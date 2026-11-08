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El show de Neymar en el Gran Premio de Brasil: blooper, regalo a Verstappen y un rol muy especial

El delantero del Santos llegó a Interlagos acompañado de Bruna Biancardi y Memphis Depay, en una jornada en la que Lando Norris ganó por segundo año consecutivo y Mercedes se consagró campeón de constructores

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Neymar lo hizo de nuevo. El delantero del Santos convirtió el Gran Premio de Brasil en su escenario particular: recorrió el paddock de Interlagos, entró a los boxes de Red Bull, le regaló una camiseta personalizada a Max Verstappen y, para cerrar la jornada, fue el encargado de agitar la bandera a cuadros cuando Lando Norris cruzó la línea de llegada por segundo año consecutivo. Pero antes de todo eso, el crack brasileño ya había protagonizado el momento más comentado del día con un blooper que recorrió las redes en minutos.

Cuando los periodistas le consultaron por su podio ideal para la carrera, Neymar no dudó: Lewis Hamilton primero, Verstappen segundo y el joven piloto brasileño Gabriel Bortoleto tercero. El problema fue al pronunciar el apellido de su compatriota: lo llamó “Bertoleto”. El error circuló de inmediato en las cuentas dedicadas a la Fórmula 1 y generó una catarata de bromas entre los usuarios. Lejos de opacar su presencia, el episodio terminó por amplificar la atención sobre él. Neymar, como siempre, fue tendencia.

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Camiseta del Santos con el número 10 y el nombre de Verstappen

La jornada en el autódromo había comenzado antes del mediodía. Neymar llegó a Interlagos pasadas las 12:20 junto a su pareja Bruna Biancardi. Pronto encontró a su hermana Rafaella Santos y a su cuñado Gabigol, también jugador del Peixe, además de Memphis Depay, el delantero holandés del Corinthians. El grupo se instaló en el área de hospitalidad de Red Bull y luego visitó los boxes del equipo.

Fue ahí donde tuvo lugar el momento más emotivo de su paso por el paddock: Neymar le entregó a Verstappen una camiseta del Santos personalizada, con el número 10 y el nombre del piloto neerlandés en la espalda. La foto de ambos junto a Memphis Depay quedó registrada y se propagó rápidamente. No es la primera vez que el futbolista estrecha lazos con figuras de la Fórmula 1; su amistad con Hamilton es conocida, y justamente el fin de semana del Gran Premio de Brasil coincidió con las 400 largadas del británico en la categoría, fecha que Neymar ya había saludado a través de sus redes sociales.

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Antes de la largada, el delantero fue a la pista para seguir la ejecución del himno nacional y habló con la prensa. “Para los brasileños, ¿no? Gabriel y el Rafa (Camara), que es su estreno. Les deseo buena suerte a los dos, y Hamilton es uno de mis grandes amigos. Siempre voy a torcer por él, pero estoy haciendo una amistad muy buena con Gabriel, hablé con él la semana pasada. Le deseo mucha suerte”, declaró en la transmisión de TV Globo.

Norris ganó con 15 segundos de ventaja y Verstappen remontó desde el fondo

En la pista, la carrera tuvo a Lando Norris como dominador absoluto. El británico de McLaren, que había largado desde la pole position, perdió la punta al inicio con Kimi Antonelli pero la recuperó después de que el piloto de Mercedes sufriera un trompo en la vuelta 20. Desde ese momento, Norris administró su ventaja y cruzó la meta con alrededor de 15 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado.

Ese segundo lugar fue para Verstappen, que protagonizó una de las remontadas de la tarde: el tetracampeón mundial arrancó desde el puesto 21 de la grilla por una sanción en la clasificación del sábado y para la vuelta 12 ya marchaba quinto. Isack Hadjar, también de Red Bull, completó el podio en la tercera posición.

Tres hombres con gorras y acreditaciones al cuello posan juntos delante de varias pantallas con datos numéricos
El piloto Max Verstappen posa junto a los futbolistas Memphis Depay y Neymar en el garaje del equipo Red Bull durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La carrera, disputada en 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace, fue el escenario en el que Mercedes aseguró su noveno título de Constructores, igualando a Williams como la tercera marca más ganadora de la historia de la Fórmula 1. Para los pilotos brasileños, el balance fue más discreto: Gabriel Bortoleto terminó 16° y Rafael Câmara, 20°, después de que ambos sufrieran incidentes en la clasificación del sábado. El Gran Premio de Brasil sumó un récord de más de 300.000 espectadores a lo largo del fin de semana. El calendario de la categoría continuará el 19 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas.

Un hombre con gorra y chaqueta azul agita una bandera a cuadros desde una valla junto a la pista asfaltada de un circuito de carreras
El futbolista Neymar ondea la bandera a cuadros tras el Gran Premio de Brasil

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