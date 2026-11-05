La crisis del Ueno Bank golpeó de lleno al fútbol paraguayo: un alto porcentaje de jugadores fue afectado y presentarían una demanda millonaria

Los futbolistas de la selección paraguaya difundieron un comunicado por el caso del Ueno Bank: "Cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan" (Foto: Reuters/Mike Segar)

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La crisis financiera y política que sacude a Paraguay también tiene raíces que alcanzan al mundo del fútbol. La orden del Banco Central del Paraguay (BCP) de cerrar el Ueno Bank impactó a una gran porción de la población de ese país: el establecimiento tiene unos 2.9 millones de clientes, entre los que se encuentran también algunos jugadores de renombre, los principales clubes y entidades deportivas.

Según pudo saber Infobae, la Conmebol tenía un porcentaje menor de sus inversiones constituidas en este banco. El organismo que regula al fútbol sudamericano, que tiene su sede central en la ciudad de Luque (Asunción), contabiliza unos 15 millones de dólares, que representan alrededor del 2.4% del total de los fondos administrados por la entidad. Al mismo tiempo, los intereses acumulados hasta el momento rondaban los 780 mil dólares. El detalle es que Ueno Bank se había sumado a la cartera de auspiciantes de la Conmebol en julio del 2024: se transformó en el séptimo patrocinador de la Copa Sudamericana, según detalló el organismo por entonces.

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El comunicado de Gustavo Gómez en representación de la selección de Paraguay

Sin embargo, el impacto principal en el mundo del fútbol tiene a la selección nacional y a algunos de los clubes más importantes en el centro de la escena. Tras la noticia que se conoció el martes, el capitán de la Albirroja Gustavo Gómez fue uno de los primeros en publicar el comunicado en representación de toda la comitiva.

El defensor de 33 años milita en Palmeiras de Brasil, pero lo cierto es que los premios a los jugadores del seleccionado paraguayo y los salarios de los empleados se depositaban mayormente en este banco. Es decir, son parte de los casi 3 millones de personas que están afectadas por lo sucedido en un país con 6.1 millones de habitantes.

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“Nos duele profundamente. Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia, incertidumbre y preocupación. Ver a nuestra gente preocupada por llegar a fin de mes, por el trabajo, por el futuro de sus hijos. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto”, fue uno de los extractos del extenso mensaje que publicaron Gómez, Orlando Gill, Gabriel Ávalos, Fabián Balbuena, Juan Cáceres, Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Julio Enciso, Ramón Sosa, Andrés Cubas, Diego Gómez y Omar Alderete, entre otros.

En el mensaje representando a la Albirroja aclararon que pretenden que la Justicia actúe “de manera inmediata, transparente y sin distinción” y pidieron una “respuesta contundente”. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, especificaron. “No es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay”, agregaron.

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El comunicado en representación del seleccionado también expuso que el caso golpeó a los integrantes de la delegación nacional que en el último Mundial 2026 dio la nota al eliminar a Alemania en 16avos para luego perder en 8vos en un ajustado choque contra Francia. “En cuanto a nuestra situación personal, lo decimos con claridad: cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan si resultamos afectados por estos hechos. No vamos a mirar para otro lado. Vamos a defender lo que es nuestro, como corresponde, con la ley en la mano”.

La Albirroja tuvo un destacado Mundial: eliminó a Alemania en 16avos y perdió en 8vos en un ajustado partido con Francia (Foto: Reuters/Kyle Ross)

Más allá de que, según pudo saber este medio, los jugadores del seleccionado todavía no habían cobrado el premio que debían recibir por la destacada actuación en la Copa del Mundo reciente, hay muchos integrantes de la Albirroja que tenían sus ahorros depositados en el banco. Si bien la Ley N.º 2334/03 establecería que se podrá entregar un anticipo de hasta el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales inicialmente una vez que se apruebe, el monto equivale a unos 121.7 millones de guaraníes (alrededor de 19.787 dólares).

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El fútbol, al fin de cuentas, no escapa de una crisis social que se profundiza y de la incertidumbre que golpea a buena parte de la población paraguaya. Si bien muchos de los deportistas tienen un pasar económico que les permitiría aminorar el impacto financiero, otros tantos jugadores y empleados de las estructuras del fútbol no dejan de ser parte de la masa trabajadora que precisa de esos fondos para vivir o que tiene sus pocos ahorros en la mencionada entidad financiera.

