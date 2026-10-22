Deportes

La reacción de Nico Paz cuando le preguntaron por la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como

El mediocampista argentino se refirió a la imagen del hijo menor de Lionel Messi con la casaca italiana y afirmó que ese gesto confirma el crecimiento del equipo a cargo de Cesc Fàbregas

Nico Paz habla sobre la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como 1907
Guardar

El mediocampista argentino Nico Paz reaccionó a la foto en la que Ciro Messi, hijo menor de Lionel, aparece vistiendo la camiseta del Como, club italiano donde juega el volante de 22 años. La imagen se conoció poco antes de que el volante ofensivo protagonizara una de las noches más destacadas de su carrera, con un doblete y una asistencia en la goleada por 4 a 1 sobre el Manchester United en la Champions League.

La foto en cuestión formó parte de un álbum que Antonela Roccuzzo, esposa del ex capitán de la selección argentina, publicó en su cuenta de Instagram con los mejores momentos de su familia durante el mes de octubre. En una de las imágenes se observa a Messi junto a su hijo, que luce la casaca del equipo que dirige Cesc Fàbregas, amigo personal del astro rosarino desde la adolescencia, cuando ambos compartieron las divisiones formativas del Barcelona en La Masia.

PUBLICIDAD

Consultado tras el partido ante el Manchester United, Paz no ocultó su emoción por la imagen. “Es un honor que el hijo del mejor jugador de la historia lleve nuestra camiseta. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien”, expresó el mediocampista, nacido en España pero que eligió representar a la Albiceleste desde sus categorías juveniles.

*Otro testimonio de Nico Paz tras brillar ante el United

El volante de 22 años amplió su reflexión sobre el presente del club lombardo: “Creo que nos hemos convertido, y nos estamos convirtiendo, en un gran equipo, mucho mejor que hace tres años. Cada día estamos mejorando mucho”.

PUBLICIDAD

La reacción de Paz llegó en medio de una actuación sobresaliente frente al United, disputada en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El argentino abrió el marcador a los dos minutos con un remate curvado que se metió en el ángulo superior, tras recibir un pase de Lucas Da Cunha. Luego asistió a Anastasios Douvikas para el segundo gol del equipo italiano y, a los 57 minutos, completó su doblete con una definición tras una intercepción en campo rival.

Con esa actuación, Paz se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de Champions League ante el Manchester United desde que lo hiciera Alan Dzagoev, del CSKA Moscú, en 2009. A sus 22 años y 43 días, además, se transformó en el segundo jugador sudamericano más joven en anotarle un gol al United en la competición europea, solo detrás del propio Messi, quien lo había logrado en la final de ese año con 21 años y 337 días.

Durante la misma entrevista posterior al encuentro, le preguntaron a Paz sobre la posibilidad de heredar el dorsal número 10 que dejó vacante Messi tras su retiro de la selección mayor. El mediocampista evitó pronunciarse de manera directa sobre el tema.

La especulación sobre un eventual recambio generacional no es nueva. Tras el amistoso que la Argentina disputó ante Bolivia en Córdoba, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez le había dejado un comentario en inglés en una publicación de Paz, en el que le preguntó si se trataba del “nuevo número 10” del seleccionado nacional. El volante del Como es convocado habitual de Lionel Scaloni y formó parte de la lista de 26 jugadores que representaron a la Argentina en el Mundial 2026.

Su zurda prodigiosa, habilidad, cambio de ritmo, generación de juego y capacidad de romper líneas lo ubican como una de las figuras del futuro de la selección argentina y por eso suena para heredar el emblemático dorsal número diez que durante 17 años lució Lionel Messi en la selección mayor.

Temas Relacionados

Nico PazComoChampions LeagueLionel MessiSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La figura de Atlético Mineiro que se perderá la final de la Sudamericana ante Boca por una insólita expulsión

El defensor recibió la segunda amarilla a quince minutos del final de la revancha frente a Montevideo City Torque y no podrá disputar el duelo continental en Barranquilla

La figura de Atlético Mineiro que se perderá la final de la Sudamericana ante Boca por una insólita expulsión

Pese a perder 2-0, Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y jugará ante Boca la final de la Sudamericana

El Galo hizo valer el 3-0 de la ida en Brasil y avanzó a la definición. No contará en ese duelo con Alan Franco, quien se fue expulsado este miércoles

Pese a perder 2-0, Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y jugará ante Boca la final de la Sudamericana

Impacto en la F1: la drástica medida de la FIA que podría afectar a Alpine y Franco Colapinto

La nueva normativa incide en el límite presupuestario. Las ventajas que sacarían algunos equipos por sus vínculos en otras categorías. La revelación sobre cuánto gastan las escuderías más fuertes

Impacto en la F1: la drástica medida de la FIA que podría afectar a Alpine y Franco Colapinto

Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa

Sportivo Ameliano prohibió escotes, shorts y el uso del ombligo descubierto para cubrir sus encuentros, hasta que el propio presidente del club desautorizó la medida

Escándalo en Paraguay por el código de vestimenta que impuso un club para los partidos: la respuesta de una fotógrafa

La peculiar oferta que recibió Mauro Icardi para volver a la acción: “Todavía no ha llegado la respuesta”

El Batman Petrolspor, equipo de la Segunda División de Turquía, le presentó una propuesta formal al delantero argentino que lleva más de cien días como agente libre

La peculiar oferta que recibió Mauro Icardi para volver a la acción: “Todavía no ha llegado la respuesta”

MALDITOS NERDS

‘No, I’m not a Human’ llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch en 2027

‘No, I’m not a Human’ llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch en 2027

Tencent revela 22 minutos de ‘Ordinary Oddness’, su surrealista RPG gacha

Buckshot Roulette confirma versiones para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch

‘Mayor of Kingstown’ revela imágenes y fecha de su temporada final con Jeremy Renner

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El arma denunciada como implantada por los hermanos Choc Toz pertenece a un particular

Guatemala: El arma denunciada como implantada por los hermanos Choc Toz pertenece a un particular

Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana

El conmovedor rescate de una cría de marta, el pequeño mamífero que aprendió a trepar para volver al bosque

Entre 20,000 y 25,000 cubanos varados en México: la caravana que avanza bajo la lluvia sin garantía de refugio ni cruce

El Foro Económico Mundial (WEF) realiza su Reunión de Estrategia País en Panamá