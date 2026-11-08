Cuba

Noel Cruz, el cubano que lleva años intentando vivir del parkour sin conseguir apoyo oficial ni ingresos por sus videos

Lesiones sin atención médica adecuada, equipamiento prometido que nunca llegó y proyectos institucionales abandonados: así describe su realidad el joven conocido como The Boss

Noel Cruz intenta profesionalizar la práctica del parkour en Cuba a través de la difusión de contenido en redes sociales.
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Noel Cruz, conocido como The Boss, busca convertir el parkour y las redes sociales en su sustento, pero a sus 26 años todavía no obtiene ingresos por sus videos ni cuenta con respaldo oficial para desarrollar la disciplina en Cuba. El joven usa sus publicaciones para visibilizar una práctica que, pese a sumar adeptos en la Isla, carece de academia, equipamiento y una estructura deportiva propia, según CubaNet.

Cruz se define como un tracer, el término utilizado para los practicantes de parkour. Sus saltos y volteretas le dieron popularidad en internet, aunque la producción de contenido exige grabar, editar y publicar con regularidad antes de poder generar dinero.

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El deportista afirmó que no abandonó los entrenamientos ni el reclamo por el reconocimiento de la actividad. “Llevo tiempo intentando vivir de mi pasión, que es el parkour, y no lo he logrado”, sostuvo dos años después de una primera conversación con el medio.

Las promesas que no llegaron a consolidarse

La falta de una academia, materiales específicos y organización institucional contrasta con el alcance que The Boss logró en internet. “La realidad es que seguimos solos, sin recibir ningún tipo de apoyo del gobierno”, dijo el joven.

Un hombre salta en el aire entre dos muros sobre una azotea, con vista a calles, edificios residenciales y una cúpula al fondo.
Un joven salta entre los muros de una azotea durante una sesión de parkour en La Habana, con la cúpula del Capitolio Nacional al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2022, Cruz y otro practicante acudieron a la Escuela Nacional de Gimnasia, dependiente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), para explorar la posibilidad de que el parkour recibiera un estatus oficial como otros deportes del país.

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El encuentro generó expectativas: les hablaron de abrir escuelas en distintos territorios y de crear condiciones para extender la práctica. En marzo de 2023, el atleta participó además en una capacitación impartida por especialistas extranjeros.

“Hubo un momento que incluso nos apoyaron del extranjero con ciertos obstáculos para hacer parkour”, recordó. Sin embargo, tras aquel curso se interrumpieron las comunicaciones y los proyectos anunciados no se concretaron.

Los equipos destinados a los practicantes tampoco llegaron a sus manos. “Suponemos que están en la escuela de gimnasia. Se quedaron con ellos”, afirmó Cruz.

Para The Boss, las autoridades no priorizan esta disciplina porque no posee la capacidad de otros deportes, como el boxeo, el béisbol, el fútbol, el voleibol o el atletismo, para generar ingresos mediante contratos internacionales de atletas.

Cruz afirmó que las autoridades deportivas priorizan disciplinas tradicionales capaces de generar ingresos mediante contratos internacionales. REUTERS/Mohammed Salem SEARCH "REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE
Cruz afirmó que las autoridades deportivas priorizan disciplinas tradicionales capaces de generar ingresos mediante contratos internacionales. REUTERS/Mohammed Salem SEARCH "REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE

“Están esperando que los de allá, del exterior, inviertan en el parkour en Cuba. Estoy seguro de que ellos, de su parte, de su bolsillo, no van a sacar un peso para cumplir todo lo que un día nos prometieron”, señaló.

Entrenamientos urbanos, lesiones y restricciones

La ausencia de instalaciones especializadas obliga a los practicantes a utilizar espacios urbanos. El parkour nació en Francia a partir de la superación de estructuras arquitectónicas y obstáculos del entorno, pero en Cuba las carencias añaden riesgos a una actividad que requiere preparación física y control técnico.

El calzado adecuado resulta costoso y no todos pueden conseguirlo. Las limitaciones económicas también dificultan el acceso a una alimentación acorde con la exigencia de los entrenamientos diarios.

El mayor temor aparece ante una lesión. Cruz nunca logró recuperarse por completo de una luxación que sufrió hace años en el hombro derecho y relató que, cuando acudió al hospital, los médicos le recomendaron abandonar el deporte.

“A la hora de entrenar, un golpe puede salir muy caro por la situación del país. Yo mismo tengo experiencia. He tenido que estar solo en mi casa, buscando la manera de recuperarme yo mismo, porque no hay un hospital donde te atiendan como debe ser”, expresó.

Un hombre con ropa deportiva negra salta en el aire entre dos muros de piedra frente a una avenida y un palacio blanco.
El costo del calzado especializado y las dificultades para sostener una dieta adecuada condicionan la preparación física de los atletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precariedad de los edificios condiciona los lugares elegidos para las maniobras. Mientras algunos practicantes de otros países utilizan construcciones y estructuras elevadas, los atletas cubanos prefieren entrenar a poca altura por la incertidumbre sobre la resistencia de los inmuebles ante el impacto de los saltos.

También enfrentan restricciones para acceder a determinados sitios. Cruz sostuvo que las maniobras en edificios sin autorización pueden provocar la intervención policial: “Nosotros preferimos hacer todo en el suelo, para evitar riesgos por un derrumbe. La mayoría de los edificios aquí se están cayendo, y la misma gente que vive en ellos te ve saltar y se asusta, al momento te amenazan con llamar a la policía”.

Según explicó, hay practicantes distribuidos por todo el país con un nivel técnico comparable al suyo. Sin competencias, encuentros, una federación o posibilidades de construir una carrera, muchos abandonan los entrenamientos para pasar a deportes que les permitan obtener ingresos.

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