La reacción de Nico Paz cuando le preguntaron por la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como

Nico Paz habla sobre la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como 1907

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El mediocampista argentino Nico Paz reaccionó a la foto en la que Ciro Messi, hijo menor de Lionel, aparece vistiendo la camiseta del Como, club italiano donde juega el volante de 22 años. La imagen se conoció poco antes de que el volante ofensivo protagonizara una de las noches más destacadas de su carrera, con un doblete y una asistencia en la goleada por 4 a 1 sobre el Manchester United en la Champions League.

La foto en cuestión formó parte de un álbum que Antonela Roccuzzo, esposa del ex capitán de la selección argentina, publicó en su cuenta de Instagram con los mejores momentos de su familia durante el mes de octubre. En una de las imágenes se observa a Messi junto a su hijo, que luce la casaca del equipo que dirige Cesc Fàbregas, amigo personal del astro rosarino desde la adolescencia, cuando ambos compartieron las divisiones formativas del Barcelona en La Masia.

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Consultado tras el partido ante el Manchester United, Paz no ocultó su emoción por la imagen. “Es un honor que el hijo del mejor jugador de la historia lleve nuestra camiseta. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien”, expresó el mediocampista, nacido en España pero que eligió representar a la Albiceleste desde sus categorías juveniles.

*Otro testimonio de Nico Paz tras brillar ante el United

El volante de 22 años amplió su reflexión sobre el presente del club lombardo: “Creo que nos hemos convertido, y nos estamos convirtiendo, en un gran equipo, mucho mejor que hace tres años. Cada día estamos mejorando mucho”.

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La reacción de Paz llegó en medio de una actuación sobresaliente frente al United, disputada en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El argentino abrió el marcador a los dos minutos con un remate curvado que se metió en el ángulo superior, tras recibir un pase de Lucas Da Cunha. Luego asistió a Anastasios Douvikas para el segundo gol del equipo italiano y, a los 57 minutos, completó su doblete con una definición tras una intercepción en campo rival.

Con esa actuación, Paz se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de Champions League ante el Manchester United desde que lo hiciera Alan Dzagoev, del CSKA Moscú, en 2009. A sus 22 años y 43 días, además, se transformó en el segundo jugador sudamericano más joven en anotarle un gol al United en la competición europea, solo detrás del propio Messi, quien lo había logrado en la final de ese año con 21 años y 337 días.

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Durante la misma entrevista posterior al encuentro, le preguntaron a Paz sobre la posibilidad de heredar el dorsal número 10 que dejó vacante Messi tras su retiro de la selección mayor. El mediocampista evitó pronunciarse de manera directa sobre el tema.

La especulación sobre un eventual recambio generacional no es nueva. Tras el amistoso que la Argentina disputó ante Bolivia en Córdoba, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez le había dejado un comentario en inglés en una publicación de Paz, en el que le preguntó si se trataba del “nuevo número 10” del seleccionado nacional. El volante del Como es convocado habitual de Lionel Scaloni y formó parte de la lista de 26 jugadores que representaron a la Argentina en el Mundial 2026.

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Su zurda prodigiosa, habilidad, cambio de ritmo, generación de juego y capacidad de romper líneas lo ubican como una de las figuras del futuro de la selección argentina y por eso suena para heredar el emblemático dorsal número diez que durante 17 años lució Lionel Messi en la selección mayor.