Asistencia de Julián Álvarez y definición de Giuliano Simeone: el gol del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barcelona

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La producción de los argentinos no le alcanzó al Atlético de Madrid, que perdió 2-1 con el Barcelona y no se pudo trepar a la cima de LaLiga de España. El elenco madrileño quedó tercero con 28 unidades y el Culé se escapó con 33 unidades. La apertura del marcador llegó al minuto 10. Giuliano Simeone definió desde muy cerca tras una asistencia de Julián Álvarez, en una jugada colectiva que arrancó desde el fondo del equipo dirigido por Diego Simeone.

La acción comenzó con Llorente, quien encontró a Kang-in Lee, autor del pase hacia la izquierda para Álvarez. El delantero argentino detectó el desmarque de su compatriota y le entregó el balón al centro del área para el remate que venció a Joan García.

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Con la anotación ante el Barcelona, Giuliano alcanzó los cuatro goles en la temporada 2026-27 de LaLiga y acumula siete contribuciones de gol en el certamen entre tantos y asistencias. El delantero del Atlético de Madrid convirtió por segundo encuentro al hilo, después de su tanto frente al Levante el fin de semana anterior. Julián, por su parte, sumó su segunda asistencia del año en el torneo local.

Antes de esa conquista, ambos equipos ya habían generado situaciones de peligro. Al minuto 5, Álvarez quedó mano a mano con el arquero rival sin poder convertir. Poco después, al 6, Marc Pubill cabeceó un centro de Álex Baena desde un córner y el balón se estrelló contra el travesaño. Un minuto más tarde, fue el turno de los visitantes: Pedri, habilitado por Lamine Yamal, sacó un zurdazo que también impactó en el larguero.

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El festejo de Simeone con Julián Álvarez (REUTERS/Susana Vera)

El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante los primeros 45 minutos, con los locales como protagonistas en el dominio territorial y las aproximaciones al arco rival. El conjunto culé, sin embargo, logró equiparar las cifras en el tramo final de la etapa inicial. A los 45 minutos, Fermín López sacudió las redes con un disparo de zurda desde el centro del área para fijar el 1-1, tras un intento previo que había sido contenido por la defensa colchonera en el minuto 38.

En el inicio del complemento, la Araña desperdició una clara chance para devolverle la ventaja a su equipo. El surgido de River Plate se fue solo en dirección al arco y, al tener el balón picando y el arquero un poco adelantado, quiso definir por arriba, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

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El elenco catalán encontró la ventaja a los 68 minutos cuando Fermín se volvió a anotar el marcador con un derechazo dentro del área. Poco tiempo después, Julián volvió a tener una ocasión propicia, pero su remate fue bloqueado por Pau Cubarsí.

El próximo compromiso para el Colchonero será en condición de visitante cuando tenga que enfrentarse al Getafe, el 22 de noviembre, después del parate por la fecha FIFA. Luego, el 25 del mismo mes, se medirá ante el Viking de Noruega, por la Champions League. El Barcelona, en tanto, tendrá que enfrentarse al Villarreal por el certamen local, mientras que en el torneo continental chocará con el Sabah FK de Azerbaiyán.

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