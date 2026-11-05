Crisis política en Paraguay EN VIVO | El Congreso debate el juicio político a Peña y el Partido Colorado le pidió la renuncia

El expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció este jueves que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora detenta mayoría propia en ambas cámaras del Congreso paraguayo.