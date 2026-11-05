Guatemala: Siete tigres de Bengala dejan el Circo Rey Gitano quedan bajo custodia estatal tras una orden judicial y esperan su traslado a un santuario en África

El MAGA asumió la custodia de siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano en San José Pinula. (Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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Los siete tigres de Bengala que integraban el Circo Rey Gitano, instalado en San José Pinula, quedaron bajo custodia del MAGA tras un operativo ordenado por la Justicia. Los animales serán sometidos a evaluaciones veterinarias y, si su estado de salud y los permisos internacionales lo permiten, podrían ser trasladados a un santuario especializado en África.

El retiro se suma a la salida de 20 grandes felinos de los espectáculos circenses de Guatemala desde la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Aquellos casos incluyeron animales con deficiencias nutricionales, lesiones, falta de ejercicio y problemas dentales asociados a años de cautiverio.

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La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial y de las disposiciones del Decreto 5-2017. En el procedimiento participaron la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Policía Nacional Civil.

Los equipos especializados sedaron a los felinos antes de ubicarlos en jaulas para su traslado a instalaciones estatales. La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, indicó que los propietarios del circo aceptaron entregar a los ejemplares.

El MAGA asumió la custodia de siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano en San José Pinula. (Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Controles sanitarios y permisos antes del viaje internacional

Los tigres permanecerán en un espacio del MAGA situado en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, cerca del aeropuerto. Allí recibirán atención médica y permanecerán separados de otros animales para reducir los riesgos sanitarios durante la etapa de resguardo.

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Las autoridades deberán determinar el estado de salud de cada ejemplar y los tratamientos que necesite antes de avanzar con la movilización fuera del país. El proceso puede extenderse entre cuatro y seis meses, según las condiciones veterinarias de los animales y las autorizaciones que deban tramitar Guatemala y el país de destino.

Rivera afirmó que el plan no contempla enviar a los felinos a un zoológico ni entregarlos a una propiedad privada. La alternativa prevista es un santuario africano con recintos amplios, alimentación y atención permanente.

El destino final dependerá de que los animales completen los controles médicos y de que las autoridades obtengan los permisos necesarios para su salida. Durante ese período, la responsabilidad sobre su cuidado permanecerá bajo control del Ministerio de Agricultura.

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Cristian López, representante del Circo Rey Gitano, sostuvo que la familia entregó a los tigres de forma voluntaria. Sin embargo, afirmó que la decisión fue tomada bajo presión ante la posibilidad de enfrentar sanciones judiciales.

El representante también manifestó preocupación por el futuro de los animales y cuestionó la participación de Animal Defenders International, la organización que presta apoyo técnico para el manejo y la preparación de los ejemplares. La ministra respondió que la entidad participa por su especialización en grandes felinos, mientras el MAGA conserva la responsabilidad estatal sobre los tigres.

El MAGA asumió la custodia de siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano en San José Pinula. (Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El antecedente de los grandes felinos retirados de circos

Guatemala inició el retiro de animales de espectáculos circenses en 2018, después de la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal. En esa oportunidad fueron retirados cinco leones y 15 tigres de Bengala.

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Tres de los tigres fueron trasladados en 2019 a un santuario de Tampa, en Florida, y luego reubicados en Arkansas. Los otros 17 animales, entre ellos 12 tigres y cinco leones, viajaron en 2020 a un santuario de Sudáfrica.

Antes de abandonar Guatemala, esos ejemplares pasaron por tratamientos, vacunas y evaluaciones veterinarias en una Unidad Temporal de Rescate. Las medidas buscaban atender las consecuencias físicas detectadas tras su permanencia en cautiverio.

Los siete tigres entregados por el Circo Rey Gitano deberán atravesar una etapa comparable de atención veterinaria, aislamiento sanitario y preparación para el traslado. Solo después de esos controles las autoridades definirán la fecha y las condiciones de su eventual viaje al santuario africano.

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