Las acciones de Mercado Libre se hundieron 12% en medio de la caída de las tecnológicas en Wall Street

Las acciones de Mercado Libre se hundieron 18% en el último mes.

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Las acciones de Mercado Libre, la compañía líder en comercio electrónico de América Latina, se desplomaron un 12,4% este jueves en Wall Street tras presentar su balance financiero del tercer trimestre de 2026. Apenas sobre los USD 1.530, los títulos de la empresa fundada por Marcos Galperin descendieron a su menor valor desde abril de 2024.

La caída de las acciones obedeció a tres factores principales en las últimas semanas. Por un lado la volatilidad internacional por las elecciones presidenciales en Brasil y las elecciones de medio término en los EEUU, que sacudieron a los mercado de la región. Por el otro, un balance corporativo que no conformó a los inversores. Y por último, un delicado contexto económico y financiero de la Argentina, que adiciona incertidumbre sobre los negocios de la compañía.

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En el desplome de precios de la presente rueda incidió:

Ganancias por debajo de lo esperado. Aunque la compañía reportó ingresos récord y un fuerte crecimiento en su facturación (superando los USD 10.750 millones), la ganancia neta (USD 448 millones) quedó por debajo de los USD 473 millones que proyectaban los analistas de Wall Street.

Compresión de márgenes por inversiones agresivas. Para ganar escala y competir frente a rivales como Amazon o plataformas asiáticas, la empresa priorizó ceder margen operativo. Esto incluyó mayores gastos en infraestructura logística ( fulfillment ), la expansión de envíos gratis -con fuertes incentivos en países como Brasil y México- y un aumento en el gasto de inteligencia artificial .

Incertidumbre en nuevos negocios. El mercado reaccionó con cautela ante los planes de la compañía de incursionar en el mercado de venta de medicamentos con receta en Brasil, el cual enfrenta trabas e incertidumbre regulatoria por parte de Anvisa (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del país vecino).

Contexto macroeconómico adverso. La caída estuvo acompañada de un clima general negativo para el sector tecnológico en Wall Street y una rotación de capitales tras las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo que golpeó con mayor intensidad a las acciones de alta volatilidad o alto beta como Mercado Libre.

Las acciones de Mercado Libre tocaron su menor nivel desde 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil el 25 de octubre, la acción de Mercado Libre no dejó de caer, para acumular un descuento de 16 por ciento. La reacción tuvo una explicación directa en el peso que el mercado brasileño tiene para la compañía fundada por Marcos Galperin: allí genera más de la mitad de sus ingresos globales y concentra una parte decisiva de sus operaciones de comercio electrónico, pagos y crédito.

La acción de Mercado Libre alcanzó un máximo histórico próximo a los USD 2.600 en mayo de 2025, mientras que en enero de este año alcanzó su precio más alto de 2026, en los 2.295 dólares.

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El movimiento de la empresa tecnológica reflejó la venta de activos vinculados a Brasil tras el resultado del balotaje. La elección modificó las expectativas que habían prevalecido desde la primera vuelta, cuando el senador Flávio Bolsonaro había quedado por delante de Lula y el mercado había empezado a descontar un posible cambio de orientación económica.

Hace un mes, después de la primera vuelta presidencial den Brasil, que posicionaba a Flávio Bolsonaro como el candidato con mejores chances para llegar a la presidencia, las acciones de Mercado Libre escalaron con fuerza y suoeraron los 1.800 dólares. Esa mejora acompañó la lectura de los inversores de que una victoria de Bolsonaro podía derivar en una política fiscal más restrictiva y en condiciones financieras más favorables para el sector privado.

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La reelección de Lula da Silva desarmó esa apuesta. El mercado pasó de incorporar la posibilidad de un gobierno encabezado por Bolsonaro a exigir definiciones sobre el rumbo fiscal de la próxima administración, el nombre del futuro ministro de Hacienda y la capacidad oficial para estabilizar la deuda pública.

La reacción de la acción de Mercado Libre tuvo una sensibilidad particular frente a ese escenario. Brasil representa su principal mercado y concentra más de 52% de la facturación mundial del grupo. Los ingresos anuales atribuidos a esa operación superan los USD 16.000 millones, de acuerdo con los datos conocidos de la empresa.

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La plataforma posee una participación cercana a 35% del comercio electrónico brasileño y combina allí sus servicios de ventas digitales con la infraestructura financiera de Mercado Pago. En ese segmento están incluidos los pagos electrónicos, los préstamos a usuarios y comercios, y los productos de inversión.