Uno de los posteos de Michelle Peters, la esposa de Tim Payne, sobre la crisis en Paraguay

Por ejemplo, al igual que sucedía con el seleccionado nacional, clubes importantes como Cerro Porteño y Olimpia depositaban buena parte de su masa salarial en ese banco. Si bien no dio detalles de su situación personal, la esposa del neozelandés Tim Payne difundió posteos referidos al caso que conmociona a Paraguay.

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“Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón. Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo, fuera Paraguay”, escribió Michelle Peters en su cuenta de Instagram seguida por mas de 188 mil personas. Peters también compartió otro posteo vinculado al tema, alertando por posibles fraudes: “Cuidado con las fake news, con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico. Es importante entender que retirar plata masivamente por miedo puede terminar afectando incluso a bancos que están funcionando normalmente”.

Payne, que protagonizó una historia viral en el Mundial 2026, firmó con Olimpia en julio de este año y ya sumó 10 partidos en un combinado que lidera el argentino Pablo Vitamina Sánchez. Entre estos dos clubes mencionados hay muchos nombres conocidos en Argentina como los de Juan Fernando Alfaro, Brian Romero, Franco Alfonso, Manuel Roffo, Ángel Guillermo Benítez, Lucas Merolla, Abel Luciatti, Cecilio Domínguez, Agustín Almendra, Robert Piris Da Motta, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti, Jonatán Torres, Juan Iturbe, Sergio Araújo y el entrenador Gustavo Costas. Se desconoce cuántos de todos ellos y el resto de los integrantes de esos equipos fueron alcanzados por el caso del Ueno Bank, pero este medio pudo corroborar que hay afectados de estas entidades.

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Rogelio Delgado, presidente del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), reconoció en ABC Deportes que están realizando un “censo” para conocer cuántos jugadores tienen cuentas en ese banco. “Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas”, afirmó el directivo. Si bien no dio números finales, adelantó que “un alto porcentaje” de futbolistas de la liga paraguaya están afectados por lo sucedido.

En diálogo con Cardinal Deportivo de Paraguay, el abogado Rodrigo Codas adelantó que prepara una demanda conjunta con al menos diez futbolistas de la selección paraguaya. “Hoy hay muchos jugadores que están muy preocupados, porque están en el extranjero, que ya no operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, pero tienen sus ahorros en ese banco”, expuso. “La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial prematuro es yendo todos juntos, que yendo por separado”, agregó y anticipó que el “daño colectivo” rondaría los “ocho dígitos” en dólares. Es decir, al menos 10 millones de dólares.

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El entrenador argentino Gustavo Alfaro está al mando de la selección paraguaya (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

COMUNICADO OFICIAL

JUGADORES DE LA SELECCIÓN PARAGUAYA

Al pueblo paraguayo:

Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos. Hijos de esta tierra que amamos.

Y hoy, como paraguayos antes que futbolistas, sentimos la necesidad de hablarles con el corazón abierto y sin vueltas, ante la crisis financiera que está golpeando a nuestro país.

Nos duele profundamente. Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia, incertidumbre y preocupación. Ver a nuestra gente preocupada por llegar a fin de mes, por el trabajo, por el futuro de sus hijos. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto.

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Queremos que sepan algo con claridad: nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas. Compartimos la misma indignación, la misma preocupación y el mismo dolor que hoy afecta a tantos compatriotas.

Pero en este momento, nuestra mayor preocupación no somos nosotros.

Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí. Las personas de menores recursos que hoy están en total vulnerabilidad. Ellos son quienes más apoyo necesitan y quienes deben estar en primer lugar ante cualquier medida que se tome.

Por eso, hoy no hablamos de fútbol. Hoy hablamos como pueblo.

Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción. Necesitamos una respuesta contundente. No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente.

A través del deporte, nosotros salimos a la cancha cada día para mostrar al mundo nuestros valores, nuestra garra y nuestra verdadera identidad paraguaya. Trabajamos duro para dejar en lo más alto la bandera de nuestro país y honrar a nuestra gente. No es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay.

La justicia debe actuar con fuerza y castigar a los responsables. El pueblo paraguayo es solidario, honesto y trabajador, y merece que sus instituciones estén a la altura de su gente.

En cuanto a nuestra situación personal, lo decimos con claridad: cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan si resultamos afectados por estos hechos. No vamos a mirar para otro lado. Vamos a defender lo que es nuestro, como corresponde, con la ley en la mano.

Porque ser paraguayo no es solo ponerse la camiseta. Es no abandonar a tu gente cuando más te necesita.

Fuerza a todas las familias afectadas. No están solos. Estamos con ustedes.

Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto.

¡Fuerza, Paraguay! ¡Unidos somos más fuertes!

Jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol