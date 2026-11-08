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El extravagante regalo que Vin Diesel le dio a Judi Dench para convencerla de actuar en una de sus películas

La actriz británica recordó que el protagonista de ‘Rápidos y furiosos’ le envió un enorme presente antes de visitarla en el teatro para ofrecerle un papel

Vin Diesel convenció a Judi Dench de participar en una de sus películas con un gran gesto.
Vin Diesel convenció a Judi Dench de participar en una de sus películas con un gran gesto.
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Judi Dench compartió una anécdota sobre la manera en que Vin Diesel consiguió convencerla de participar en La batalla de Riddick, la película de ciencia ficción y acción estrenada en 2004.

Durante una conversación con Brendan O’Hea, coautor de sus nuevas memorias, Is It Too Late to Make a Run for It?, la intérprete, de 91 años, recordó el detalle que tuvo el actor para conseguir que aceptara formar parte del proyecto.

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Dench explicó que Diesel acudió personalmente al Haymarket Theatre, en Londres, para proponerle el papel en la producción.

Sin embargo, antes de su llegada, el protagonista de la saga Rápidos y furiosos organizó el envío de un enorme ramo de flores que llamó la atención del personal del recinto por sus dimensiones.

“Vino a verme al Haymarket Theatre para preguntarme si participaría en Las crónicas de Riddick. Antes de llegar, me envió un ramo de flores enorme. No podían subirlo por las escaleras hasta mi camerino, así que tuvieron que dejarlo en la entrada de artistas”, relató.

Vin Diesel le llevó a Judi Dench un gigante arreglo de flores.
Vin Diesel le llevó a Judi Dench un gigante arreglo de flores.

La intérprete describió el tamaño del arreglo floral al compararlo con una embarcación. “Tenía fácilmente la longitud de un kayak. Y también era igual de ancho”, comentó.

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Judi Dench también bromeó sobre la facilidad con la que aquel detalle consiguió convencerla de aceptar la propuesta cinematográfica.

No puedes decirle que no a un hombre así, ¿verdad? Soy muy fácil de convencer. Me conquistan con demasiada facilidad”, expresó.

Finalmente, la actriz se incorporó al elenco de La batalla de Riddick, donde compartió créditos con Vin Diesel, Colm Feore, Thandiwe Newton, Karl Urban y Alexa Davalos.

En la película interpretó a Aereon, una embajadora alienígena de apariencia etérea que orienta al personaje de Richard B. Riddick, interpretado por Diesel, en su enfrentamiento contra sus adversarios.

Judi Dench se unió a 'La batalla de Riddick' tras el regalo de Vin Diesel.
Judi Dench se unió a 'La batalla de Riddick' tras el regalo de Vin Diesel.

La producción, dirigida por David Twohy, formó parte de la expansión cinematográfica del universo de Riddick, personaje que Vin Diesel había presentado anteriormente en Pitch Black (2000).

Durante la entrevista, la actriz también recordó que Diesel no fue el único actor que recurrió a un regalo para conseguir que aceptara participar en una película.

La intérprete mencionó a Kenneth Branagh, quien le entregó un pañuelo bordado cuando le propuso incorporarse a la adaptación cinematográfica de Asesinato en el Orient Express.

“Me regaló el pañuelo bordado más maravilloso cuando me pidió que participara en Asesinato en el Orient Express, con las iniciales del personaje, Debió saber que eso haría que dijera que sí; es muy astuto”, comentó.

Y añadió: “Pero yo haría cualquier cosa por Ken. Si me dijera: ‘¿Quieres interpretar a una alfombra en el suelo en Las tres hermanas?’, respondería: ‘¿Cuándo empiezo?’”.

Judi Dench admitió que no pensó mucho en tomar el papel en 'Asesinato en el Orient Express'.
Judi Dench admitió que no pensó mucho en tomar el papel en 'Asesinato en el Orient Express'.

La actriz también señaló que conocer al resto del reparto de Asesinato en el Orient Express terminó de reforzar su decisión.

Entre los intérpretes que participaron en la película de 2017 se encontraban Olivia Colman, Penélope Cruz, Johnny Depp y Derek Jacobi, además del propio Branagh, quien dirigió la producción.

Las anécdotas forman parte de Is It Too Late to Make a Run for It?, las nuevas memorias de Judi Dench, donde la actriz repasa distintos episodios de su trayectoria profesional.

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