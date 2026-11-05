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Cómo impactó la crisis financiera en Paraguay en la vida familiar de Tim Payne: los posteos de su esposa

El lateral neozelandés, instalado en Asunción junto con sus seres queridos, quedó vinculado a la preocupación de miles de clientes del Ueno Bank

Un hombre y una mujer de pie posan sonrientes junto a las banderas de Costa Rica y Paraguay en un espacio interior
Tim Payne y su familia viven de cerca la crisis financiera y política que sacude a Paraguay
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La crisis de Ueno Bank trasladó la incertidumbre financiera y política de Paraguay al mundo del fútbol, con consecuencias para futbolistas, clubes, empleados y entidades deportivas. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de cerrar la entidad afectó a un establecimiento con unos 2,9 millones de clientes, entre los que se encuentran jugadores de renombre, los principales equipos y distintas organizaciones vinculadas a la actividad.

Tras la noticia que se conoció este martes, varios integrantes de la Albirroja se pronunciaron sobre lo ocurrido. El seleccionado nacional estaba entre las estructuras deportivas que canalizaban pagos a través de la entidad, al igual que clubes importantes como Cerro Porteño y Olimpia, que depositaban buena parte de su masa salarial en Ueno Bank. La situación generó inquietud entre los planteles y trabajadores de instituciones que ahora siguen con atención las consecuencias de la medida en un país con 6,1 millones de habitantes.

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La situación adquirió una dimensión particular alrededor de Tim Payne, el lateral neozelandés que llegó a Olimpia después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial. Su esposa, Michelle Peters, fue una de las personas vinculadas al fútbol que decidió expresarse públicamente sobre la incertidumbre de los clientes, aunque evitó precisar si su familia sufrió un perjuicio directo por la crisis.

Captura de una historia de Instagram de la cuenta michellepetersm con texto en letras negras sobre fondo blanco y un emoticono de corazón
Michelle Peters expresó su preocupación por la incertidumbre financiera que atraviesa buena parte de la población paraguaya (@michellepetersm)

Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón. Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo, fuera Paraguay”, escribió Michelle Peters en su cuenta de Instagram seguida por más de 188 mil personas.

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La fotógrafa también difundió otro posteo vinculado con los rumores que comenzaron a circular sobre el sistema bancario. “Cuidado con las fake news, con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico. Es importante entender que retirar plata masivamente por miedo puede terminar afectando incluso a bancos que están funcionando normalmente”, advirtió la esposa del futbolista.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta michellepetersm con texto en letras rojas sobre un recuadro blanco
El posteo de Michelle Peters, la esposa de Tim Payne (@michellepetersm)

El mensaje de Peters cobró relevancia por la exposición que la pareja alcanzó durante los últimos meses. Payne firmó con Olimpia en julio de este año y ya sumó 10 partidos en un equipo que lidera el argentino Pablo Vitamina Sánchez. El defensor llegó al fútbol paraguayo después de protagonizar una de las historias virales del Mundial 2026, una experiencia que alteró por completo su presencia pública.

El cambio comenzó cuando el influencer argentino Valentín Scarnisi, conocido como Elscarso, le propuso a su comunidad seguir al lateral de la selección de Nueva Zelanda, antes de aquella Copa del Mundo. La movilización comenzó porque Payne era el jugador con menos seguidores en las redes sociales entre los futbolistas que iban a disputar el torneo que terminó con España como campeón.

La cuenta del defensor pasó de 4.715 seguidores a más de cinco millones. El salto fue inesperado para un jugador que hasta entonces desarrollaba buena parte de su carrera en Wellington, con escasa visibilidad fuera de Nueva Zelanda, y que pasó a concentrar la atención de un público amplio por su irrupción en las plataformas digitales. Payne abrió su ciclo en Olimpia con un gol a los 12 minutos de su estreno. Esa llegada al club paraguayo consolidó un cambio de escenario para el lateral, que ahora vive en Asunción junto con Michelle Peters y su hijo Brooklyn.

Michelle, de 32 años, es fotógrafa profesional especializada en eventos y bodas. Vivía con Payne en Wellington, donde llevaba adelante su propio emprendimiento fotográfico, y dejó esa vida para acompañarlo en esta nueva etapa en Sudamérica. La esposa de Payne tiene raíces latinas: su madre nació en Costa Rica y su padre es neozelandés. Esa combinación cultural le permitió crecer hablando español con fluidez y entender con rapidez el humor latinoamericano que impulsó la popularidad del futbolista.

Tim Payne afronta una nueva etapa en Olimpia durante la crisis social que se profundiza (Foto AP/Jorge Saenz)
Tim Payne afronta una nueva etapa en Olimpia durante la crisis social que se profundiza (Foto AP/Jorge Saenz)

El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, fue uno de los primeros en publicar un comunicado en representación de toda la comitiva apenas se conoció la noticia sobre Ueno Bank. Los premios a los jugadores del seleccionado paraguayo y los salarios de los empleados se depositaban mayormente en la entidad, por lo que la delegación nacional quedó incluida entre las personas afectadas por la medida.

Nos duele profundamente. Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia, incertidumbre y preocupación. Ver a nuestra gente preocupada por llegar a fin de mes, por el trabajo, por el futuro de sus hijos. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto”, fue uno de los extractos del extenso mensaje que publicaron Gómez, Orlando Gill, Gabriel Ávalos, Fabián Balbuena, Juan Cáceres, Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Julio Enciso, Ramón Sosa, Andrés Cubas, Diego Gómez y Omar Alderete, entre otros.

En el mensaje, los jugadores reclamaron que la Justicia actúe “de manera inmediata, transparente y sin distinción” y pidieron una “respuesta contundente”. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, especificaron. “No es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay”, agregaron.

Los jugadores de la selección de Paraguay reconocieron que fueron afectados y la situación podría derivar en una demanda millonaria (REUTERS/Mike Segar)
Los jugadores de la selección de Paraguay reconocieron que fueron afectados y la situación podría derivar en una demanda millonaria (REUTERS/Mike Segar)

El comunicado también expuso la posición de los integrantes de la delegación que en el último Mundial 2026 eliminó a Alemania en dieciseisavos de final y luego perdió en octavos frente a Francia. “En cuanto a nuestra situación personal, lo decimos con claridad: cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan si resultamos afectados por estos hechos. No vamos a mirar para otro lado. Vamos a defender lo que es nuestro, como corresponde, con la ley en la mano”.

Según pudo saber Infobae, la Conmebol tenía un porcentaje menor de sus inversiones constituido en Ueno Bank. El organismo, que tiene su sede central en Luque, contabiliza unos USD 15 millones, equivalentes a alrededor del 2,4% de los fondos administrados por la entidad. Los intereses acumulados hasta ese momento rondaban los USD 780 mil.

Ueno Bank se había sumado a la cartera de auspiciantes de la Conmebol en julio de 2024 y se transformó en el séptimo patrocinador de la Copa Sudamericana, según había detallado el organismo. A la vez, Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), dijo a ABC Deportes que el gremio realiza un “censo” para conocer cuántos jugadores tienen cuentas en ese banco. “Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas”, afirmó el directivo. También adelantó que “un alto porcentaje” de los futbolistas de la liga paraguaya está afectado por lo sucedido.

La crisis tuvo además una derivación política. Santiago Peña anunció este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó.

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