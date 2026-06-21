Cómo se gestó el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial gracias a un argentino: “Me di cuenta que explotó por mi abuelo”

Elscarso junto a Tim Payne (Elscarso)

(Desde Estados Unidos) “Que sea el protagonista del Mundial”. Ese fue el título del video que se “descontroló” para el propio Elscarso, el joven influencer argentino fanático de Huracán que está detrás de lo que hasta ahora es el mayor impacto global que se generó durante el Mundial 2026 que se está jugando en Norteamérica. Desde aquel 26 de mayo, incluso en la antesala de la final de la Champions League, el jugador de la selección de Nueva Zelanda Tim Payne pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a ser una figura que llegó hasta la NASA y, una vez que se termine la Copa del Mundo, viajará miles de kilómetros para jugar en Sudamérica.

Hoy, el defensor del Wellington Phoenix del país oceánico, que será nuevo futbolista de un gigante como Olimpia de Paraguay, está a punto de llegar a los 6 millones de fanáticos que hicieron click en “seguir” en una de las redes sociales más populares. A menos de un mes de la decisión de Valentín Scarsini de hacer popular al “jugador menos conocido”, el joven habló mano a mano con Infobae para contar cómo se gestó esta revolución de un nombre que nadie tenía en el radar en el mundo del fútbol.

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“Yo planifiqué lo de Tim Payne durante bastante tiempo, yo más o menos como dos meses, que ya tenía el nombre de Tim Payne en la cabeza, ¿viste? Porque me gustaba. Primero y principal, busqué que sea el que menos me parecía conocido, que no es así el que menos seguidores en Instagram tenía, porque hay uno un arquero de Curazao (Tyrick Bodak con cuatro mil seguidores), pero sí busqué la relación entre país, club y liga en la que jugaba. O sea, busqué que tenga pocos seguidores, pero que también sea poco conocido en su país. Yo creía que era el mejor momento tirarlo en esa fecha porque era en los días previos a la final de la Champions, en los que ya no había nada en la temporada y la final me parecía que no tenía la suficiente atención como para opacar el video. Y me parecía el momento ideal porque después iba a empezar a hablarse de la Copa del Mundo y de los futbolistas, pero ya desde otro punto de vista. Gracias a Dios salió bien porque empezó a tener por día, él fue ganando un millón de seguidores, un millón de seguidores, un millón de seguidores, hasta, bueno, tener casi ahora seis millones de seguidores. Dentro de poquito va a llegar. Y como es esto, él me habla a la hora de que yo subí el video, cuando recién había subido 10 mil seguidores y estaba super contento”, le relató Elscarso a Infobae durante un encuentro en Kansas City antes de tomarse un avión con destino a la ciudad de Vancouver, Canadá, para ver el segundo duelo de los neozelandeses en el Mundial ante la Egipto de Mo Salah.

“Yo me acuerdo que estaba muy contento y le dije que estaba re contento, pero que esto iba a ir un poco más para arriba y que esté preparado. Después, bueno, todos los días fueron una locura, cómo fue apareciendo en todos lados, desde la NASA hasta la Premier League, la FIFA, un montón de grandes medios como la BBC, New York Times. No lo podía creer, ¿viste? Y bueno, así se fue dando todo y se dio la posibilidad de ir a ver el amistoso. Ahí fue donde lo conocimos a Tim, que yo tenía incertidumbre, porque hablábamos por mensaje durante mucho tiempo, pero no sentía que la conexión era real. Yo tenía miedo de ver si iba a ser bueno o un mal tipo, no tenía todo hasta que por fin cuando nos encontramos fue una locura. Y nada, tipazo, gran persona. Nos quedamos hablando de fútbol. Y bueno, ahora que empezó el Mundial también seguimos conectados con la sorpresa que ahora firmó para Olimpia de Paraguay”, agregó el influencer argentino que está con la agenda cargada por la viralización que tuvo la propuesta que le hizo a sus seguidores.

