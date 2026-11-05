Hilary Duff admitió que estaba harta de Lizzie McGuire cuando terminó la película de 2003: “Esto ya no es divertido”

Hilary Duff reconoció que terminó agotada del personaje de Lizzie McGuire tras concluir el rodaje de la película en Italia. (Disney/REUTERS)

Guardar

Hilary Duff reconoció que estaba “harta” de interpretar a Lizzie McGuire cuando concluyó la película de 2003 que puso fin a la popular serie de Disney Channel, y que durante años se negó a cantar el tema más conocido de aquella etapa.

En una entrevista publicada por Paper Magazine, la actriz y cantante habló sobre el cansancio que le provocó el rodaje acumulado de la serie y el largometraje.

PUBLICIDAD

“Estaba bastante harta de Lizzie en ese momento. Filmé 30 episodios un año y 35 el siguiente. Me convertí en una gran estrella. Todos me llamaban Lizzie”, declaró Duff. “Y luego fui a Italia a filmar esa película, y creo que solo pensé: ‘Estoy jodidamente harta de ti’. Quiero que la gente me vea a mí. Esto ya no es divertido”.

Lizzie McGuire se estrenó en enero de 2001 y se convirtió en uno de los programas más vistos del canal, con un promedio de 2,3 millones de espectadores por episodio.

La serie contó con Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine en su elenco, y cerró en 2004 con un total de 65 episodios, además del filme.

PUBLICIDAD

La serie reunió a 2,3 millones de espectadores por episodio y sumó 65 emisiones en Disney Channel. (Disney)

La película, que funcionó como cierre de la historia, situaba a la protagonista en un viaje de graduación a Roma, donde era confundida con una estrella del pop italiana.

Para Duff, aquel rodaje fue el momento de quiebre. “En ese momento estaba bastante agotada. Estaba intentando crear a Hilary Duff por separado de Lizzie”, señaló en la misma entrevista.

Ese distanciamiento se extendió también a la música. Durante años, la actriz rechazó interpretar en vivo What Dreams Are Made Of, la canción central de The Lizzie McGuire Movie.

“Estaba en el punto en el que pensé: ‘Nunca voy a cantar esa canción’. Y ni siquiera la tenía. No era mi canción para cantar. Pero ahora siento que sí lo es”, afirmó en declaraciones a Paper Magazine.

PUBLICIDAD

Hilary Duff durante el rodaje de 'The Lizzie McGuire Movie' en Roma (2003), el viaje que, según ella misma, fue el momento en que decidió alejarse del personaje que la hizo famosa. (Grosby)

Hilary Duff volvió a cantar ‘What Dreams Are Made Of’ por primera vez en vivo durante su gira de 2026

Duff reincorporó el tema a su carrera en 2026, al regrabarlo para su EP (Mine), una colección de siete versiones nuevas de sus mayores éxitos. Fue también la primera vez que lo interpretó ante el público, durante su gira Small Rooms, Big Nerves Tour.

“Ahora cuando lo canto, se siente mucho mejor, y puedo unirme a la celebración de lo que significó para la gente y lo que significa para mí ahora”, expresó.

Al mirar en retrospectiva ese período, la artista admitió que le habría gustado vivirlo de otra manera.

“Cuando miro atrás, pienso: ojalá pudiera volver a hacerlo. Todo fue tan enloquecedor. Me alegra mucho que haya resonado en la gente tantos años después, y que lo hayan amado. Pero cuando lo interpreto ahora, pienso: ‘Ah, estoy metida en esto’. En aquel entonces siento que aún no estaba del todo en mi cuerpo”, dijo en la misma entrevista.

PUBLICIDAD

La posibilidad de retomar el personaje sigue abierta. En 2019, Disney+ anunció un reboot que situaba a Lizzie a los 30 años viviendo en Nueva York, pero el proyecto fue cancelado en 2020 por diferencias creativas.

En una entrevista de 2022 con The Cut, Duff dejó ver que aún consideraba posible ese regreso. “Creo que siempre existe esa posibilidad. E incluso si tiene 40 años, no creo que a la gente le importe. Siempre va a ser algo interesante ver en qué terminó”, declaró entonces.

La artista rechazó cantar en público el tema "What Dreams Are Made Of" durante años hasta su inclusión en la gira de 2026. (X/Disney)

Hilary Duff llevó a sus cuatro hijos y a su esposo en la gira mundial

La vuelta de Duff a los escenarios implicó una reorganización de su vida familiar. Antes de lanzar su regreso musical —con el álbum Luck… or Something, publicado en febrero y que debutó en el número 3 del Billboard 200—, la artista mantuvo lo que describió como “una conversación muy seria” con su esposo, Matthew Koma, sobre cómo encajar una gira mundial en su dinámica con cuatro hijos.

PUBLICIDAD

“Lloré mucho solo de pensar en dejar a mis hijos por un período prolongado”, reconoció en su portada de Billboard publicada el 5 de noviembre.

Al mismo tiempo, señaló que realizar la gira era “algo que forma parte de mi alma y lo único que realmente he conocido desde que era una niña”.

La solución fue llevar a toda la familia en la ruta. Su hijo Luca, fruto de su relación con el exjugador de hockey Mike Comrie, y sus tres hijas Banks, Mae y Townes, que tiene junto a Koma, acompañaron a la artista durante los meses de gira.

PUBLICIDAD

El recorrido incluyó Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda y Australia, arrancó en junio y concluyó a finales de octubre.

La cantante retomará sus presentaciones en vivo en enero de 2027 tras el estreno del trabajo discográfico navideño "Holiday Things". (Instagram)

La experiencia resultó agotadora. “Fue un verano muy divertido y nunca quiero volver a hacerlo”, declaró la artista con ironía en su portada de Billboard. Duff reconoció que, incluso con el apoyo de niñeras que viajaron con ellos, compaginar la maternidad con las exigencias de la gira resultó abrumador. “Al final del día, los chicos quieren a su mamá”, sintetizó.

La artista tiene un descanso antes de retomar los conciertos en enero de 2027, con fechas programadas hasta finales del próximo otoño. Su regreso musical también incluyó el lanzamiento del EP navideño Holiday Things, su primera entrega desde Mine.

PUBLICIDAD