La tierna entrevista a Ciro Messi tras ganar 10-2 y consagrarse campeón con el Inter Miami: “Le hicimos caso al entrenador”

La palabra del menor de los Messi

Ciro Messi, el menor de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, se coronó campeón del torneo Dreams Cup con el equipo Sub 8 de la academia del Inter Miami. El niño de 8 años fue la figura del certamen, recibió el premio al jugador más valioso (MVP) y subió al podio junto a sus compañeros con la copa en mano. Horas después de la consagración, la cuenta de la Academia de las Garzas compartió una tierna entrevista al joven jugador.

En el mano a mano con la periodista, Ciro contó con sus palabras el resultado del partido definitorio y cautivó a los usuarios de las redes sociales con una breve explicación sobre el desarrollo del encuentro. “¿Por qué jugaron tan bien?“, le preguntó la reportera. ”Porque pasamos y le hicimos caso al entrenador", respondió el menor de los Messi, quien luego, con una sonrisa en la cara, admitió estar agradecido por ser campeón del certamen.

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La final tuvo como rival al Weston FC, al que el conjunto infantil de Las Garzas goleó 10-2. Uno de los tantos del partido fue obra de Ciro: ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y colocó la pelota en el segundo palo con un efecto que engañó al arquero rival.

El menor de los hijos del capitán de la selección argentina celebró el título de la U8

No fue el primer gol de esas características en el torneo: en el encuentro anterior ya había convertido una conquista similar que se viralizó en redes sociales, acompañada de una celebración particular en la que sus compañeros le pusieron lentes de sol, posó con los brazos cruzados y el resto del equipo imitó el gesto.

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La cuenta oficial de la Inter Miami CF Academy publicó los videos de los festejos con el mensaje “¡Alegría pura! Los U8 celebraron el campeonato junto a sus coaches, familias y compañeros. ¡Vamos!”. Antonela Roccuzzo, presente en la cancha, también compartió imágenes en su cuenta de Instagram, entre ellas una foto de su hijo con los lentes de sol y la medalla colgada al cuello.

La presencia de la familia Messi en el club abarca a los tres hijos. Mateo y Thiago, los otros dos hermanos, también integran las divisiones juveniles del Inter Miami. Thiago, el mayor, forma parte de la Sub 14 y ese mismo lunes recibió la medalla de campeón de la Dreams Cup y levantó el trofeo con su plantel. Luis Suárez también estuvo en la cancha: su hijo Lautaro comparte equipo con Ciro y festejó goles junto a él en las últimas semanas.

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En declaraciones previas recogidas por distintos medios, Lionel Messi describió las características de cada uno de sus hijos dentro de la cancha: “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”.

Las imágenes del torneo mostraron además un dato puntual: Ciro definió con la pierna derecha en la jugada del tiro libre, a diferencia de su padre, quien construyó su carrera como zurdo, aunque el niño ya convirtió goles con ambos perfiles.

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