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El influencer argentino hizo que el "futbolista menos conocido", Tim Payne, pase a tener 2.5 millones de seguidores

Desde aquella primera publicación, ya van más de 30 relacionadas con la revolución que causó su idea. Decenas de propuestas comerciales, llegada a marcas multinacionales y el impacto global que causó una idea en el marco del máximo evento deportivo del mundo para los fanáticos del fútbol. Pero antes de hacer famoso a este veterano jugador de 32 años que tuvo un breve paso por el Blackburn Rovers de Inglaterra, y que cuenta con más de 50 partidos internacionales con el combinado de Oceanía, Valentín siempre tuvo vínculo cercano con la pelota gracias a su fanatismo por el Globo de Parque de los Patricios.

“Me hice hincha de Huracán por el barrio, porque yo de chiquito viví el esplendor del equipo de Cappa y en el colegio todos tenían las figuritas y yo no quería ni ser de River por mi papá, ni mi mamá y toda mi familia materna de Independiente, porque hay algo que no me cerraba. El Globito se terminó llevando mi corazón. Por eso hago videos desde que soy muy chico. Es más, tengo dos canales de YouTube. Yo grabé mucho. Durante mucho tiempo editaba, ponele que hago videos desde los 10 años, hasta que en 2022 decido hacer videos de fútbol. El 10 de enero de 2022 exactamente. Hacía ranking de los estadios y de los escudos de fútbol. Subía cinco videos por día. Era una bestialidad. Y así fue que me acuerdo que a los seis meses ya tenía 100 mil seguidores en Instagram y en TikTok también. O sea que ya empezaba así a levantar, y ahí más o menos yo ya lo fui profesionalizando”, explicó Scarsini.

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En las vísperas de un nuevo duelo del seleccionado neozelandés, que igualó ante Irán en su estreno mundialista, la incógnita será ver cómo seguirá la viralización de Payne. ¿Cómo vivió este joven argentino el impacto global? Gracias a una anécdota familiar. “Yo me di cuenta con algo muy tonto que esto había explotado. Cuando mi abuelo, que entiende poco lo que yo hago, se entera que había salido en la radio y en la tele porque lo vio al periodista Nelson Castro en TN, eso fue super loco. Y con respecto a la reacción mundial, yo creo que cuando aparecí en noticieros de todos los países, Australia, Francia, Irán, Israel, de todos lados me llegaban y me hablaban como para que yo vaya a hablar. Eso me pareció increíble, pero yo creo que lo más impactante fue cuando la FIFA subió eso de dos palabras y la foto, porque a la FIFA nunca la había visto introducirse en cosas virales”. dijo.

Valentín Scarsini y Tim Payne celebran la llegada del futbolista a los 5 millones de seguidores (Elscarso)

A la expectativa de ver qué sucederá con el futuro de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo (jugará el tercer partido de la fase de grupos ante Bélgica el viernes 26 de junio también en Vancouver), este fanático de Huracán se plantea nuevos desafío. “Me gustaría que la gente de distintas partes de Latinoamérica también lo conozca personalmente. Para mí sería lo mejor y sería divertido, yo creo, para todos”, le respondió a Infobae.

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Y después del Mundial, ¿qué podemos esperar de Elscarso para los fanáticos del fútbol? “Alguna otra serie también relacionada al fútbol. Tengo que ver bien qué hacer. Quizás, anexar con otros temas que no sean solo el fútbol, porque mucha gente llegó al canal y no son fanas del fútbol. Yo creo que explorar nuevas oportunidades puede estar bien, pero todavía hay que esperar que toda esta locura se termine. Estaría bueno llevar a Tim a la Argentina y me gustaría ir a Nueva Zelanda a ver qué onda allá. Yo creo que podría ser entretenido para que también mucha gente lo conozca, para que él sienta el cariño en la vida real. Para mí eso sería lo clave”, concluyó.

Mientras Lionel Messi capturó la atención del mundo del fútbol gracias a sus tres goles frente a Argelia en el triunfo de la selección argentina que lo catapultaron a la cima de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, otro argentino también hizo estragos, pero en las redes sociales y antes del puntapié inicial del máximo torneo de selecciones en todo el planeta. Porque la magia celeste y blanca siempre puede sorprender a todos. Esta vez fue de la mano de un influencer que, casi de manera inesperada, catapultó a la fama a un simple jugador de un país con poca historia en las Copas del Mundo. Por eso, lo de Tim Payne es una revolución del nuevo mundo.

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El joven influencer argentino causó una revolución en medio del Mundial (Elscarso)