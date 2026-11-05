Crisis política en Paraguay EN VIVO | El Congreso debate el juicio político a Peña y el Partido Colorado le pidió la renuncia

El expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció este jueves que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.
En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora detenta mayoría propia en ambas cámaras del Congreso paraguayo.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La Fiscalía General del Estado prepara una denuncia penal contra Santiago Peña
La Fiscalía General del Estado prepara una denuncia penal de oficio contra el presidente Santiago Peña, confirmaron fuentes del Ministerio Público al diario ABC Color.
La investigación apunta a las presuntas irregularidades en el esquema financiero de Ueno Bank, el manejo de los fondos previsionales del IPS y los créditos privilegiados que derivaron en la caída de la entidad, en un contexto en que la Cámara de Diputados avanza en el debate del libelo acusatorio.
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), el Banco Central del Paraguay (BCP) y diversas entidades financieras llamaron a la calma este miércoles ante los rumores de nuevas intervenciones bancarias —a raíz del caso de Ueno Bank— que derivaron en la apertura masiva de cuentas y en versiones sobre retiros generalizados de fondos.
Senadores opositores denunciarán penalmente a Santiago Peña
Senadores opositores de Paraguay anunciaron que ampliarán una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña por los cargos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio, en el marco de la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank.
El legislador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) explicó que la denuncia también apuntará al ministro de Economía Óscar Lovera, al titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán, y a miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
Filizzola apuntó también contra el expresidente del BCP y ex titular de Ueno, Carlos Carvallo, y señaló el “crecimiento milagroso” del patrimonio de Peña en la última década como indicio central de la denuncia. “El presidente es la cabeza de un mecanismo montado para defraudar al Estado paraguayo, usar recursos públicos para negocios particulares; un asalto que ha sido perpetrado por una organización criminal conformada por autoridades públicas y personas del sector privado”, subrayó el senador.
Toda la Cámara de Diputados ya adelantó que votará a favor del juicio político a Santiago Peña
La Cámara de Diputados de Paraguay quedó con votos suficientes para avanzar en el juicio político al presidente Santiago Peña, luego de que la Bancada ANR “A” —el último bloque que faltaba pronunciarse— confirmó que acompañará el libelo acusatorio. El anuncio fue difundido mediante un comunicado firmado por el diputado Rodrigo Gamarra.
En el texto, la bancada sostuvo que su decisión responde “a los reclamos de la ciudadanía” y que actúa “en ejercicio de su responsabilidad y autonomía política”, en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional. Previamente, la Bancada ANR “B” ya había adelantado su apoyo unánime al proceso.
La carta magna exige una mayoría de dos tercios de los diputados presentes para aprobar el libelo acusatorio. Con los 80 legisladores en sala, el umbral mínimo es de 53 votos, cifra que quedó superada con la suma de ambas bancadas coloradas y los restantes bloques opositores que ya habían manifestado su respaldo.
Los jugadores de la selección de Paraguay exigieron justicia
Tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el Ueno Bank, los jugadores de la selección paraguaya de fútbol publicaron un comunicado colectivo. En él, se mostraron afectados y dejaron en claro que, aunque también figuran entre los perjudicados, su mayor preocupación son los sectores más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí”, expresaron.
El plantel no midió palabras al exigir la intervención del Estado: “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente. Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción”. Además, cada jugador anunció que evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan para defender su patrimonio.
El comunicado cerró con un mensaje de unidad y orgullo nacional, apelando a la garra guaraní para superar la crisis: “Porque ser paraguayo no es solo ponerse la camiseta. Es no abandonar a tu gente cuando más te necesita. Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”.
Comenzó una reunión entre el ex presidente Cartes y el vice Alliana
El presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, se reúne con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, con el objetivo de planificar la sucesión presidencial ante una posible renuncia o inicio del proceso de juicio político contra el mandatario Santiago Peña.
La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva este miércoles para Miguel Vásquez, uno de los fundadores del Ueno Bank, y el arresto domiciliario de los otros siete directivos, después de que comparecieran ante el Ministerio Público para declarar.
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció este jueves que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.
Comenzó la sesión en el Congreso en la que se trata el pedido de juicio político contra Santiago Peña
Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El documento lleva 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria.
Para que la acusación avance al Senado, los impulsores deben reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requiere luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.
El presidente de la Cámara baja, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves: la primera, que comenzó pasadas las 10:30, trata la acusación contra Peña; la segunda, apunta a Alliana.