamientos por plagio o secuestro. Los otros cuatro sospechosos, según la información entregada por la institución, están vinculados además con robo agravado y asesinato.

Armas incautadas

Los operativos permitieron el decomiso de nueve teléfonos celulares, tres armas de fuego y municiones de distintos calibres.

El Ministerio Público investiga si la estructura criminal operó en otros hechos delictivos dentro de la región sur del país. (PNC de Guatemala)

El arsenal estaba compuesto por dos rifles calibre .22 y una escopeta calibre 12. Uno de los rifles tenía el número de registro borrado o esmerilado, armas que quedaron a cargo del Ministerio Público para el proceso de investigación, según el parte policial.

La Fiscalía contra Secuestros y la PNC deberán establecer ahora el grado de participación de cada detenido, así como reconstruir las circunstancias del crimen y del supuesto pedido de rescate. La investigación busca determinar si el grupo participó en otros secuestros, robos o asesinatos en Escuintla y Santa Rosa.

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