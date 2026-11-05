América Latina

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

El ahora ex mandatario iba a ser sometido a juicio político por el Congreso con el apoyo de su propio partido tras el cierre del banco en el que casi tres millones de ahorristas tienen congelados sus fondos

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank
Guardar

Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó.

A través de un video en su cuenta de la red social X, Peña sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, dijo el ahora exmandatario, quien pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento falló a la confianza recibida.

PUBLICIDAD

El discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la situación de Ueno. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, expresó. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal, según Associated Press.

La renuncia llega después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación para destituirlo, con cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo controlador de Ueno. “Ninguna persona está por encima del Paraguay”, concluyó Peña en su mensaje, con un llamado a respetar la democracia y superar la crisis institucional.

PUBLICIDAD

Santiago Peña (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)
Santiago Peña (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

El golpe final que precipitó la decisión de Peña lo dio Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra Peña.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

El pronunciamiento adquirió una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado.

La Cámara de Diputados de Paraguay (Foto AP/Jorge Sáenz/Archivo)
La Cámara de Diputados de Paraguay (Foto AP/Jorge Sáenz/Archivo)

El juicio político había sido presentado por 35 legisladores

Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

El documento llevó 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.

Para que la acusación avanzara al Senado, los impulsores debían reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requería luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en sumarse a las firmas del libelo y advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, había declarado en referencia a las próximas elecciones presidenciales.

El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)
El Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank (REUTERS/César Olmedo)

El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido

La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras el anuncio, se formaron largas filas frente a las sucursales y la capital, Asunción, fue escenario de protestas nocturnas.

El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675) en la brevedad, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.

Una mujer discute con un integrante de la Policía de Paraguay durante una manifestación tras la intervención del Ueno Bank (EFE/Juan Pablo Pino)
Una mujer discute con un integrante de la Policía de Paraguay durante una manifestación tras la intervención del Ueno Bank (EFE/Juan Pablo Pino)

Peña promulgó una ley de emergencia

En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en tiempo récord una norma de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La ley establece un anticipo del FGD: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.

A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó Peña en X.

En paralelo, designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

Un hombre con camiseta blanca y pantalón azul está sentado en un sillón, frente a una puerta acristalada con una letra U de fondo
Miguel Vásquez

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026, mediante las cuales se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que, según el Ministerio Público, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.

El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.

Temas Relacionados

Santiago PeñaUeno BankCrisis política en Paraguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de Bolivia investiga el uso personal de vehículos secuestrados al narcotráfico por jueces y fiscales

Dos unidades de alta gama fueron encontradas en la puerta del Tribunal Supremo de Justicia y eran presuntamente utilizados por autoridades judiciales. La Fiscalía solicitó informes

La Policía de Bolivia investiga el uso personal de vehículos secuestrados al narcotráfico por jueces y fiscales

Chile: la Contraloría puso bajo la lupa al Ministerio de Justicia por rebajas de condenas a pederastas

El ministro, Fernando Rabat, evitó fijar plazos para entregar los 56 polémicos decretos asegurando que se trata de información sensible que debe ser protegida, y descartó renunciar a su cargo

Chile: la Contraloría puso bajo la lupa al Ministerio de Justicia por rebajas de condenas a pederastas

“Agua Segura para Cuba”: la iniciativa ciudadana que busca aliviar la emergencia hídrica en La Habana

Ante una escasez prolongada que ya supera los seis meses en varias zonas de La Habana, la activista local Zea Gisselle y la Red de Ayuda Humanitaria lanzaron una campaña que busca recaudar fondos en el exterior para proveer filtros, pastillas potabilizadoras y sistemas de tratamiento a familias vulnerables del municipio Marianao

“Agua Segura para Cuba”: la iniciativa ciudadana que busca aliviar la emergencia hídrica en La Habana

El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Los ingresos generados por la actividad alcanzaron $5,103.7 millones, con una estadía promedio de ocho días y un desembolso estimado de $275 diarios.

El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

La minería, la construcción y los servicios registraron aumentos, mientras algunos sectores productivos mostraron retrocesos

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

Necaxa vs Tijuana: cómo, dónde y a qué hora ver el partido de Gilberto Mora en la Liga MX

Acusan a juez mexicano de favorecer a organización de Ryan Wedding: habría recibido 2 mdd de soborno para liberar a Andrew Clark

Luchador Ángel Divino sufre brutal accidente durante una función y su familia pide ayuda para cubrir los gastos médicos

La Fiscalía acusó de fraude y enriquecimiento ilícito a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014: habría escondido un aporte de un millón de dólares de Odebrecht

DEPORTES

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba tras 14 partidos: todos los cambios de técnicos del 2026

Sebastián Domínguez dejó de ser el entrenador de Central Córdoba tras 14 partidos: todos los cambios de técnicos del 2026

La crisis del Ueno Bank golpeó de lleno al fútbol paraguayo: un alto porcentaje de jugadores fue afectado y presentarían una demanda millonaria

Noche histórica en la NBA: Wembanyama rompió un récord que llevaba 52 años con una actuación implacable para San Antonio Spurs

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Nicolas Cage bendice a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider: "Le deseé la mejor de las suertes"

Nicolas Cage bendice a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider: "Le deseé la mejor de las suertes"

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

“Me decía: no lo hagas Y yo respondía: pero ya firmé”: Oprah Winfrey reveló la decisión que la dejaba sin aire por las noches

Psalm West, hijo de Kim Kardashian, debuta como actor en ‘Angry Birds 3’: este es el personaje que interpretará

Dean Norris, actor de ‘Breaking Bad’, se divorcia en secreto mientras enfrenta una crisis financiera