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La repudiable frase de Mariana Nannis a su nieta: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín”

La mediática se despachó con expresiones discriminatorias para Melody Luz y su nieta Venezia, en medio del conflicto que mantiene con su hijo Alex Caniggia

La mediática dio inicio a un nuevo round en la batalla contra la pareja de su hijo Alex (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)
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Mariana Nannis volvió a encender la pelea con Melody Luz al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live) y, en medio de un cruce con los conductores, lanzó una frase que desató el rechazo inmediato: al ser consultada sobre si discriminó a su nieta Venezia por el origen de su madre, respondió que ella no tenía la culpa de dónde nació cada uno. “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, dijo, en una referencia directa al barrio de San Martín, de donde es oriunda la bailarina.

El intercambio se produjo cuando Santi Riva Roy y Pepe Ochoa le preguntaron a Nannis por las acusaciones de Melody, quien había señalado que su suegra tuvo una actitud racista con ella. Nannis intentó esquivar el señalamiento: “Para mí la gente es buena o la gente es mala. Después vos tomalo como vos quieras”, contestó. Riva Roy no le dio margen: “Estás mencionando el origen. Para vos es menos persona alguien que por nacer en San Martín que vivir en Barcelona”. Nannis insistió en que no quiso decir eso, pero la frase ya estaba dicha. Pepe Ochoa, que hasta ese momento había acompañado la conversación, fue directo al cierre: “Lo que dijo de San Martín es repudiable”.

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Horas más tarde, Melody respondió desde el piso de Storytime, también por Bondi Live, junto a Nazarena Vélez y Alejandra Maglietti. Lejos de alterarse, Luz optó por la calma: “Qué se puede esperar de un burro más que una patada. No me sorprende, no me afecta, por suerte”. Luego fue más precisa: “Nunca le hice nada. Siempre que ha podido dirigirse a mí ha sido con ataques, y si le pregunto qué le hice, no sé si me puede dar alguna respuesta”.

La bailarina no se guardó nada y enfrentó las críticas de su suegra

Luz también apuntó contra los dichos de Nannis sobre su hija Charlotte Caniggia: “Qué feo hablar así de tu hija”, dijo, en alusión a unos comentarios previos en los que Nannis había cuestionado los ingresos de Charlotte. Vélez sumó: “Si habla así de la hija, qué podemos esperar que diga de vos”. En ese punto, Luz fue categórica sobre el vínculo con su suegra: “No voy a tener relación con ella, no me interesa. Y no me interesa que mi hija, que está en otro país y las veces que se ha dirigido a mí y a ella lo hizo feo, tenga que conocerla”. Para la bailarina, la figura de abuela ya tiene nombre propio: “La que es abuela es mi mamá, es la que está, la que la cuida, la que la llena de besos y de abrazos”.

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También salió al cruce de la veracidad de los dichos de Nannis, quien había asegurado en el mismo programa que cobra 38 mil euros cada veinte minutos en un show en Italia.Melody fue escueta: “No existe ni para Alex, que estuvo trabajando afuera”. Maglietti remató: “Hace cuánto que no trabaja Mariana Nannis”. Y Nazarena cerró el punto con una advertencia: “La gente lo escucha y lo cree”.

Sobre el impacto que todo esto genera en Alex Caniggia, Luz fue cuidadosa pero honesta: “Él no te lo va a decir. Pero es la mamá”. Y agregó que, según le contó el propio Alex, Nannis fue afectuosa con sus hijos hasta los dieciocho años, y que algo cambió después de la separación de Claudio Paul Caniggia: “Cómo te puede afectar tanto hasta en el amor y la presencia con tus hijos. Porque no está. Y en el momento más especial de la vida de él, que fue ser papá, no estuvo”.

Melody Luz posa en un primer plano con collares y vestimenta a rayas, acompañada de un texto superpuesto en letras blancas
Melody le puso punto final al tema con una foto

La bailarina recordó además un gesto que, según ella, nunca se contó: el día en que Nannis los echó del departamento —mientras estaba embarazada— le dejó un ramo de veinticinco rosas rojas con una carta. “Decía: ‘Gracias, Mariana’. Porque a pesar de estar echándome del departamento, yo le agradecí por el tiempo vivido ahí. Lo hice porque realmente lo agradecí”, aseguró.

Al final, Luz tomó la frase sobre San Martín y la devolvió con orgullo: “Aguante San Martín, aguante Chaca, aguante Argentina, aguante recorrerla de punta a punta. No me siento descalificada para nada. Me encanta y soy orgullosamente de San Martín”.

Una vez terminado el programa, la bailarina subió una selfie a sus redes sociales. En la imagen, con el cabello castaño ondulado, maquillaje marcado y una blusa negra a rayas, posó frente a cámara con un mensaje superpuesto que fue directo al hueso: “Aguante San Martín. Aguante ser de barrio. Aguante la humildad. Aguante lucharla desde abajo. Aguante saber lo que es trabajar. Aguante estar rodeada de amor”.

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Melody LuzMariana NannisAlex CaniggiaCharlotte Caniggia

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