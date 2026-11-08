ICE capturó a un pandillero buscado por múltiples delitos en El Salvador

Las autoridades de Estados Unidos señalaron al arrestado como un presunto integrante de la pandilla MS-13 buscado por la justicia salvadoreña. (Foto cortesía ICE)

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Un operativo migratorio en el oeste de Estados Unidos terminó con la captura de Danny José Parada Méndez, un ciudadano salvadoreño al que las autoridades estadounidenses identifican como presunto integrante de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. El detenido era requerido en El Salvador por multiples delitos, entre ellos privación de libertad y cargos vinculados con organizaciones terroristas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que el arresto estuvo a cargo de su oficina en Salt Lake City y se produjo en la localidad de Víctor, en el estado de Idaho. La operación formó parte de acciones de control migratorio dirigidas a extranjeros con antecedentes penales o requerimientos judiciales en sus países de origen.

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Según la información divulgada por la agencia, Parada Méndez figura como integrante conocido de la MS-13. Las autoridades estadounidenses indicaron que enfrenta acusaciones en El Salvador por privación de libertad, asociaciones ilícitas y terrorismo, de forma inmediata se desconoce si el sujeto tenía récord criminal en el extranjero.

ICE no detalló la fecha exacta del arresto ni las circunstancias que permitieron ubicar al salvadoreño en Idaho. Tampoco informó si Parada Méndez tiene una orden final de expulsión, si será trasladado a un centro de detención migratoria antes de comenzar el proceso para devolverlo a El Salvador.

Agentes de ICE adscritos a la oficina de Salt Lake City detuvieron a Danny José Parada Méndez en la localidad de Víctor, Idaho. (Foto cortesía ICE)

Los cargos que enfrenta en El Salvador contemplan penas de hasta 45 años

La legislación salvadoreña contempla sanciones elevadas para las personas acusadas de integrar pandillas u otras organizaciones consideradas terroristas por la justicia del país. El Código Penal establece penas de entre 20 y 30 años de prisión para quienes participen en agrupaciones ilícitas vinculadas con maras o pandillas.

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Las condenas pueden elevarse de 40 a 45 años para quienes sean considerados creadores, organizadores, jefes, dirigentes o financistas de esas estructuras. Las penas por la pertenencia a una agrupación ilícita se aplican de forma independiente de otros delitos que puedan atribuirse a la persona procesada.

En el caso de los delitos de privación de libertad cometidos por miembros de pandillas, la normativa también prevé condenas de entre 20 y 30 años de cárcel, según las circunstancias investigadas por la Fiscalía y las resoluciones judiciales. La definición de la pena final dependería de los cargos formales que se presenten y del resultado de un eventual proceso en El Salvador.

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ARCHIVO – La Fiscalía salvadoreña abrió causas contra el sospechoso por delitos de privación de libertad, asociaciones ilícitas y terrorismo. (AP Foto/Felix Marquez, Archivo)

ICE informó más de 12 mil arrestos administrativos vinculados con pandillas

La detención ocurre en medio de un aumento de los operativos migratorios contra personas señaladas por vínculos con pandillas en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que, desde el 20 de enero de 2025 hasta comienzos de noviembre de 2026, ICE realizó 12.018 arrestos administrativos relacionados con pandillas.

De ese total, la agencia contabilizó 1.965 personas identificadas como presuntos afiliados a la MS-13. En marzo, el mismo departamento había informado 7.808 arrestos de este tipo, entre ellos 1.271 relacionados con esa pandilla. La diferencia refleja una ampliación de las operaciones durante los últimos meses.

Las autoridades estadounidenses también han difundido casos recientes de deportaciones de personas identificadas como integrantes de pandillas, incluidos ciudadanos salvadoreños. Sin embargo, los datos oficiales disponibles no precisan cuántas de esas expulsiones correspondieron exclusivamente a salvadoreños durante 2026.

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