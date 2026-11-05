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El conmovedor gesto del padre de Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil: bendijo su casco en la Basílica de Luján

Aníbal, quien acompaña al joven de Alpine en Interlagos, aprovechó la cercanía de la carrera para llevar el objeto de su hijo a la iglesia, con el fin de ayudarlo a cortar la racha adversa que atraviesa en la Fórmula 1

El padre de Franco Colapinto hizo bendecir el casco del piloto de Fórmula 1 en Luján

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Franco Colapinto intentará cortar una adversa racha de cinco carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. Con el apoyo de una multitud albiceleste en Interlagos, el argentino buscará dejar atrás los tres abandonos y la sanción que lo privó de terminar séptimo en México. Tras las últimas semanas complejas, su padre, Aníbal, tuvo un lindo gesto para ayudarlo.

En la previa de la competición en San Pablo, el papá del piloto de Alpine llevó el casco de su hijo a la Basílica de Luján para bendecirlo. “Le vamos a pedir al señor que derrame esta bendición sobre el casco de Franco, para que la virgencita lo cuide siempre y lo acompañe en todas sus carreras. Que le regale este corazón que tiene para ayudar a los demás. Que el Señor los bendiga a todos”, recitó el sacerdote mientras Aníbal tenía en sus manos el objeto de Colapinto.

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La última vez que Franco logró sumar puntos fue con un séptimo lugar en el Gran Premio de España. Tras esto, llegó un triplete de jornadas que el propio argentino catalogó como “la peor de mi carrera”: abandonó en Azerbaiyán por un accidente, quedó 13° en Malasia y no pudo terminar en Singapur por una falla eléctrica —también en la Sprint—. Su suerte en la gira por América no cambió, ya que sufrió un golpe en Estados Unidos que lo relegó de la pista y en México, pese a que terminó en 7°, una penalización por exceder el límite de velocidad bajo banderas amarillas lo dejó 15°.

El gesto que tuvo Aníbal Colapinto con su hijo Franco antes de su participación en Brasil
El gesto que tuvo Aníbal Colapinto con su hijo Franco antes de su participación en Brasil

La sanción que lo privó de sumar puntos en México llegó después de que los comisarios de la FIA determinaran, tras revisar telemetría y video a bordo, que el piloto argentino de Alpine no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple, y le aplicaron una penalización de 10 segundos.Cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar mucho de eso”, comentó de forma escueta Colapinto durante el media day en Interlagos.

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En diálogo con ESPN dejó en claro que la escudería francesa recuperó su mejor versión: “Fue un muy buen fin de semana. Contento con eso. Volvimos a los puntos y a pelear con los McLaren y los VCARB (Racing Bulls). Fue un finde muy positivo con muchos argentinos”.

Como de costumbre, Colapinto se mostró muy agradecido por el apoyo del público argentino y reflejó su expectativa de disputar la carrera en San Pablo. “Brasil es una pista que es de las más especiales del año en cuanto al trazado, la historia del deporte y es la carrera más cercana a casa. Estamos a dos horas y media en avión. Para mí, es un poco la carrera de casa que no tengo. Está lleno de banderas argentinas. En México también, pero acá estamos más cerca todavía. Es una carrera especial para mí. Mucho apoyo y es donde más cerca de casa estoy”, destacó el joven de 23 años con el medio citado.

En otro plano, Colapinto aprovechó el encuentro con los medios en Interlagos para realizar una evaluación sobre su temporada con Alpine a falta de cuatro carreras para el cierre. “Creo que positivo. En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando y el equipo con respecto al año pasado dio un salto muy grande, así que contento con el balance hasta ahora. Obviamente que hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación del año pasado. Creo que en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativa, si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato con lo que pasó las últimas carreras, sigue siendo positivo”, analizó el piloto argentino.

A esto, agregó: “Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos entendiendo un poco más el auto, creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mejorar y es positivo. Obviamente hay que intentar quizás por momentos ser un poco más consistentes y mejorar, pero creo que lo más positivo es el salto de equipo, ¿no? Como equipo”. La penalización que lo privó de terminar séptimo en México supuso un duro golpe para el argentino y para Alpine, que quedó a 39 unidades del quinto puesto de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

La actividad en la pista de Interlagos comenzará el viernes a las 12:30 (hora argentina) con la FP1, mientras que a las 16:00 serán las segundas prácticas. Tras el cierre de los entrenamientos a las 11:30 del sábado, la clasificación para delimitar la grilla está pautada para las 15:00. La carrera principal del Gran Premio de Brasil será el domingo a las 14:00.

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